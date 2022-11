Una amenaza viralizada en redes sociales contra tres entidades educativas de Playas, en la provincia del Guayas, causó alarma entre los padres y puso en alerta a las autoridades que cerraron las vías de acceso de estas entidades y pusieron custodia policial.

“El día de mañana, vamos a realizar atentados contra toda Playas, comenzando con la Robert Freire, la Laura” (colegio Laura Vicuña) y José de Villamil” , se leyó en el mensaje que apareció en las redes sociales la noche del pasado 9 de noviembre. Ante estas supuestas advertencias, los directivos de los colegios mencionados decidieron suspender las clases presenciales y dar clases virtuales este 10 y 11 de noviembre.

Mientras que en los otros colegios del balneario, donde rige también el toque de queda y estado de excepción, las actividades se desarrollaron de forma regular; aunque entre un 30% y 50 % de los estudiantes no asistieron a clases. "Quizás fue por temor o precaución", dijeron los rectores de otras entidades que solicitaron a este Diario no se publique su nombre.

“Mi hijo vio ese mensaje y se negó asistir al colegio”, dijo Gabriel Apolinario, un padre de familia que pidió a la comunidad que sea precavida pero que no se alarme. "Lo que quieren es sembrar la incertidumbre; en otros cantones han hecho lo mismo y gracias a Dios no ha pasado nada. No nos dejemos ganar. Seamos prudentes, cuidémonos, unámonos, pero no dejemos que el miedo nos gane”, indicó.

La Policía dialoga con directivos y padres de los colegios sobre la situación que los alarma. Néstor Mendoza

Desde la Policía se informó que el servicio de inteligencia está investigando el origen de los mensajes y la veracidad de los mismos, dijo el capitán de Policía , Alejandro Lara; quien aseguró que el resguardo y operativos en los entes educativos se mantendrá.

José Mendoza, presidente del Comité Central de padres de familia del Colegio Rashid Torbay, dice que los padres tienen un comité de seguridad que cuentan con botones de pánico y han puestos tres guardias privados. "Se revisan las mochilas de los estudiantes y las personas, así sean padres, y al ingresar se les pide la cédula por seguridad",, indicó. En el colegio Playas de Villamil, se ha optado porque los estudiantes lleven apenas unos cuadernos en las manos, el o los básicos, a fin de no usar mochilas.

"Me parece terrible que tengamos que pasar por una situación así, me apena en realidad. Los niños deberían ir a estudiar sin miedo. Deberían tener la oportunidad de aprender y de no preocuparse por situaciones tan feas como estas. Es un cáncer social el que estamos viviendo", lamentó la ciudadana Norma Oñate.