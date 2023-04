Otro día de atascos registró la ciudad a causa del mismo problema, y las soluciones a mediano o largo plazo, de repetirse el escenario, no están claras. Otra vez el paso vehicular de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en cuyas bases el pasado jueves se registró un incendio provocado por la quema de cables robados y la basura ahí acumulada, fue cerrado por siete horas. Y al igual que el día anterior, pese a que muchos optaron por tomar vías alternas que, a su juicio no hicieron más que trasladar el problema a otras rutas, llovieron las quejas.

10 horas aproximadamente duró el congestionamiento en la Av. Pedro Menéndez que se extendió a los cantones vecinos. Ciudadanos juzgan la nula responsabilidad del Municipio hacia lo que pasa o pone en riesgo a la urbe.



“Me levanté pensando que sería un día mejor, pero me di contra la pared al llegar al Puente de la Unidad Nacional y ver que estaba viviendo un dejavú. El pasado jueves me quedé tres horas atascada en la vía. Ayer repetí el problema, pero porque había entendido que ya el paso sobre el puente de la Pedro Menéndez estaba abierto. Resulta que solo había sido hasta las 9:00. Fue otro día perdido”, señaló Lucy Páez, habitante del sector El Tornero, en la vía Samborondón, quien criticó que a causa de la falta de control hacia los chamberos, sea la ciudadanía la que experimente los efectos de un colapso que pudo evitarse.

“Desde el jueves veo a las autoridades asustadas, limpiando lo que debieron limpiar hace meses. Son toneladas de basura las que han permanecido en los bajos del paso vehicular. Está claro que nunca hubo control. Qué payasada ha sido todo. Ahora veo a cuadrillas barriendo, al Municipio retirando de los espacios públicos a los chamberos. Ahora recién están haciendo algo y ojo, que no es esa la salida. Regularlos, quizás lo sea. Controlarlos o sancionarlos aun más. La cuestión es que como siempre cuando hay una desgracia, el Municipio actúa”, sentenció Renata Cirne, quien se vio afectada por el cierre que duró hasta las 16:00.

A través de vehículos de carga pesada se midió si las vigas tenían o no daños. A esto se sumaron otros análisis de tipo técnico. Christian Vinueza

Y es que en el lugar, donde a través de camiones y maquinaria pesada se confirmó -mediante una serie de estudios técnicos hechos durante el día- que si bien las vigas han perdido capacidad de resistencia, no hay riesgo de colapso; el paso sobre el puente se abrió de forma permanente desde entonces.

“No hay fisuras en las vigas, estas han perdido algo de capacidad, pero esto también se da por el paso del tiempo. No descartamos que haya pasado también por el incendio. Frente a ello lo que vamos hacer es programar estudios para en un futuro reforzarlas. Esto lo deberá hacer la siguiente administración. Pero repito, ahora no hay riesgo de colapso”, señaló Daniel Félix, especialista estructural de la dirección municipal de Obras Públicas; que precisó que a partir de la noche de ayer ese hueco que debió hacerse en el puente para aplacar las llamas, iba a ser tapado.

Daño. Para evitar que las personas ingresen a las bases del puente, inicialmente colocarán zinc y mallas como barreras, y luego sellarán con cemento. Christian Vinueza

Aun así las quejas no pararon. Por un lado, porque la ciudadanía no podía creer que en efecto el consorcio Urvaseo haya retirado diez toneladas de desechos; y por que aún las autoridades no han confirmado que plan prevén ejecutar para evitar situaciones de riesgo.

“Nadie habla de levantar rutas alternas, nadie tampoco ha dicho si la solución estará en revivir el transporte fluvial. Y tampoco he visto hoy (ayer) a los alcaldes del Gran Guayaquil dialogando sobre lo que le conviene a la ciudad”, hizo énfasis la ciudadana Paula Cobeña.

Para la guayaquileña Diana Maldonado, quien hizo pública su opinión en Twitter, lo que pasó el jueves y ayer en Guayaquil es el reflejo del abandono del Partido Social Cristiano con la ciudad.

Insalubridad. Entre el jueves y ayer se retiraron, solo de las bases de la estructura del puente, diez toneladas de basura. La ciudadanía no podía creer que tal cantidad haya estado ahí escondida. Christian Vinueza

“Ni una revisión a las obras públicas efectuadas por sus alcaldías. Sólo inauguran obras. ¿Por qué no las inspeccionan después?. Estos son los últimos días del “modelo exitoso””, sentenció.

Según datos proporcionados por Urvaseo, en estos dos días bajo la estructura se retiraron 10 toneladas de basura, cifra que dio cabida a más críticas. “Dios, eso confirma que nunca nadie, ni una sola autoridad veló o se interesó por saber qué pasaba bajo estas obras que claramente habían sido tomadas por infractores. La queja ha sido diaria y por años. Si nadie quiso meter un dedo ahí es porque simplemente no les importó”, señaló.

A través de un sondeo, EXPRESO preguntó a sus lectores cuál es el problema de Guayaquil en el que más reflejada está la falta de planificación. El 52, 2 % apuntó al crecimiento desorganizado de la ciudad, seguido del caos vehicular.

“Una cosa va de la mano de la otra, así de fácil. La Pedro Menéndez ha sido caótica todo un siempre. Hoy veo al Municipio ha dicho que están desalojando a las personas que habitan en él, consumen en él o se refugian en él tras un asalto, como ha quedado evidenciado incluso en las cámaras. Esto no es nuevo y ya lo han hecho antes. Medida parche nada más, como la mayoría”, relató Marjorie Vélez, habitante de la Atarazana; que incluso a las 18:00 de ayer se tapaba el nariz con una manta para evitar percibir ese olor a humo que todavía se sentía en el entorno.

A las personas no nos determina como empezamos algo, sino como lo terminamos.

Con lo ocurrido, los guayaquileños hacen un llamados a que el control hacia las personas en situación de calle y quienes se dedican a recolectar desechos sea controlado bajo normas municipales. “Ya vemos lo que pasó. Esta era la crónica de una muerte anunciada. No es chiste, ya muchos denunciábamos que esto podía pasar. Revisar un puente u otro no será jamás la salida. Sí crear normas. De lo contrario los incendios se multiplicarán y Guayaquil, tras los robos de mobiliario urbano, quedará más oscura y sin vida de lo que ya está”, lamentó Lourdes Chérigo, de Ceibos Norte.