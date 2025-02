Tarqui, el epicentro de los robos de autos en Guayaquil

El robo de carros en Guayaquil, un mal que nunca parece detenerse y que es constantemente captado por cámaras de vigilancia y viralizado en redes sociales, acumuló cerca de 3.000 mil denuncias en 2024.

Después de la publicación de EXPRESO sobre los robos que enfrenta el Puerto Principal, este Diario da a conocer cuáles son las parroquias donde más se focalizó este delito, donde los dejan y cuál es el barrio con mayor incidencia de robos de este tipo.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se reportó un total de 2.918 casos en toda la urbe, lo que se traduciría en que por día hubo 7,9 denuncias de robo de vehículos. Aunque a decir de la ciudadanía, que reconoce que no denuncia por temor a represalias o por ser el proceso engorroso, esta cifra es mayor.

“Hoy da miedo hablar, temes que te identifiquen y las personas que te robaron te busquen para hacerte daño y desistes entonces del proceso. ¿Y ahí que sigue? Nada, te ves obligado a soportar. Haberte esforzado por adquirir un bien y que te lo quiten porque sí: esa se ha vuelto nuestra realidad. La de muchos guayaquileños”, lamenta Melanie Jurado, residente de Guayacanes, ciudadela que pertenece a la parroquia Tarqui.

Según las cifras oficiales, las parroquias que acumulan el mayor número de incidentes son Tarqui, Ximena, Pascuales y Febres Cordero, con un total de 1.458, 547, 377 y 220 casos respectivamente.

En el caso de Tarqui, al tratarse de la parroquia más grande, engloba en su mapa una gran cantidad de barrios, como Samanes, Guayacanes, Sauces, Alborada, Sauces. Son sitios tomados por la inseguridad, a decir de la ciudadanía, siendo Sauces el sector con mayor incidencia de este delito, de acuerdo con el jefe del distrito Modelo, Cristhian Rengifo.

“En Sauces te roban a diario. Y si no son los vehículos, son las partes de los autos. Pasa a diario. La gente hasta los encadena ya, pero todo resulta en vano. Somos el blanco de los delincuentes”, se queja Denisse Aguilar, víctima de la delincuencia.

En cuanto al destino de los vehículos robados, el jefe policial dijo que se van fuera del cantón, para ser vendidos en otras ciudades o ser usados para actividades criminales. “Hay mayor número de vehículos robados en la Costa”, precisa.

Explica que esto se debe a la falta de agentes en el proceso de revisión vehicular, “en el que antes la Policía formaba parte”. “Antes se contaba con la presencia de policías para realizar trabajos como el análisis de la numeración del chasís del motor y documentación. Esto lograba identificar en el punto adulteraciones de estos documentos y se requisaba de inmediato esos vehículos, que ahora pasan sin mayor filtro”, confiesa.

Con este panorama, ahora los habitantes viven con el temor de que su carro desaparezca después de haberlo dejado aparcado. Este fue el caso de Aguilar y de Julián Palacios, quien en una reunión con amigos estacionó su carro al frente del domicilio que visitaba. Cuando de repente uno de sus amigos se asomó por la ventana para ver su auto, se llevó la sorpresa de que había desaparecido.

Hay barrios que incluso han enrejado los parqueaderos. FRANCISCO FLORES

“Yo no me lo creí cuando me dijeron que ya no estaba, pensé que me estaban jugando una broma pesada. Quedé roto, ese era el carro que mis padres me dieron. Después de meter la denuncia esperamos un par de meses para ver en qué quedaba el caso, pero luego encontramos nuestro carro quemado. Creemos que lo usaron para un robo o asesinato, pero solo quedó el esqueleto; ni cómo repararlo”, narra.

Asimismo, Iván Castillo, quien habita en Sauces 3, sufrió el robo de varias partes de su vehículo. Si bien no se lo quitaron, el gasto en repararlo fue prácticamente el mismo que el de un carro del mismo modelo de segunda mano. “Le robaron el cerebro, la computadora, la batería, partes del motor. Gasté 7 mil dólares en repararlo. Ya es muy conocido que no podemos parquearnos en ningún lado, pero no es justo, debería haber patrullaje constante o puntos donde poder dejar un carro sin el miedo de que le pase algo. Dicen que la ciudad está plagada de cámaras, pero nunca se logra prevenir hechos de este tipo o hallar a los antisociales rápido, cuando el carro aún está intacto”, piensa.

Según cifras de la Fiscalía, del total de denuncias reportadas por este delito en 2024, solo tres han llegado a una resolución. Las demás no han sido concluidas.

De acuerdo con Segura EP, la entidad ha contribuido en la recuperación de 228 autos robados. No obstante, la ciudadanía no cree que esto sea suficiente para la realidad que vive el país.

Ante esta situación, expertos en seguridad plantean que haya cooperación interinstitucional y que, de la mano de la empresa privada, se cree una hoja de ruta para mitigar la problemática. Hacen énfasis también en que se mejoren las políticas públicas y que se endurezcan también las penas para quien atraca.

Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgo de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), dice que es necesario incrementar el número de operativos de vigilancia y rastreo de autos hurtados. Hizo énfasis en que esta labor la deben hacer policías y metropolitanos; y que incluso se podrían ayudar de la seguridad privada para trabajar en conjunto.

“Si no hay suficiente presupuesto o personas para entrenar y ponerlo en las calles, ayúdense de la empresa privada. Todos están listos para actuar. Hay gente entrenada. De hecho, entre todos, se podrían identificar esos patrones que usan las bandas criminales a la hora de actuar. Lo ideal es ir un paso más adelante”, menciona.

Nelson Yépez, experto en seguridad, por su parte sostiene que uno de los principales problemas son los espacios de parqueo disponibles, donde la seguridad es nula. “Debes poner tu fe en que con el dólar que le diste a un franelero, tu carro estará bien cuidado, cuando no es así. Por ello lo que toca es invertir en seguridad o dispositivos de protección, así como en programas de rastreo”, advierte.

