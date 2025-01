Blanca López: ''Guayaquil no es un entorno seguro para el peatón''

Tras casi dos años de gestión, la vicealcaldesa de Guayaquil, Blanca López, decide hablar con EXPRESO en su despacho para tratar los problemas de seguridad y fluidez vial que aquejan históricamente a la ciudad, a propósito del reciente anuncio de una ‘Guía para el Diseño de Calles Urbanas Seguras’. Este Diario también le cuestiona temas que rodean a su gestión.

¿Qué soluciones plantea esta guía a la inseguridad que padece a diario el ciudadano tanto en las vías y aceras?



-Esta Guía para el Diseño de Calles Urbanas Seguras forma parte de un convenio con Bloomberg Philanthropies, suscrito desde la administración anterior, pero que desde que nosotros llegamos lo hemos retomado y brindado utilidad, con gran apoyo de la academia. Este convenio nos ha permitido elaborar este manual, que debo destacar, es el primero en el país. Está diseñada con estándares urbanísticos que le permitan a los equipos que la utilicen poder tener referencias claras para el diseño de calles, aceras, el arbolado urbano; lo que es un modelo de movilidad sostenible. Aspiramos que su lanzamiento sea en el mes de julio.





Entonces, ¿es solo un manual o se convertirá en política pública?



-Sí, se va a convertir en política pública, de hecho desde el Municipio con nuestro equipo de arquitectos estamos trabajando ya en la primera ordenanza de fomento a la peatonalización de Guayaquil.

¿Y estos lineamientos pondrán fin al tráfico vehicular? Los ciudadanos exigen ‘oxigenar’ las vías.



-Estoy totalmente de acuerdo. Hemos contemplado algunos parámetros que nos permitan descongestionar algunas vías a través del nuevo diseño de calles.

Pero, ¿cuánto esperaremos para ver obras de esto?

-No hemos esperado a que la guía esté. Por ejemplo, en el sector de la Mariana Argudo, una avenida en el Guasmo Sur, hicimos una intervención a nivel de infraestructura, para alivianar el tráfico y reducir la siniestralidad.

¿Y a usted le parece que Guayaquil es una ciudad amigable con el peatón, teniendo en cuenta que ellos no la consideran un entorno seguro?

-Cuando menciona de que no es un entorno seguro, estamos de acuerdo, por eso implementamos guías que nos permitan a nosotros, ahora sí, manejarnos con lineamientos claros de cómo lograr que las calles, las aceras, incluso el inmobiliario urbano pueda estar adecuado.

¿Y ya saben qué calles se deben peatonalizar?

-Determinar las calles va a requerir que la guía sea definitivamente aprobada y finalmente que contemos con los parámetros técnicos. Creo que Guayaquil está dando pasos importantes dentro la pirámide de la movilidad, que considera en su primera escala al peatón.

Sobre esa pirámide, la siguiente prioridad son los vehículos de micromovilidad, ¿cuándo habrá ciclovías? Se retomó la mesa de movilidad, pero ellos quieren obras y no sólo reuniones.

-Yo sé que las mesas técnicas son aburridas, cansadas, tediosas; pero son necesarias también. Nosotros ya tenemos contemplado un recorrido de ciclovía que pueda terminar en una zona del norte de Guayaquil y que cruza todo el centro. Pero es necesario que ellos sepan cuándo habrá ciclovía.

Pero los ciclistas necesitan saber cuándo van a tener ciclovías.

-No le podemos todavía prometer a la gente que lo vamos a tener mañana, en dos días, en dos semanas; pero este sí es un proyecto que aspiramos pueda estar, al menos, avanzado en su diseño este 2025. La ciclovía que se entregó a la ciudad (en la administración anterior) fue hecha de manera apresurada. No queremos tampoco es entregarle ‘‘un mal producto’’ a la ciudad.

Expertos señalan que otra forma de descongestionar la ciudad es volcar el enfoque hacia el río, ¿en qué quedó la Fluvivía, para la navegación?



Estoy de acuerdo. La Fluvivía se mantiene en los estudios. Una vez tengamos toda la base técnica para poder presentarla a la ciudad, lo haremos.

¿Y qué harán con la movilidad si Samborondón o Daule no hacen lo suyo? Las vías locales colapsan por cómo crecen los cantones vecinos.



-Nuestra guía estará disponible para cualquier municipio o entidad que desee utilizarla. Ya que lo menciona, me parece una iniciativa interesante de que podamos hacer una convocatoria más ampliada, quizás a nivel de concejos municipales, en primera instancia para socializar la guía y, por qué no, a futuro poder conversar en un trabajo más articulado en temas de seguridad vial.

Esta guía saldrá dos años después de asumir la administración, ¿qué le garantiza al guayaquileño que se ejecutará en los próximos periodos?



-No somos eternos. Lo que sí se debe mantener y perdurar en el tiempo es la política pública en beneficio de la gente. Si el próximo alcalde o alcaldesa que llegue a esta institución, y no seamos nosotros, decide que la guía no debe de ser considerada para los proyectos viales, puedo decirte que quien pierde realmente es la ciudad.

Y sobre no ser eternos, sabemos que usted deberá suceder su puesto en mayo. Se habla de Tatiana Coronel como nueva vicealcaldesa, ¿es verdad?

-De acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el cargo de vicealcaldesa es por el periodo de dos años con posibilidad a reelección. Es una decisión del Concejo Municipal que asumiremos. Desconozco si ha habido ese tipo de conversaciones entre bancadas, en este momento estoy plenamente centrada en mis funciones.

Otro tema, desde el cambio de directorio en Bienestar Animal, ciudadanos reportan que el portal web de adopciones no sirve. ¿Qué sucede?

-Sobre la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales, porque también se hizo un cambio en su denominación, es cierto que ha tenido algunos inconvenientes a lo largo de la administración. Ahora tenemos un nuevo director. Sobre la página web, en honor a la verdad, lo tenía en completo desconocimiento. Hablaremos con la dirección para ver qué es lo que ha sucedido a la plataforma. Nos falta mucho por hacer; sé que faltan más campañas de esterilización, más insumos médicos, más atención en los centros, porque no nos abastecemos. Ese será uno de nuestros compromisos.

La ciudadanía pide más sombra, ¿cómo avanza la reforestación de la ciudad tras el 'ataque' de la cochinilla?

-Hemos ido avanzando en algunos puntos importantes, como Parque Samanes, donde hemos reforestado más de 2500 árboles nativos, de los cuales puedo decir he sido parte activa en ello. Hay un punto importante que a veces no se conversa y es el tema de los incendios forestales. Aquí no solamente es de querer los árboles, es entender que compartir el espacio urbano con el arbolado en Guayaquil es también responsabilidad, no solamente dentro de la ciudad, sino también en nuestros bosques y en los cerros que debemos de cuidar como guayaquileños.

Y sobre el nuevo aeropuerto de Daular, ¿es una prioridad para ustedes?

Mucho se ha hablado del tema del aeropuerto, por el tema de la nueva autopista, que sin duda va a significar descongestionamiento del tránsito del tráfico en vía a la costa y que sí se vuelve indispensable para la ciudad.

