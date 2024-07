Terminal terrestre en vía a la costa: ¿dónde estará y cuándo empieza a operar?

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que el proyecto de la terminal terrestre en la vía a la costa finalmente ha sido adjudicado. "Buenas noticias. Nuestra administración ha retomado la terminal terrestre en vía a la costa, una obra vital que fue abandonada por la anterior administración. Esta terminal, que ya está adjudicada, tendrá una extensión aproximada de 34,000 m², incluyendo amplias áreas verdes y parqueos", publicó la noche del pasado 23 de julio.

Municipio desiste de demanda y ratifica construcción de la terminal terrestre Costa Leer más

Que la obra, ubicada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, cerca del Panteón Metropolitano, en el oeste de la ciudad, pretende atender en su edificio principal a un promedio diario de 7.000 personas, mencionó. Que tendrá una extensión de 2.500 m², además de un paso peatonal accesible a un paradero de buses urbanos; una obra que por años ha solicitado la ciudadanía que ha tenido dificultades para cruzar de un lado a otro la arteria, como lo ha publicado EXPRESO en una serie de reportajes.

¿Cuándo empezará a operar la nueva terminal?

Sobre cuándo iniciarán las operaciones en el lugar, Álvarez no se ha pronunciado. No ha dado fechas estimadas. La ciudadanía espera que no pase del primer semestre del año que se avecina, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios.

Lo que sí ha dicho la Alcaldía es que la inversión de la obra es de 11 millones de dólares aproximadamente.

Buenas noticias para Vía a la Costa.



Nuestra administración ha retomado la Terminal Terrestre en Vía a la Costa, una obra vital que fue abandonada por la anterior administración. Esta terminal, que ya está adjudicada, tendrá una extensión aproximada de 34,000 m2, incluyendo… pic.twitter.com/Prbj5FxoyB — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) July 24, 2024

(Lo invitamos a leer: En la futura terminal de vía a la costa se estaciona el olvido)

Esta será la segunda terminal satélite luego de la construcción de la estación Pascuales, ubicada en el kilómetro 14,5 de la vía a Daule. La estación terrestre principal se ubica en la avenida Benjamín Rosales.

Los usuarios esperan que el anuncio no quede en promesas.



La era de Aquiles Álvarez analizará lo que queda sin hacer Leer más

Para los pasajeros que a diario, desde hace ya varias décadas, toman un bus en el lugar para evitar trasladarse hasta la terminal terrestre, que se haya finalmente adjudicado la obra es un gran avance. "El proyecto debió estar ya listo y de hecho ya funcionando. Ahora solo espero que la obra no quede solo en promesas... Yo vivo en Chongón y trabajo en Playas. Llevo años tomando el colectivo en este punto de Vía a la Costa y ha sido todo un viacrucis, en más de una ocasión, tomar la unidad aquí, puesto que todo lo hacemos de forma informal e insegura. Y no hablo solo de seguridad vial, que definitivamente en este tramo no existe, sino de seguridad ciudadana. En dos ocasiones, solo el año pasado, me robaron la maleta y con ella se fue también mi laptop. Hay días en que debo tomar el colectivo a las 5:00, cuando todo está oscuro y así, sin poder ver bien ni siquiera la carretera, me toca cruzar entre los carros e inmensos camiones y tráileres que, cabe recalcar, pasan 'volando'", denunció.

(Le puede interesar leer: Marcela Aguiñaga: "Lo que pasa con el alcalde de Guayaquil nos hiere y nos duele")

Los usuarios que se movilizan hacia la costa, así como los trabajadores de las cooperativas de transporte que hacen conexión entre Guayaquil y Santa Elena, solicitan asimismo que esta vez no haya más pausas. "Hay días en que las unidades que van hacia Salinas, donde debo ir dos veces por semana por trabajo, pasan llenas y me toca esperar hasta dos horas. Cuando estoy de apuro debo ir hasta la terminal, en la avenida Benjamín Rosales, pero eso implica hacer un viaje que me toma también una hora al menos. Es complicado. El escenario es complejo hoy por donde lo quieras ver", precisó John Baltazar, también residente de Chongón.

Aquí, en la avenida Perimetral, cerca de Los Ceibos, se levantarÁ la terminal satélite vía a la costa. aRCHIVO

Los procesos de licitación pasados se 'cayeron' en tres ocasiones.



En febrero pasado, Álvarez indicó que en ese mismo mes estarían listos los estudios actualizados sobre esta obra, que fue planificada en la administración de Cynthia Viteri.

El alcalde explicó que el proceso de licitación para la construcción de esta terminal hasta entonces se "había caído tres veces".

Las obras emblemas de Viteri, estancadas Leer más

"¿Qué es lo que pasaba antes? 'El estudio dice que cuesta tanto', a la hora de la hora viene la maña: 'no, que el estudio está mal hecho y que hay que hacer un complementario', dicen (...). Entonces, a la hora de la hora tenías obras que estaban mal planificadas por un mal estudio", expresó en esa ocasión, asegurando que, dentro de los nuevos estudios, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) "estaba depurando varios puntos" exigidos por la Dirección Municipal de Obras Públicas en coordinación con la Fundación Terminal Terrestre.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!