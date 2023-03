Que las calles parecen escenarios de guerra, que es imposible transitar sin que el carro se dañe y hasta que los grandes baches simulan ser las nuevas piscinas con olas de Guayaquil, se escucha día a día en las calles a los ciudadanos que conviven con los huecos en las vías. Ya no importa si está en el norte, centro, sur, este u oeste de Guayaquil, Durán, Daule o La Puntilla, en Samborondón. En cualquier parte del Gran Guayaquil se puede topar con baches que provocan enojos y daños.

Tal como EXPRESO ha venido contado en una serie de reportajes, los ‘cráteres’ viales se han convertido en uno de los enemigos de los conductores, por no decir el principal. Gino San Andrés es un chofer profesional que ha tenido que cambiar dos veces sus neumáticos, en lo que va del año. “El estado del Puente de la Unidad Nacional me tiene quebrado, no sé ya qué hacer”, dice; al tiempo que el ciudadano Daniel Cascante, afectado por la misma situación, baraja la idea de demandar a las autoridades.

“Lo haría por daños y perjuicios, pediría indemnización y hasta los acusaría por intento de asesinato. Y es que con tantos huecos escapo de matarme o matar a otros. Es inconcebible esta situación”, sentencia.

¿Pero puede un ciudadano demandar al Municipio o a la autoridad que tiene competencia de las vías en mal estado por haber sido víctima de un daño? EXPRESO consultó con varios abogados, quienes confirmaron que sí es posible hacerlo. Sin embargo, por lo engorroso que resulta el proceso, termina siendo complejo ganarla a la autoridad.

“Si un ciudadano se siente perjudicado o simplemente quiere reclamar por el mal estado de las vías, lo puede hacer”, explica el abogado Fernando Hidalgo, quien detalla las tres principales instancias para este trámite: “En caso de que la calle esté en Guayaquil, debería acercarse al Municipio, al departamento de Obras Públicas, y poner su reclamo por el mal estado de las vías. Y en caso de no ser atendido, podría acudir a la Defensoría del Pueblo y poner una denuncia. Y si continúa la inacción, el ciudadano podría ir a la Contraloría del Estado y poner una denuncia por mal funcionamiento”.

Daños. El costo de la reparación de los vehículos que caen a los agujeros es cuantioso. CARLOS KLINGER

Hidalgo, también afectado por las grietas y agujeros de las arterias de Guayaquil y Daule, añade que en caso de presentarse un daño personal o un perjuicio mayor, también se podría emprender un proceso judicial. “La vía sería por daños y perjuicios y sí se puede hacer, pero siempre la entidad competente (el Estado, los municipios) buscará la manera de litigar y hará que el proceso sea más complicado”, argumenta.

Por otro lado, el abogado Adeodato Valencia confirma que son escasas las posibilidades de ganarle un juicio al Estado ecuatoriano o al Cabildo. “He conocido casos que quieren hacerlo por el daño de una llanta que puede costar $ 80. Sin embargo en esos casos, lamentablemente, podría salir más económico solucionar el problema que litigar contra una entidad pública. Hay que tener en cuenta que es un proceso muy largo que puede tardar un año o dos”, explica, al sugerir a las alcaldías que tengan personal adecuado para analizar las posibles fallas de la entidad en el mantenimiento de las vías. Eso haría que los procesos, en casos de reclamo y confirmación de los hechos, no sean tan extensos.

El detalle Competencia. Una de las zonas más conflictivas es el Puente de la Unidad Nacional, que está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El abogado Marcelo Cansin asegura que ha colaborado con afectados (gratuitamente) en esta clase de demandas, pero el proceso suele ser muy complejo. “He tenido personas que empiezan el trámite, pero a la mitad desisten por lo engorroso y complicado que resulta. Al cliente se le comunica cuál es el proceso, pero en ocasiones suele ser más complicado de lo que se espera. Hay que tener pruebas, testigos y algunos otros requerimientos que te hacen. Además ellos (las autoridades) están bien protegidos con muchos abogados”.

Para el especialista, lo que urge en este tema sería buscar otros métodos de solución para evitar este trámite. “Sinceramente demandar al Municipio es casi una pérdida de tiempo. Lamentablemente esa es la verdad”, admite.

Hidalgo pone como ejemplo lo que pasa en otros países, donde el Estado suele hacerse cargo de daños causados por problemas en las vías. “El derecho anglosajón (Estados Unidos) es muy contundente en esos casos. Si alguien demanda al Estado por un caso similar, este lo compensa y lo hace muy bien. En algunos casos, con pensiones mensuales de por vida, pero es difícil que eso pase en el Ecuador, aunque sí se podría demandar. Las leyes en el Ecuador no permiten ese tipo de contundencia, que es necesaria”, alerta.

Sí se puede demandar por daños en las vías, sin embargo es un trámite que podría durar entre 1 y 2 años y los gastos son altos. Es muy complicado litigar contra las autoridades. Adeodato Valencia,

abogado