La crisis económica que atraviesa el país a causa del coronavirus, que además de muertes ha generado despidos en más de una empresa, ha motivado a los ciudadanos a reinventarse y ayudar.

Esta vez, dos jóvenes emprendedores, Juan Carlos Zuloaga, ecuatoriano, y Romi Tomas, rumano; han fijado sus ojos en el país con la idea de reactivar las actividades productivas casi paralizadas. Luego de obtener buenos resultados en Europa, donde han creado una serie de plataformas ligadas a la búsqueda de trabajo, pretenden hacer lo mismo en Guayaquil y en sí en el país.

Según explican a EXPRESO, profesionales y obreros especializados en todas la ramas tendrán la posibilidad de acceder a la página para ver quién requiere de sus servicios. Desde ingenieros o proyectistas, hasta albañiles, artesanos, gasfiteros, mecánicos y electricistas, coinciden.

A decir de Zuloaga, la idea de poner en práctica la aplicación en Ecuador surgió luego de que EXPRESO publicara un reportaje donde, basados en una encuesta de Deloitte, se precisaba que al menos el 37 % de las empresas del país se verán obligados a reducir su personal para lograr mantenerse a flote, tras la emergencia.

El sistema funcionará por medio de una plataforma en linea, a la que han bautizado como Chamba, similar a otras creadas por ejemplo con fines de transportación (taxis ejecutivos), o de ventas y entrega de comidas y encomiendas.

Los emprendedores son dueños de la aplicación Selfie Feedback y Kitchen Team en Holanda y de la empresa Devlogiq en Rumania. Kitchen Team es una aplicación similar a la que piensan crear en Ecuador, pero fue dedicada únicamente a conseguir trabajo para cocineros en Ámsterdam, donde ya trabajan con alrededor de 300 restaurantes de la capital holandesa. Algo similar se aplicará en el país.

“La pérdida de empleos en varios sectores fomenta el uso de nuevas tecnologías.l Es el caso de plataformas similares, como Uber, Glovo o Rappi, que suman más de 20.000 trabajadores solo en Quito y Guayaquil”, manifestó Zuloaga, al hacer hincapié en la necesidad que hoy tendrán las aplicaciones digitales para salir adelante.

En Ecuador, piensa, será posible puesto que el acceso a internet es mayor a países como Argentina y Brasil. Sin embargo, aunque la comunidad reconoce que en el mundo todo cambiará, no creen que sea tan fácil conseguir empleo de esta forma. O al menos no de forma permanente.

“Pienso que lo que conseguiremos serán trabajos temporales o, como decimos en Ecuador, cachuelos. Quizás y me equivoque. Todo esto es nuevo para mí y me genera algo de temor”, manifiesta Rosa Nuques, quien hasta apenas una semana trabajaba en una revista de turismo. “Fui despedida por la situación. Ahora toca reinventarse. Sin duda probaré con esta aplicación y todas las que se vengan. Quizás esa sea luz en medio del camino. Ahora, para muchos, no encontrar trabajo es nuestra mayor preocupación”, reconoce.

Para la publicista Olga Santos, quien hasta hace dos semana trabajó en una agencia del Puerto Principal, esta herramienta sí será el salvavidas de muchos empleados. Ella meterá su curriculum en todas las páginas online que vea, advierte. Pero también optará por promocionarse a través de las redes sociales.

“Hay ejemplos muy buenos en el mundo de gente que, en crisis, ha logrado triunfar. Usaré Instagram, Twitter, Lindkedin para elaborar y promocionar mis campañas...”. Con sus amigos, 3 de un grupo de 9 que también han perdido ahora sus empleos, están pensando en la forma de crear asimismo una aplicación donde, simulando ver un catálogo, puedan dar a conocer sus destrezas. “Apuntamos a ser una guía telefónica laboral”, dice entre risas, al precisar que ahora cualquier idea ayuda.

Con este emprendimiento se pretende compartir las experiencias y conocimientos logrados en los últimos años en Europa y ponerlos en práctica en Ecuador. Juan carlos Zuloaga

Emprendedor

“No podemos quedarnos parados. La Cámara de Comercio ha reactivado los negocios de forma virtual, eso se debe imitar. Los meses que se vienen son muy duros”, piensa.

Según explican los creadores de Chamba, quienes se inscriban a la plataforma, que estará abierta al público desde junio próximo y cuyo costo será gratuito por tres meses o hasta que la economía del país mejore; recibirán asesoramiento en ventas, marketing y servicio al cliente; y trabajarán de acuerdo a los requerimientos del SRI y la Superintendencia de Compañías, entes que podrán verificar la información otorgada por las personas registradas. Se ofrecen servicios de facturación para el profesional que lo necesite, siempre bajo todas las normas y leyes del país.

Pero, ¿qué opinan los expertos de este tipo de iniciativas?

“Cualquier tipo de herramienta que se busque, sea para la transportación o los servicios de comida, es favorable siempre que esté dentro de los parámetros legales. Es de valientes intentar crear algo nuevo que salga del contexto convencional, porque en eso radica la innovación”, dijo Marcelo Rojas, especialista en Comunicación.

Cualquier herramienta digital que se busque para transportación o servicios, es favorable. De no ser por las apps extranjeras y locales, la situación fuera peor.

Marcelo Rojas

Especialista en Comunicación

A decir del especialista, por la crisis se están creando diferentes apps enfocadas al comercio y que ofrecen desde venta de productos y prestación de todo tipo de servicios a nivel nacional. Los restaurantes, como lo publicó días atrás este Diario, han sido uno de los negocios que más han optado por este cambio. Las plataformas extranjeras que permiten la movilización y entrega de productos han sido de gran ayuda, relata. “De no estar presentes ahora, la situación fuera peor. La tecnología está ayudando mucho”, admite.

Al momento, parte del equipo de Chamba está en Ecuador, y otra parte en Holanda. Ellos arribarán una vez que las fronteras se abran. El proyecto se pondrá en marcha desde junio próximo.

El origen de la aplicación.- Zuloaga, de 36 años, dejó el país hace 10, para realizar sus estudios en FH Kiel de Alemania. Culminados sus estudios de Ingeniería en Maquinarias, llegó a ser director del museo Aunque Usted no lo Crea de Ripley (Ripleys Believe or Not) en Ámsterdam. Junto a Romi crearon un sistema para dar internet gratis en la Plaza Dam, ubicada en la parte exterior del museo, donde circulan miles de visitantes y turistas.

Chamba nació en el 2019, cuando decidieron traer a estudiantes europeos para que pasen vacaciones en Ecuador. Se pensó que sería una buena oportunidad de generar empleo para artesanos, y para restaurantes y hoteles en el 2020.