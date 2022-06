Desde el pasado 1 de junio en La Libertad, en Santa Elena, solo pueden laborar los taxis que pertenecen a las cooperativas y compañías de transportes de esta jurisdicción. La situación ha generado caos, no solo en la ciudadanía, sino también entre los taxistas de los otros cantones, que reclaman tener la libertad para movilizarse por toda la provincia.

La norma aplicada se basa en el artículo 389 de la Ley de Tránsito del Ecuador, numeral 8. Así, por ejemplo, si un taxi que pertenece a los cantones Santa Elena o Salinas recoge a un pasajero en La Libertad, será sancionado con el 30 % del salario básico unificado ($ 120) y seis puntos menos en su licencia, según la norma.

“No es justo, porque si yo necesito un taxi que me lleve desde Santa Elena a Salinas y obligatoriamente pasa por La Libertad, entonces qué, ¿el conductor podrá ser sancionado? ¿Qué pasa si hay una urgencia? Es absurdo, estamos dividiéndonos sin sentido”, opinó el jurisconsulto Manuel Bazán respecto a la medida.

La exigencia para que se cumpla la ley fue presentada ante la Comisión de Tránsito (CTE) por la Unión de Cooperativas y Compañías de Taxis de La Libertad, que dirige Carlos Ruiz; y surge, a decir del dirigente, por la saturación de vehículos de alquiler que existen en el cantón.

Ruiz aseveró que el Departamento de Tránsito del Municipio de Santa Elena entregó permiso de operación a 900 taxistas, y el de Salinas a otros 600, lo que suma más 1.500 carros solo en los últimos dos años. “El problema está en que todos habrían entrado a laborar en La Libertad, aunque sus permisos de operación establecen que pertenecen a otros sectores. Eso nos causa un enorme perjuicio a las 16 operadoras que realmente pertenecemos a La Libertad. Por eso, basados en nuestros derechos, presentamos la solicitud a la CTE para que se haga cumplir la ley, y la entidad lo aprobó”, indicó Ruiz.

Frente a la preocupación de Bazán, el oficial de la CTE Marco Romero indicó que los taxis de Santa Elena o Salinas pueden dejar pasajeros en La Libertad sin problema. Lo que está prohibido -dijo- es que los recojan allí. Y para ello, a fin de identificarlos, estos tienen pintada la bandera de La Libertad en la parte delantera del vehículo.

Sobre esta situación, el alcalde de La Libertad, Víctor Valdivieso, fue enfático en manifestar que la problemática la crearon los cantones vecinos al no respetar el acuerdo firmado en agosto de 2020, que estableció en un acta que ningún municipio otorgaría los permisos.

No entiendo por qué aquí los alcaldes no hablan, no se reúnen, no planifican, no solucionan. No entiendo por qué no velan por lo que pasa internamente, en sus departamentos municipales. Es como si fueran a ocupar el puesto ocho horas y esto es... Ningún alcalde toma en serio a sus votantes.

Freddy Rosales,

​habitante de Santa Elena