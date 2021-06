Seiscientos policías fijan su mirada en once kilómetros

La inseguridad está incontrolable en Guayaquil. Luego de que EXPRESO publicó que las muertes violentas se incrementaron en un 60 %, que los robos a carros subieron un 40 % en la Zona 8 y que hace dos días un sicario menor de edad mató a un policía, la Gobernación del Guayas anunció ayer que habrá operativos permanentes e indefinidos en conjunto entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agencia de Tránsito y Comisión de Tránsito. Más de 1.000 efectivos van a participar en los controles, que empezaron ayer alrededor de las 16:00 en Guayaquil. Y en Posorja, desde las 07:00.

Niños y jóvenes, fichados para atemorizar a la ciudad Leer más

Por ejemplo, en el circuito 9 de Octubre habrá 600 uniformados que tendrán fija su mirada en los 11 kilómetros que abarca el centro, la bahía, alrededor del parque Victoria, barrio Garay y Cristo del Consuelo, indicó el coronel Fernando Vaca, jefe de dicho distrito.

En el centro el principal problema es el asalto a personas y los robos a conductores o pasajeros cuando están estacionados en la luz roja, como viene publicando este Diario.

Habrá intervenciones que se realizarán por tierra, mar y aire, como la que se realizó ayer en Posorja. Esta semana allí quemaron dos embarcaciones. Y existe un enfrentamiento de organizaciones por ganar terreno y traficar droga, lo que ha generado un aumento de las muertes violentas.

Desde el jueves 10 de junio de este año serán detenidas las motos y carros que circulen sin tener placas. Cortesía

La Gobernación va a incluir otras acciones, como que los carros y motos sin placas no podrán circular. El automotor que sea detenido tendrá que pagar la multa correspondiente, que es de un salario básico ($ 400).

896 vehículos robados en la Zona 8 en lo que va del año Leer más

“No se trata de interrumpir la movilidad, pero sí de reducir la delincuencia. Hay evidencia de que un porcentaje alto de los delitos se cometen en carros y motos sin placas. Si esto no funciona, vamos a pedir al Municipio que ponga una sanción más fuerte. Vamos a hacer cumplir la norma. Los automotores no pueden circular sin placas”, declaró Vicente Taiano, gobernador del Guayas.

Pero dentro de la crisis de inseguridad, el mayor problema son los sicarios menores de edad. Se pierden las investigaciones de la policía cuando con prontitud se los deja en libertad. “El trabajo policial (detención de los delincuentes) cuando llega a otras instancias queda en nada. Pese a que para llegar al líder de una organización delictiva hay un trabajo a veces de hasta cinco meses. Entendemos que la Función Judicial actúa según la ley que hay. Ya son esas otras instancias las que deben actuar”, dijo a Diario EXPRESO el comandante de la Zona 8, Fausto Buenaño.

En Posorja, el jueves 10 de junio de este año, se realizó un operativo con 100 hombres por tierra, mar y aire. Cortesía

El comandante agregó que las organizaciones delictivas están enrolando en sus filas a menores de edad, tal como lo evidenció días atrás un informe especial de este Diario. Desde el 2014 a febrero de este año, en Ecuador han sido denunciados 869 adolescentes como autores materiales de asesinatos u homicidios, según la Fiscalía General.

Inseguridad: “Por las balaceras, el símil del sur es el oeste de las películas” Leer más

Pero estos menores de edad, por lo general, salen en libertad con medidas sustitutivas y siguen cometiendo delitos. Ahora se investiga que uno salió a asesinar a un policía. Sobre este tema, Taiano manifestó que está conversando con la Función Judicial, para que todo el esfuerzo que se realiza en los operativos no se pierda. “Por este tema es que no habíamos aparecido en los medios de comunicación, porque he estado en largas reuniones con el Consejo de la Judicatura y Corte Provincial de Justicia, para que el trabajo de los policías no se pierda”, indicó el gobernador Taiano.

El trabajo policial (la detención de delincuentes) cuando llega a otras instancias (Función Judicial) queda en la nada. Pese a ello seguimos cumpliendo con nuestro deber. Fausto Buenaño,



comandante



de la Zona 8

Comandante de Zona 8: “Vamos a intervenir con fuerza 60 puntos críticos en delitos” https://t.co/I9FWWAqAwu — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) May 29, 2021

Sin embargo, para los expertos, el incremento de personal para ejecutar operativos sigue siendo una medida débil, mientras no se realicen cambios en la ley para que no ocurran casos como los contados en este Diario, como por ejemplo la detención de una persona que estaba robando en una casa en el barrio del Seguro y tenía registradas 17 detenciones.

“Mientras no se sintonice la acción policial con el actuar judicial, la medida seguirá siendo débil. La mayoría de los delincuentes salen libres, pese a ser detenidos en flagrancia”, manifestó el penalista Adeodato Valencia Sánchez.

He tenido largas conversaciones con la Función Judicial, para que se actúe en derecho y según la ley para detener el incremento de la delincuencia. Tendremos cero tolerancia a la delincuencia. Vicente Taiano,



gobernador



del Guayas

Agregó que en Estados Unidos, dependiendo del tipo de delito y la gravedad del caso, un menor de edad puede ser juzgado según la edad que tiene, pero se le aplica la sanción que recibiría un adulto. “Esta sería la única manera de detener la tendencia que hay en este momento para ingresar a adolescentes a las organizaciones de delincuentes”, enfatizó Valencia.

Y en efecto, la ciudadanía así lo exige. El coordinador de la Confederación de Barrios del Ecuador, Guillermo Leones, destacó que la ciudadanía no quiere más el show de los operativos, porque a las pocas horas los detenidos quedan libres.