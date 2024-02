Títulos universitarios de la UEES, un pasaporte al progreso

Emocionados, incrédulos y entusiasmados, así recibieron los jóvenes la noticia de que ahora los títulos obtenidos en la Universidad Espíritu Santo (UEES) tienen validez en los Estados Unidos, una noticia que es aplaudida por los estudiantes y enaltecida por docentes que valoran este hito educativo en el Ecuador.

UEES opta por las clases virtuales en medio de la crisis de inseguridad Leer más

El pasado 31 de enero, la institución dio a conocer que obtuvo la equivalencia académica en EE. UU., una gestión que abre camino a sus estudiantes. Con esto, los títulos académicos de los alumnos y los exalumnos de la UEES serán certificados en el país norteamericano, lo que generará una mejor oportunidad educativa y laboral para quienes deseen vivir o trabajar en el extranjero.

“Como estudiante de UEES, creo que es una gran oportunidad, ya que nos abre muchas puertas y nos facilita conseguir trabajo en el exterior. Me gusta estar en una universidad que constantemente esté pensando en sus estudiantes y su futuro”, decía Giuliana Romero, estudiante la Carrera de Comunicación, que confiesa que ahora su visión a futuro se expandió aún más. “Me he puesto a pensar en que podría irme al exterior validando mi título y eso me ayudaría a conseguir empleo en lo que me gusta. Estoy buscando un mejor futuro y ahora con esto mi título tendrá mayor peso en el exterior”, explicó la joven, de 23 años.

Estudios. La universidad cuenta con aulas amplias y de última tecnología para sus estudiantes. CORTESÍA

Eliana Molina, vicerrectora académica, destacó cómo se consiguió este importante paso para el Ecuador. “Nuestra institución solicitó el Reporte Institucional de la Agencia Josef Silny & Associates, perteneciente a la National Association of Credential Evaluation Services (Naces), que evaluó los títulos que emite la Universidad Espíritu Santo, dando como resultado la equivalencia académica en Estados Unidos”, detalló.

Las tres mejores universidades de Ecuador, según el Times Higher Education Leer más

La catedrática explicó a EXPRESO qué significa la equivalencia académica y cuáles son sus beneficios. “Los estudiantes de la UEES saldrán directamente con un título validado en los Estados Unidos, lo que le genera beneficios a nuestros graduados como, por ejemplo, acceder directamente a universidades en Estados Unidos para realizar maestrías o doctorados, además de obtener fácilmente visas laborales en otros países”, comentó.

Por ejemplo, Ditter Ordóñez fue uno de los primeros exestudiantes en recibir su título de magíster en Marketing Digital (master of Science in Digital Marketing, en inglés.) “Estoy muy emocionado, no sabía que recibiría mi título así. ¡Qué gran gestión de la UEES!”, dijo con una gran sonrisa Ordóñez, quien ahora aspira a poder sacar una visa para viajar a Estados Unidos. “Curiosamente hace poco me la negaron, ahora con este título estoy seguro de que me la darán. Tengo muchos proyectos en mente, quiero seguir creciendo profesionalmente”, comentó.

Con la validación, todos los títulos de grado, posgrado y doctorado de la UEES tendrán más peso. Es una puerta abierta para triunfar a nivel internacional

Carlos Ortega,

​canciller

Un viaje intercultural en la UEES Leer más

Esta importante noticia no solo fue aplaudida por los estudiantes de la UEES, sino también por los jóvenes que recién empezarán su vida universitaria. “Creo que se está dando un paso enorme en la universidad ecuatoriana. Este es un motivo más para empezar a estudiar en la UEES. Quería ir a estudiar fuera del país, pero con esto, creo que me voy a quedar. Esta es una esperanza para todos los jóvenes que queremos superarnos”, comentó Gabriel Villagómez, joven de 19 años.

Por su parte, el rector Joaquín Hernández Alvarado se refirió a la importancia de la certificación en el contexto que vive el país. “El Ecuador atraviesa momentos difíciles, pero esta es una noticia importante para la juventud. Con esto podrán mirar hacia nuevos horizontes, las puertas del mundo se abren para los estudiantes ecuatorianos. El título no es para colgarse en una pared, los estudios son un pasaporte académico, un pasaporte para el progreso personal”, expresó Hernández, quien motivó a los jóvenes a vivir la experiencia en la UEES. “Que vengan, es una puerta abierta para que los jóvenes puedan superarse aún más. Los esperamos con los brazos abiertos”, manifestó.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ