Consejo Provincial de Seguridad
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga; el gobernador del Guayas, Humberto Plaza; el ministro del Interior, John Reimberg, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, participan de la reunión.Gobernación del Guayas

Sorpresivo encuentro entre Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga en Consejo de Seguridad

El alcalde de Guayaquil y la prefecta del Guayas mantienen un encuentro con el ministro John Reimberg y otras autoridades

Un sorpresivo encuentro se realiza la tarde de este viernes 29 de agosto. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, forman parte del Consejo Provincial de Seguridad que sesiona en el Puerto Principal.

En la cita, desarrollada en la Gobernación del Guayas, también participan el titular de esa institución, Humberto Plaza; el ministro del Interior, John Reimberg, así como altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Las autoridades nacionales y locales se mantienen reunidos para abordar temas respecto a la ola de inseguridad que azota a Guayaquil y a Guayas. Alcaldes y representantes de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la provincia también forman parte del encuentro.

Hasta las 14:30 de este viernes 29, aún no se registraban declaraciones de los funcionarios presentes en el Consejo Provincial de Seguridad.

Avenida del Bombero en Guayaquil

Avenida del Bombero: así buscan poner fin a la congestión vehicular

Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, con disputa por obra en Los Ceibos

Álvarez y Aguiñaga han mantenido cruces en las últimas semanas debido a la suspensión de la obra de construcción de dos pasos a desnivel en la avenida del Bombero, en la ciudadela Los Ceibos, por parte de la Prefectura del Guayas, luego de que el Ministerio de Ambiente notificara supuestas irregularidades en el registro ambiental.

La Prefectura pidió al Municipio de Guayaquil retirar "el material que obstruye la vía y rellenar las áreas intervenidas" en la avenida del Bombero, de lo contrario, el Gobierno Provincial lo haría. Álvarez reaccionó y dijo que esa acción se enmarca en un posible "peculado" y que la Contraloría General del Estado "tiene todo el derecho de iniciar las acciones correspondientes".

Aunque el plazo para retirar las vallas venció, esa acción quedó aplazada hasta nueva disposición. En los últimos días, Álvarez y Aguiñaga también dejaron a un lado los tensos cruces de declaraciones.

