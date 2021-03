Guayaquil: Sillas y mesas afuera, en la cola de las quejas por multas

Desde el 3 de diciembre de 2020 hay luz verde para que bares, restaurantes, cafeterías y demás locales de alimentos preparados puedan usar portales, aceras y retiros frontales para la instalación de mesas y sillas, luego de que en el Registro Oficial se publique la reforma a la ordenanza que avala esa decisión.

La medida emocionó a dueños de locales; pero la euforia duró poco. Algunos administradores de negocios ubicados en el centro de Guayaquil llamaron a EXPRESO porque hace unos días, personal municipal notificó citaciones que repercutieron en multas por uso no adecuado del espacio público, a propósito de tener sillas y mesas afuera, lo que no tiene congruencia con el discurso de la alcaldesa Viteri, según creen.

El expediente 2021-430, que reposa en la Comisaría Cuarta, da cuenta de que el local con código catastral 03-1401, en donde funciona una fuente de soda, fue registrado por la contravención de “ocupación de vía pública”. El negocio, ubicado en Chile y 9 de Octubre, le pertenece a Viviana Báez, quien explica que previo a la citación, personal municipal llegó a hacer una inspección.

El día de la citación nos atendieron después de media hora. Supuestamente para firmar un acta de compromiso. Tengo mi local tres años y ahora me piden cien dólares. Miguel Ordóñez, administrador de un local.

Ella, simplemente, no entiende. “Luego de que la alcaldesa dé el anuncio, nos atrevimos a poner mesas y sillas afuera, cuando en la 9 de Octubre algunos locales se acogieron al beneficio. De hecho, hasta conocidas marcas de bebidas se apuraron a donar los artículos, mientras se ejecutaba el proceso para sacar los permisos”, recuerda esta emprendedora del centro.

La arquitecta Verónica Landín, directora de la Dirección de Urbanismo, Planificación y Ordenamiento Territorial (Dupot) ratifica que existe una ordenanza que permite instalar mesas y sillas en el espacio público sin costo alguno, por un año, desde el 3 de diciembre de 2020. Aunque especifica que el ciudadano debe realizar los trámites administrativos para obtener el permiso, así su valor sea de cero dólares.

“Todos los locales deben realizar el trámite administrativo para la obtención del permiso municipal, dado por la dirección de Uso del Espacio y Vía Pública, así su valor sea de cero dólares. Es necesaria también la tasa de habilitación activa y vigente del local”, especifica.

No hay congruencia entre lo que se promociona y lo que ocurre en el Municipio. Se realiza una persecución a locales pequeños por usar la acera con sillas y mesas. Viviana Báez, administradora de un local en Chile y 9 de Octubre.

También es explícita en que cada caso de sanción tiene razones específicas que constan en las notificaciones entregadas a los ciudadanos, respuesta que confunde aún más a los dueños de locales, pues lo que ocurrió es todo lo contrario.

“En la Comisaría cuarta nos dijeron que no, que entendimos mal, que no debimos sacar las mesas y que primero era el permiso de uso de espacio de la vía pública. Con la pandemia, tenemos apenas 50 % de aforo y con esta restricción no se cubren los gastos, porque nosotros no pagamos 50 % de sueldos ni 50 % de arriendo”, reclama Viviana Báez.

Y al contrario de lo que dice la funcionaria municipal, señala que se le ha impuesto una multa de cien dólares. “Cuando reclamé, con las notas de prensa de la alcaldesa en mano, me dijeron que si no quiere pagar, no pague, pero que les desocupe la vía en ese mismo momento”, recuerda.

Antecedente En la administración anterior eran comunes las clausuras por sacar mesas y sillas. En esta Alcaldía se supuso revertir esa mirada.

No es la única. En la zona, hay al menos una decena de locales citados por uso no permitido de la vía pública, a propósito de tener sillas y mesas afuera. “Todos han ido al Municipio y todos tienen multa de cien dólares por lo mismo”, reseña otro administrador, que prefiere que su nombre no sea publicado por temor a represalias.

“No entiendo cómo es que trabajan, si no saben lo que dice la alcaldesa. No hay honestidad, no hay integridad. Ellos hicieron un negociado con esto del permiso. Creo que hay un interesado en el departamento de Justicia y Vigilancia, que -cabe destacar- parece que nunca recorre el centro, porque solo para multar trabajan, pero está lleno de mugre y drogadictos. De eso no se preocupan”, reclama este comerciante, que posee un restaurante.

Coincide Miguel Ordóñez, quien tiene una fuente de soda sobre la calle Chile. “Hay problemas más importantes, reales, que no han sido atendidos por el Municipio de Guayaquil, como la mendicidad o el comercio informal, que amenaza a los negocios que sí pagamos impuestos”, reseña

Legalidad. La tasa de habilitación debe estar vigente con la actividad que aplica la norma. JUAN FAUSTOS / Expreso

Ruth Calderón, otra administradora de local, observa por su parte que hay dos mensajes de la autoridad en torno al tema de las sillas y mesas. “Las multas solo van en contra de lo ofrecido y hacen ver a la alcaldesa como una mujer que no tiene palabra. Las mesas de afuera permiten hacer menos dramática la crisis”.

Al respecto, Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia, asegura que no se han sancionado ni clausurado locales por mesas y sillas y que las multas llegan cuando las personas infringen las medidas de bioseguridad para la contención de la pandemia.

“En el tema de mesas y sillas en exteriores no se está multando, porque es una alternativa para mejorar los aforos, para que la gente no esté en el interior y de esta manera se contribuye a la reactivación económica de la ciudad”, afirma.

Guayaquil evoluciona, la pandemia nos ha hecho acelerar este proceso. El día de ayer se aprobó, en Concejo, la Ordenanza que permitirá a restaurantes, cafeterías y demás ubicar mesas y sillas en áreas públicas para atender a sus clientes. pic.twitter.com/rsFTMYR7E0 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) June 13, 2020

“Lo que se hace es medidas de bioseguridad, como distanciamiento, aforo, uso de mascarilla, bandeja de desinfección, respeto al horario de funcionamiento, venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, entre otros aspectos; pero por mesas y silla afuera de locales no estamos multando”, asegura.

La reforma gestada desde la nueva Dupot contempla entre las principales aristas que el local que quiera acogerse a la normativa deberá tener dentro 12 metros cuadrados, más un área de 6 metros cuadrados de circulación y un mínimo de tres mesas con cuatro sillas cada una en el interior del local.