¿Cuándo termina el año lectivo en el régimen Costa?

El pasado 2 de enero, luego de las festividades por Navidad y fin de año, los alumnos del régimen Costa y Galápagos regresaron al aula. Hoy, debido a la ola de violencia que, en Guayaquil, incluyó un acto terrorista perpetrado por delincuentes que secuestraron en vivo a personal de TC Televisión el pasado 9 de enero, las clases se mantienen en modalidad virtual, como lo ha corroborado el Ministerio de Educación la mañana de este 11 de enero.

Esta, una medida que podría cambiar en los próximas días, cuando la situación se normalice y las amenazas a nivel país se reduzcan; pero que los padres, según reconocen a EXPRESO, esperan que se mantenga hasta que termine el año lectivo, previsto para el 19 de febrero de 2024.

De acuerdo con la información publicada en la página web del Ministerio de Educación, los exámenes finales se llevarán a cabo entre el 5 y 9 de febrero; y entre el 14 y 19 de febrero próximo, será destinado para recuperar las calificaciones. Con eso, se cerraría ya el año.

Para Jennifer Bravo, madre de un estudiante que se educa en un plantel de Lomas de La Florida, en Guayaquil, después de un año lectivo entre educación virtual y presencial, y en medio de una escenario que los ha tenido en zozobra, es un alivio que los alumnos estén de vacaciones y en casa.

“Este año el colegio de mi hija fue blanco de extorsiones, por lo que las autoridades tomaron la decisión, a mitad del año, de cambiar la modalidad de presencial a virtual sabiendo que la enseñanza online no es la misma. Pese a ello, lo que más quiero ahora es que esta se mantenga. Ya veremos lo que pasará después, si la cambio de institución o la dejo allí en caso de que se fortalezcan las medidas de seguridad. Ahora lo que requiero es calma, no solo en Guayaquil, sino en todo el país. Así no podemos vivir”, recalcó Solange Guanga, madre de un menor que se estudia en un centro educativo de la cooperativa Juan Montalvo.

El presidente Daniel Noboa declaró este martes 9 de enero la existencia de un "conflicto armado interno" en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones, luego de lo ocurrido en el canal de televisión. Los actos violentos se han desencadenado tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y el estado de excepción que rige desde el 8 de enero.

