El miedo en Santa Elena, al límite con la explosión de auto

La madrugada de este 5 de mayo, los moradores del barrio Nueva Jerusalén, en la ciudad de Santa Elena, se despertaron con el sonido de una explosión. El blanco fue un auto Spark sin placas, que terminó en escombros.

Los moradores escucharon dos fuertes explosiones que los levantó de sus camas. Al salir a la calle a ver lo que pasó, se percataron de que el vehículo ardía en llamas. Aunque los miembros del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena llegaron rápidamente al sitio, el carro se quemó en su totalidad.

“Al carro lo trajeron hasta aquí para quemarlo, en las noches todo este sitio se ha vuelto extremadamente peligroso. Es por eso que nadie transita pasada cierta hora. La vez anterior también quemaron por este mismo lugar el carro que utilizaron para la matanza de ocho personas en el centro de la ciudad. Esa es la realidad en la que vivimos”, dijo murmurando uno de los habitantes, que pidió que se omitiera su nombre.

Los peritos policiales que acudieron a la verificación del hecho presumen que el auto podría ser el de Betty Bibliana Velásquez, una de las dos mujeres encontradas asesinadas y embaladas la mañana del 3 de mayo en la nueva vía perimetral de la provincia.

Para incendiar al automotor utilizaron material explosivo. “Este tipo de práctica utilizan para no dejar rastros que conlleven a descubrir alguna huella dactilar o indicio que ayude a encontrar a los culpables de un delito”, reconoció un investigador policial al momento del análisis.

Velásquez, propietaria de un carro de similares características que fue fletado la tarde del 2 de mayo para realizar un viaje desde Guayaquil hacia Santa Elena, salió acompañada con su amiga Leyda Alexandra Vásquez, también asesinada. El viernes las dos mujeres fueron halladas muertas y con signos de tortura.

El carro donde andaban las dos amigas desapareció y una de las hipótesis de este caso es el robo del automotor. Los allegados de Velásquez, la tarde del 4 de mayo presentaron la denuncia en la Fiscalía por el asesinato de las mujeres y la desaparición del vehículo.

La Policía informó que un grupo de agentes trabaja en todo el territorio peninsular para encontrar a los asesinos de las dos mujeres, para ello la localización del vehículo era clave. En el seguimiento de la ruta del auto se sospecha que no salió de la zona peninsular.

Para habitantes como Noelia Landivar, el nivel de inseguridad en la provincia se ha vuelto insostenible.

“No sé como las autoridades pueden andar frescas, sin intentar hacer algo por su territorio. Santa Elena, La Libertad y Salinas, separadas por apenas una calle cada una, son zonas sangrientas. No hay día que en la península no se registre un sicariato. Y ni decir de robos, esos ocurren a cada hora. Me apena ver que nadie, ni un solo gobernante intenta frenar esta situación. Hace unos días ya asesinaron a un funcionario municipal de Salinas con escopolamina. ¿Qué más quieren? Los funcionarios y la misma Policía se pasan diciendo que las muertes son seleccionadas, pero es mentira. Aquí sí te matan por robar, y lo hacen de la forma más vil”, denunció.

Catherine Loayza, quien habita en Las Dunas (Salinas), opina de forma similar. “La indiferencia, el quemeimportismo de las autoridades por lo que pasa en la calle, por el luto que viven las familias por la falta de acciones es vergonzoso. Como funcionario público, se me caería la cara de vergüenza cada vez que escucho que una persona es vulnerada por la delincuencia. Pero aquí a todos les da igual. Nos toca defendernos como podemos. Es indignante”, pensó.

