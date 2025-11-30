Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

estadio de Pascuales
En el interior de este escenario deportivo, en la parroquia Pascuales, fue asesinado un joven.FRANCISCO FLORES

Sicariato en estadio de Pascuales dejó dos heridos: quién era la víctima

El agresor huyó en motocicleta, mientras la Policía investiga

  • Anny Bazán

Una balacera registrada la noche del sábado 29 de noviembre en el estadio de Pascuales, en el norte de Guayaquil, dejó un hombre fallecido y dos heridos. El ataque ocurrió cerca de las 19:30.

RELACIONADAS

La víctima fue identificada como Aurea Taylor Geampierre Arriciaga, de 23 años, quien quedó tendido sobre las gradas del escenario deportivo. 

 información preliminar, recibió múltiples impactos de arma de fuego. En la escena, Criminalística levantó nueve vainas percutidas calibre 9 milímetros.

¿Qué hacía la víctima en el estadio?

carro con placas robadas en Guayaquil

Robos en Urdesa: Así usaban el vehículo que fue retenido en Guayaquil

Leer más

De acuerdo con el padre del fallecido, su hijo había llegado al estadio alrededor de las 16:00 para observar un partido en el que participaba un familiar. 

Recibió una llamada alertándolo de que su hijo había sido baleado. Cuando llegó al sitio, lo encontró sin vida.

Testigos indicaron que un hombre con casco ingresó al estadio, sacó un arma y disparó repetidamente contra la víctima. 

Familiares intentaron detenerlo, pero el agresor respondió con más disparos, lo que habría provocado las heridas colaterales. 

Tras cometer el crimen, el sicario huyó en una motocicleta conducida por otro individuo.

El fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado al Departamento de Medicina Legal para la autopsia.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sicariato en estadio de Pascuales dejó dos heridos: quién era la víctima

  2. Ecuador: Riesgo país bajó 136 puntos tras la consulta popular y referéndum 2025

  3. Peste Porcina: Taiwán y México cancelan la importación de carne de cerdo desde España

  4. Masacre en Nueva Prosperina: En dos escenarios se cometió el crimen de una familia

  5. Liga de Portoviejo logra histórico ascenso a la Serie B en el Reales Tamarindos

LO MÁS VISTO

  1. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  2. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  3. El año en que Pabel Muñoz arruinó las fiestas de Quito

  4. Guayaquil: concejala exige explicación por veto a ciudadana en sesión del Concejo

  5. El rol de los jubilados en la economía ecuatoriana: más allá de las pensiones

Te recomendamos