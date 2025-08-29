Expreso
Aquiles puercos
Aquiles Álvarez se refirió a la limpieza del casco central de la ciudad.Ilustración / CANVA

"No seamos puercos con la ciudad": el pedido de Aquiles Álvarez

Tras quejas por la mala imagen de la urbe, el Municipio detalló que realiza 1.250 lavados al mes en el centro de Guayaquil

Con un llamado directo y enérgico a la ciudadanía, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre los operativos de limpieza que se ejecutan en la ciudad, en un intento por combatir la imagen de descuido denunciada por los habitantes. Su pedido fue directo: "Seamos empáticos con quienes limpian y no puercos con la ciudad".

Limpieza profunda del centro

El pronunciamiento del alcalde, realizado a través de sus redes sociales, acompañó imágenes de las labores de hidrolavado en el centro. 

Lavado nocturno 13
Lavado nocturno en la ciudad.CORTESÍA

"Más de 1200 lavados al mes"

Tras la exposición del alcalde, el Municipio de Guayaquil complementó la información. La Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales (DACSE) detalló que se realizan en promedio 1.250 lavados e hidrolavados al mes en el cuadrante céntrico, comprendido entre las calles Julián Coronel (norte), Portete (sur), Malecón Simón Bolívar (este) y la avenida Quito (oeste).

Estas labores se ejecutan en jornadas diurnas y nocturnas todos los días de la semana, atendiendo la alta afluencia de personas. El lavado de calles se realiza con camión cisterna, agua y desinfectante, mientras que el hidrolavado, a cargo de empresas contratadas, utiliza mangueras a presión para una limpieza más profunda.

Las tareas se concentran especialmente en 18 zonas críticas donde se registra mayor acumulación de desechos, como los alrededores del parque La Victoria (10 de Agosto y Pedro Moncayo) y la Plaza Rocafuerte (9 de Octubre y Pedro Carbo).

Esta ofensiva de limpieza surge como una respuesta a las constantes quejas ciudadanas, también documentadas por este Diario, que han evidenciado el estado insalubre de las aceras y calzadas, sobre todo en la noche. La acumulación de basura y los malos olores han sido el principal reclamo de quienes transitan por el corazón comercial de Guayaquil.

