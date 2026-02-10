Simpatizantes de Aquiles Álvarez protestan frente a Fiscalía de Guayaquil en respaldo

Simpatizantes del alcalde Aquiles Álvarez se concentran en los exteriores de la Fiscalía de La Merced, en Guayaquil, para expresar su respaldo tras su detención en el caso Goleada.

Simpatizantes, empleados municipales y concejales afines al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se concentran la tarde de este martes 10 de febrero en los exteriores de la Fiscalía del sector La Merced, en el centro de la ciudad, para expresar su respaldo al funcionario, detenido durante la madrugada en el marco del denominado caso Goleada.

Con carteles, banderas y consignas, decenas de personas se congregan en los bajos de la institución para exigir la liberación del alcalde y manifestar su rechazo al proceso judicial en su contra. Entre las consignas que corean los manifestantes se escuchan: “Fuera Noboa, fuera”, “Aquiles, amigo, Guayaquil está contigo” y “¡Libertad, libertad!”, mientras permanecen en la zona bajo resguardo policial.

La presencia de manifestantes genera congestión vehicular temporal y obliga al despliegue de policías y militares para resguardar el perímetro.

El operativo y la investigación en curso

La madrugada de este martes, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos simultáneos en Guayaquil y Samborondón dentro del caso Goleada, investigación que indaga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a posibles delitos de lavado de activos y defraudación tributaria. Como resultado del operativo, 11 personas fueron detenidas, entre ellas el alcalde Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, quienes posteriormente fueron trasladados a Quito para la audiencia de formulación de cargos.

Durante la jornada, la defensa del alcalde cuestionó el procedimiento, señaló que aún no ha tenido acceso al expediente fiscal y sostuvo que la detención tendría motivaciones políticas, mientras las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para definir la situación jurídica de los procesados.

“¡Aquiles, amigo, Guayaquil está contigo!”, gritan los simpatizantes. cortesía

Pronunciamientos políticos y respaldo institucional

Horas antes de la concentración en la Fiscalía, concejales afines a la administración municipal y la vicealcaldesa Tatiana Coronel ofrecieron declaraciones públicas en el Salón de la Ciudad, donde expresaron su respaldo al alcalde y calificaron el proceso como una persecución política. Coronel afirmó que Aquiles Álvarez “sigue siendo el alcalde legítimo” y señaló que el Concejo Municipal permanecerá atento al desarrollo del caso.

¿Qué es el Caso Goleada?

El denominado Caso Goleada es una investigación liderada por la Fiscalía General del Estado que indaga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a posibles delitos de lavado de activos y defraudación tributaria. El operativo se ejecutó la madrugada del 10 de febrero de 2026 con allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia del Guayas, donde se levantaron indicios como dinero en efectivo, documentos y equipos electrónicos que serán incorporados al expediente fiscal.

Dentro de esta causa, la Fiscalía ordenó la detención de 11 personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, quienes figuran entre los investigados. Según las autoridades, la investigación busca seguir la ruta de presuntos movimientos financieros irregulares para determinar responsabilidades dentro de la supuesta red que habría causado perjuicios económicos al Estado.

