Guayaquil: Setenta adultos mayores buscan recibir ayuda de "padrinos"

La Fundación Clemencia con su asilo de ancianos Sofía Ratinoff, se encuentra realizando una campaña que permite a los ciudadanos apadrinar un adulto mayor.

Apadrinar, una forma de regalar esperanza a los adultos mayores Leer más

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, algunas fundaciones en Guayaquil, permiten que las personas caritativas formen parte activa de adultos mayores que se encuentran en estado de abandono.

El asilo Sofía Ratinoff, ubicado en el noroeste de Guayaquil, cuida a 70 adultos mayores todos ellos rescatados de las calles. De este número 40 padecen diversas enfermedades catastróficas y degenerativas.

"Las personas pueden apadrinar a un adulto mayor desde $5 mensual. El valor lo decide el corazón del que lo apadrina. Pero más que el dinero es el tiempo y el cariño que las personas puedan compartir con ellos. Eso para ellos es muy importante", comentó Fernanda Salazar, directora del asilo, que agrega que cuentan con información completa de todos los asilados.

"Tenemos un documento con fotos e información de todos para que puedan conocer un poco más de ellos. Qué les gusta, qué necesitan, cómo se diviertes, etc... Todo eso tenemos para que la gente pueda elegir a quién apadrinar", comentó.

Hogares para la tercera edad: dónde están servicios y costos Leer más

EXPRESO pudo compartir con los adultos mayores mientras eran visitados por un grupo de voluntarios y constató la alegría de los ancianos. "Me vinieron a visitar y me trajeron una muñeca y unos regalitos. A mí me encantan estos juguetitos. ¡Estoy muy feliz!”, comentó. Rosita, una de las apadrinadas.

Algunas otras fundaciones y asilos también han abierto la posibilidad de adoptar adultos mayores para darle unos momentos de alegría más a quienes han sido olvidados.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ