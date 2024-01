UEES opta por las clases virtuales en medio de la crisis de inseguridad

La Universidad Espíritu Santo (UEES) y el resto de instituciones educativas a nivel nacional, han optado por tomar clases virtuales para garantizar la seguridad de los alumnos, docentes y demás trabajadores.

La Universidad de Guayaquil desmiente alguna incursión armada en sus predios Leer más

La medida por parte de esta institución, una de las más grandes de Guayaquil, regirá desde este 10 de enero hasta que finalice la presente semana. Asimismo, docentes y demás personal realizarán sus actividades por medio de teletrabajo.

Esta decisión se toma a raíz de la fuerte ola delictiva que azota al país y que fue agravándose desde el 8 de enero, hasta este 10 de enero, y también tras el anuncio del Ministerio de Educación por llevar a cabo jornadas educativas vía telemática, para garantizar la seguridad del alumnado y cuerpo docente en caso de que se presente una emergencia dentro de estas instalaciones.

Varios de los alumnos de esta institución apoyan el accionar, sin embargo, surge la preocupación por la calidad de las clases virtuales, pues temen que esta situación se extienda más de lo esperado y replique un panorama similar al que se observó en pandemia, donde varios estudiantes criticaron el manejo y la calidad de educación recibida en ese periodo.

Lea también: Guayaquil: Urvaseo reanuda el servicio de recolección de basura

Comunicado Oficial 📣 pic.twitter.com/BU3DKfVn7l — Universidad Espíritu Santo (@uees_ec) January 10, 2024

Ministerio de Educación anuncia clases virtuales en todo el territorio nacional Leer más

"En mi caso, tengo varias clases que me veo obligado a moverme hasta los hospitales. Pero con los reportes de que intentaron invadir a estos edificios, es mejor que nos manden a la virtualidad, aunque afecte por un tiempo a nuestro aprendizaje, luego podemos ver mejor las clases", comenta Sebastian Reyna, estudiante de la carrera de medicina en esta institución.

Asimismo, más estudiantes apoyan la medida, pero comentan que esperan al menos una mejor calidad e interacción alumno-maestro de la que experimentaron en 2020. "Por la pandemia fue difícil aprender algo, las clases tenían problemas de conexión, no eran interactivas, y el contenido no siempre se entendía y era complicado consultarle al profesor. Serán pocos días en la virtualidad, pero ojalá no tengan estos mismos problemas", diceJulie Orozco, estudiante.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ