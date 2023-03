La escena se ha vuelto repetida y asimismo es una de las quejas más comunes entre la ciudadanía, que exige que a las calles se les coloque un mejor asfalto. "En el norte, centro y sur, no importa el barrio, en cada invierno las calles se convierten en una piscina llena de agujeros que no logramos observar. He dañado ya mi auto al caer en uno en Samanes 7. ¿Ahora quién me paga el mecánico", se quejó Emilia Sandoval, habitante de este vecindario del norte.

“El agua se estanca llueva o no por el pésimo estado de las alcantarillas” Leer más

Como ella, son decenas de ciudadanos, en su mayoría transportistas, que dicen estar hartos de vivir todos los años la misma historia. Ayer a la Redacción llegó la denuncia de quienes se desplazan por la intersección de la calle 29 y García Goyena, donde solo se ve agua, aunque debajo de esta hay un hoyo tras otro.

"La calle está minada y en ella nos hemos caído ya muchos. He visto salir volando a ciclistas y motociclistas. Reparen el bendigo hueco. Si no hay agua, hay lodo. Todo está mal con este tema, que se vuelve horrible al volver más caótica la circulación. Hay tráfico en cada esquina, todo el día. Las horas pico ahora son eternas", reclamó el taxista Napoleón García.

Siempre pasa lo mismo, siempre en los inviernos. Nunca hay un plan integral de verdad de prevención. Nos han acostumbrado a que llega enero y con este mes los huecos. Pero, no lo acepto. Me harté de vivir en una ciudad en la que, aun intentando esquivar los hoyos, resulta imposible. Adrián Cisneros,

​conductor guayaquileño

A mí si me gustaría que sancionen a las autoridades que no velan porque el trabajo que se hace en las vías sea duradero. La sanción debería recaer en el Municipio, en la dirección municipal de Obras Públicas, en la empresa contratista, que se yo... Quizás debería recaer en todos, pero urge una sanción. José Rodríguez,

​ciudadano

Pero si bien, este es el reclamo más común que recibe EXPRESO, hay otros que se suman a los enviados este 6 de marzo a la Redacción.

Entre ellos consta la enviada por los vecinos de la ciudadela Miraflores, que denuncian el abandono de una vivienda ubicada en la calle Sexta, entre la avenida Principal y la del Salado. Piden ayuda a las autoridades. Exigen que aumente el monitoreo o el llamado de atención y sanciones hacia quienes son sus dueños, vivan o no allí, para que la casa no termine convirtiéndose en una zona roja.

"En Miraflores, donde la comunidad es unida, hay ciertas cosas que deben mejorar. La seguridad se ha ido fortaleciendo. Por eso pedimos que la vigilancia sea minuciosa en cualquier espacio público que puede ser o estar en riesgo. Aquí lo que queremos es que haya vida, convivencia y comunidad. Pedimos al Municipio y a la Policía que venga a verificar el estado de algunos inmuebles y que, tras ello, actúe", sugirió Paula Coloma, quien habita en el sector.

El invierno ya deja huellas en las calles y aceras de la ciudad Leer más

En la Alborada, donde también hay solares en mal estado o abandonados, la comunidad levanta asimismo la voz para que los operativos se incrementen pero a fondo. "No queremos ver a la Policía rondando en sus calles y ya. Queremos que recorran los puentes, que vean que hay y quienes viven en ello. Queremos que les retiren las armas a quienes se refugian allí porque las tienen. Buscamos que los parques sean zonas de libre acceso para la familia, que no sean más un espacio para consumir drogas. La inseguridad es el común denominador hoy de todas las etapas. No merecemos un barrio así, por eso, escuchen a la gente. Necesitamos una pronta intervención", argumentó Fiorella Palma, quien habita en la cuarta etapa.