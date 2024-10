Siniestro en la vía a Daule: ciudadanos reportan tráfico de más de una hora

Un siniestro vial fue registrado las 06:40 de este viernes 25 de octubre en la vía a Daule, hecho que ha caotizado las vías de esta zona y causado un congestionamiento de más de una hora.

De acuerdo con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), este incidente ocurrió en el kilómetro 14.5 de esta arteria principal, cerca de la fábrica Brahma, con sentido norte a sur de la calle. A través de las cámaras de esta institución y de Segura EP, se puede observar un gran número de vehículos particulares, camiones y buses de transporte público atrapados en esta zona.

Según residentes y trabajadores de la área, hay quienes llevan más de una hora atrapados en este tráfico.

“Tengo que dejar a mi hijo en la escuela y ya estoy con un retraso de más de media hora. Yo salgo desde Villa Bonita, pero aún no he llegado a 100 metros más adelante de la garita. No sé qué está haciendo la ATM para controlar el tráfico de la zona, pero no surte efecto, porque nadie se mueve”, asevera Ernesto Villagrán, residente del sector.

La ciudadanía pide un plan de contingencia

Asimismo, el resto de los ciudadanos que deben transitar por esta zona han expresado su indignación por el poco control de la movilidad por parte de los agentes de tránsito en medio de esta emergencia.

“Esto no es solo falta de control durante las emergencias. Por aquí pasa un gran número de vehículos pesados en hora pico. La ATM debería colocar una restricción temporal mientras se resuelven estos incidentes, para que no entorpezcan la movilidad del resto, o que siempre prohíban el ingreso de estos vehículos en horarios de mayor afluencia, porque así harían la vida más sencilla para todos”, propone Omar Vicuña, trabajador de la zona.

