Taxista informal secuestrado en Samanes 2: ¿quién es la víctima?

La noche de este miércoles 29 de octubre, un taxista informal que trabajaba a través de una aplicación móvil fue víctima de un secuestro en la ciudadela Samanes 2, en el norte de Guayaquil.

¿Cómo se dio el secuestro?

De acuerdo con videos de cámaras de seguridad, el conductor —que manejaba un vehículo rojo— había llegado al sitio para dejar un servicio cuando fue interceptado por dos sujetos. En las imágenes se observa cómo uno de ellos desciende del asiento del copiloto del taxi y, en complicidad con otro hombre que bajó de un vehículo negro, someten al conductor y lo obligan a subir a su propio automóvil.

Tras el ataque, los presuntos secuestradores se llevaron al taxista con rumbo desconocido, mientras los moradores del sector, alarmados por lo ocurrido, dieron aviso a la Policía Nacional. “Ya no hay seguridad en ninguna parte. Se supone que esta es una zona tranquila, pero cada vez hay más robos y ahora hasta secuestros”, comentó una vecina que prefirió mantener su nombre en reserva.

El hecho generó temor entre los residentes de Samanes, quienes pidieron mayor presencia policial, sobre todo en horas de la noche, cuando suelen circular conductores de plataformas y personas que regresan de sus trabajos.

Este caso se suma a otro ocurrido el pasado lunes 27 de octubre en la cooperativa 14 de Agosto, en el noroeste de Guayaquil, donde un comerciante fue secuestrado por sujetos que se movilizaban en un vehículo y vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional.

