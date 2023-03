Daño. Huecos así de grandes se han formado a lo largo de la ruta. La ciudadanía asegura que desde el martes pasado empezaron a taparlos, aunque no de la forma más idónea.

El paisaje que se observa en la vía a Samborondón, en La Puntilla, a juicio de los residentes y conductores, fácilmente podría ser el de la Luna. No hay tramo que no tenga orificios. El asfalto está partido, hundido y con grietas, y los huecos son tan profundos en ciertos puntos que incluso si uno se para de puntitas resulta difícil ver los pies de una persona.

Esta semana, tras las últimas lluvias, decenas de quejas llegaron a la Redacción de EXPRESO y se han hecho, asimismo, públicas en las redes sociales denunciando el estado de la arteria. Que están hartos de en cada invierno vivir lo mismo. Que quieren tener una explicación “coherente” de por qué el asfalto “se desvanece” con la lluvia y “como si fuera arena, desaparece”.

“Lo que se me viene a la mente es que es pésimo el material que se utiliza, pero eso nos lo debe responder el Municipio. Hay huecos en el puente de la Unidad Nacional, del lado de Guayaquil y del lado de Durán. Hay agujeros en la arteria principal, la que atraviesa a La Puntilla, y en la ruta hacia Ciudad Celeste y El Buijo. Hay huecos, por Dios, en todos lados. ¿Dónde estamos viviendo? Esto es un campo de guerra”, se quejó Valentina Domínguez, quien habita en Ciudad Celeste.

La tarea de los agentes de tránsito se hace aun más peligrosa porque todos los conductores tratan de esquivar los baches. No solo de desgaste de autos, costoso en todo sentido.



Mónica Reynoso,

residente de Bouganville

Ayer que EXPRESO hizo un recorrido por la arteria constató que efectivamente hay decenas de baches, entre enormes y pequeños, y también parches que han sido colocados, aunque de forma inadecuada, a decir de los residentes.

“Desplazarse por la arteria es como ir en una montaña rusa. Vas recto, suave, luego rápido y de pronto bajas y vuelves a subir por los relieves que en el suelo se han formado. Otro descuido son las tapas de las alcantarillas, que permanecen en un estado deprimente”, advirtió Sebastián Toledo, quien reside en Entre Ríos y tiene anotados ya los cuatro sitios donde las cubiertas permanecen prácticamente sin cemento. Se ve solo el fierro.

La zona de La Puntilla y el Puente de la Unidad Nacional, en toda su extensión, incluido el tramo que va hacia Durán, presentan agujeros. Son muchos los problemas que esta situación nos está dando.





Jorge Páez,

conductor

Conozco que el Municipio está por realizar el bacheo de calles, sin embargo, creo que hay que ir al fondo del tema porque estamos en una vía transitada y se requiere de un trabajo que tenga durabilidad en el tiempo para que no tenga que repararse cada que vez que llegue el invierno. Angie Lucas,

​residente de El Tornero

Los agujeros asoman sobre el asfalto en el sector del Buijo Histórico. Freddy Rodriguez

Según el equipo de comunicación del Municipio de Samborondón, la entidad ha retomado esta semana los trabajos emergentes de bacheo que inició en febrero, en puntos estratégicos de la avenida y de la entrada al Buijo Histórico. “Los trabajos dependen de factores climáticos, sin embargo hemos aprovechado el sol de estos días para avanzar”, precisó, al hacer hincapié en que el asfalto utilizado, contrario a lo que dice la comunidad, es el adecuado.

“Este es recibido por las empresas constructoras, que lo adquieren de plantas de dicho material con normativas vigentes y que cumplen con las condiciones necesarias para su aplicación”, argumentó en un comunicado.

Hecho. El Municipio de Samborondón dice que aún espera la entrega de los recursos correspondientes por el traspaso de la competencia de la vía por parte del MTOP. Aún así, alega que ejecuta los trabajos.

No obstante en la vía, pese a las acciones que el Cabildo asegura que ha tomado, hay al menos 65 baches, sin contar los más de 40 que asoman en el Puente de la Unidad Nacional, en el tramo Guayaquil-La Puntilla, cuya competencia recae en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Esta cartera de Estado, al ser consultada sobre cuándo los taparán y repararán, al igual que las luminarias de la estructura que permanecen apagadas (ver nota adjunta), indicó que por la apretada agenda del ministro Darío Herrera, no podía contestar de forma inmediata.

Que en los próximos días lo hará a profundidad, agregó la institución a través de un mensaje de su equipo de prensa.

Ruta. En el Puente de la Unidad Nacional y al ingreso de La Puntilla, estos son los hoyos que hacen brincar a los conductores todos los días. Freddy Rodriguez

La Avenida Samborondon requiere urgentemente “tapar los huecos con asfalto importado de alta calidad” para mayor durabilidad. Los huecos cada día crecen más, el tráfico es lento y el sistema de suspensión de los vehículos se daña. Merecemos un mejor trato de las autoridades. — Rafael Cuesta A 🇪🇨🇪🇸 (@raphhill) March 14, 2023

Pero a los conductores lo que les interesa no es una respuesta, sino una acción. Carla Contreras, quien vive en la urbanización Río Guayas, aledaña a la estructura, afirmó que en el aguacero del pasado 8 de marzo su vehículo fue uno de los tantos averiados en ese punto. “Se nos reventaron las llantas. Con tanta agua, no se veía absolutamente nada. Las calles parecían estar lisas, cuando de pronto caías al vacío. Hasta los aros quedaron chuecos. ¿Y quién respondió por ello? Nadie. Lo mismo pasa en La Puntilla, donde trabajo. Todos los días me toca jugar al gusanito. En la ruta hay una serie de errores que se deben corregir. Hay huecos de casi el tamaño de un vehículo”, se quejó.

Nos comparten un video dónde se observan varios carros detenidos por llantas reventadas al caer a los BACHES en el puente de la Unidad Nacional. https://t.co/qjzitNGjMT pic.twitter.com/LW5O28H3yF — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) March 13, 2023

No hay autoridad municipal, ni de Transporte y Obras Públicas, ni de la Prefectura para atender como se debe el problema. Cada invierno es lo mismo: baches, agua empozada y mal olor.





Betsy Moreira,

residente

Los ciudadanos Daniel Rodríguez, Nuno Costa y Daniel Terán opinan de forma similar. “Es el colmo que el Municipio, recolectando tantos impuestos, no pueda arreglar los baches de la avenida principal de su cantón. Un poco más de gestión”, exhortó Rodríguez, quien como el resto calificó a la arteria que atraviesa la parroquia urbana La Puntilla como una “vía en abandono”.

Es el colmo que el municipio de Samborondón, recolectando tantos impuestos, no pueda arreglar los baches de la PRINCIPAL avenida de su cantón. Un poco mas de gestión! @juanjoseyunez @DenunciasViasEC @MuniSamborondon pic.twitter.com/FaGMfPfwOO — Ruben Rodriguez (@rubenrrodriguez) March 14, 2023

La vía a Samborondón hoy me recuerda a la vía Daule de hace 30 años, llena de baches, tierra, lodo, maleza en los parterres, sin señalización. Esperemos que pronto se inicien los trabajos.





Daniel Terán,

ciudadano

Daños en las luminarias: El Puente de la Unidad Nacional, un riesgo

No es la primera vez que la ciudadanía denuncia que el Puente de la Unidad Nacional, en el tramo que va desde Guayaquil a La Puntilla y desde esta a Durán, se encuentra en mal estado. EXPRESO ha venido relatando en una serie de reportajes que las luminarias están dañadas y que hasta se han llevado las barandas que protegen a los peatones y conductores.

Ahora, sin embargo, para los conductores el escenario se ha vuelto más tétrico, puesto que en las noches y las madrugadas solo hay penumbra. “No ves nada porque las luminarias están rotas, se las han llevado o porque funcionan al revés: durante el día están prendidas y en las noches apagadas. No sé por qué tanto descuido en esta ruta. Se supone que este es uno de los puentes más importantes del Gran Guayaquil, si no de todo el Guayas o todo el país, y vean el estado en el que se encuentra. Qué tristeza”, se queja el conductor Josué Merlano, quien habita en la vía a Samborondón.

A través de Twitter, donde la lluvia de quejas se mantiene, usuarios como Carolina Jarrín solicitan al gobernador de Guayas, Francesco Tabacchi, una inspección. “No se puede transitar en ninguna de las direcciones, ni en ninguno de los tramos. Hay demasiados huecos y no funcionan los postes”, advierte.

Carencia. Unas luces están rotas y otras prendidas a plena luz del día. Freddy Rodriguez

Keila Rendón, de Las Riberas, en La Puntilla, coincide y exige una solución. “Estar a oscuras nos deja vulnerables. Es increíble que entre tantas autoridades, entre los alcaldes de Guayaquil, Durán y Samborondón, no se decida hacer algo. Aunque sea presionar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que en teoría tiene la competencia”.