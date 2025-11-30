Sicariato en estadio de Pascuales dejó dos heridos: quién era la víctima

El agresor huyó en motocicleta, mientras la Policía investiga

En el interior de este escenario deportivo, en la parroquia Pascuales, fue asesinado un joven.

Una balacera registrada la noche del sábado 29 de noviembre en el estadio de Pascuales, en el norte de Guayaquil, dejó un hombre fallecido y dos heridos. El ataque ocurrió cerca de las 19:30.

La víctima fue identificada como Aurea Taylor Geampierre Arriciaga, de 23 años, quien quedó tendido sobre las gradas del escenario deportivo.

información preliminar, recibió múltiples impactos de arma de fuego. En la escena, Criminalística levantó nueve vainas percutidas calibre 9 milímetros.

¿Qué hacía la víctima en el estadio?

De acuerdo con el padre del fallecido, su hijo había llegado al estadio alrededor de las 16:00 para observar un partido en el que participaba un familiar.

Recibió una llamada alertándolo de que su hijo había sido baleado. Cuando llegó al sitio, lo encontró sin vida.

Testigos indicaron que un hombre con casco ingresó al estadio, sacó un arma y disparó repetidamente contra la víctima.

Familiares intentaron detenerlo, pero el agresor respondió con más disparos, lo que habría provocado las heridas colaterales.

Tras cometer el crimen, el sicario huyó en una motocicleta conducida por otro individuo.

El fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado al Departamento de Medicina Legal para la autopsia.

