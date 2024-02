Santa Elena: Ni el estado de excepción aplaca la violencia

El asesinato al estilo sicariato de Paola Carreño, de 38 años y propietaria de una boutique en La Libertad, en la provincia de Santa Elena, ha consternado a los habitantes que lamentan que ni siquiera el estado de excepción logre traerles algo de paz. Este es el homicidio número 12 registrado en lo que va del año en la provincia; 8 de ellos, en La Libertad.

Santa Elena: Los Sastres cierra sus puertas por amenazas Leer más

Si bien es cierto que en carnaval no se reportaron asesinatos, después del feriado regresaron las muertes; lo que preocupa e indigna a la ciudadanía que cuestiona por qué siendo Santa Elena un territorio relativamente pequeño y teniendo, asimismo, en la localidad a todas las fuerzas del orden, los sicariatos no paren.

“Tenemos en la provincia a la Marina, la FAE, las Fuerzas Armadas... Los tenemos a todos y desde hace dos años, nuestro territorio se ha llenado de sangre. El último sicariato se reportó en un parque. Por Dios, en un parque en medio de familias, de niños... Me duele la indiferencia por parte de todas las autoridades, incluidas las del Gobierno. Ya ni siquiera sé si aquí hacen o sirven los operativos”, señaló Esteban Ruiz, habitante de La Libertad.

Para la mayoría de los ciudadanos consultados por EXPRESO sobre la situación que enfrentan, los operativos que llevaban adelante la Policía y los militares cuando inició la medida se han ido diluyendo de a poco. Ahora ya no se ve a los miembros de las Fuerzas Armadas en las calles y la presencia policial es mínima, coinciden.

Hay preocupación en el mercado principal Joffre Lino

“Después del carnaval no he visto militares custodiando las calles, antes andaban a diario en los vehículos municipales realizando los patrullajes. Ahora han desaparecido o por lo menos yo no me he encontrado con ellos”, señaló Drino Nieto, presidente del colectivo Despierta Santa Elena.

Santa Elena: Las lluvias y un daño eléctrico dejó afectado el servicio de agua Leer más

Esa falta de control, a decir de Nieto, se ha visto reflejada pasada la medianoche cuando, ante la falta de controles, las personas a pie o en vehículos transitan por las principales vías de los tres cantones.

“Es una pasarela. He visto hasta negocios abiertos. Es una burla”, señaló Emilia Rosero, quien habita en La Milina, en Salinas.

El presidente de la Federación de Barrios de La Libertad, Armando Galán, coincide con Nieto en la idea de que los operativos militares son esporádicos; lo que ha jugado a favor del delincuente. “De allí que las extorsiones han tomado fuerza, otra vez...”, aseguró Galán, quien junto a otros dirigentes promoverá una marcha para exigir seguridad.

Quiero ver la provincia llena de militares, revisando una y otra vez a la gente. Urge eso. Nelson Vásquez



En 2023, los habitantes de La Libertad bautizaron al cantón como ‘Liberbala’ por la cantidad de balaceras y muertes registradas. “No queremos oír ya de más crímenes ni robos. Ni de violaciones ni extorsiones. Estamos plagados de consumidores, de gente que nos vulnera. Santa Elena afronta una maldita pandemia delincuencial que nadie logra parar”, aseguró Josué Bernavé, residente de Las Acacias, en La Libertad.

Salinas: Un hombre fue desnudado y golpeado por el robo de un celular Leer más

Respecto al control que se realiza en Santa Elena, el coronel Luis Hidalgo, uno de los jefes policiales de la provincia, defendió que los operativos son diarios y que se sigue trabajando en conjunto. Que el crimen de Paola Carreño respondió a una muerte selectiva y que están ya tras los pasos de los dos sicarios vinculados en el acto, indicó.

“Nosotros trabajamos, lo hacemos con todo lo que está a nuestro alcance para dar con los asesinos. En ocasiones, la ciudadanía y allegados de las víctimas no colaboran con información y eso dificulta la investigación, pero el trabajo que hacemos es permanente”, informó.

El gobernador Fabricio Tamayo, por su parte, coincidió y aseguró que durante el estado de excepción se han logrado desarticular hasta bandas delictivas. No obstante para la ciudadanía, esos argumentos no son válidos y “son parte de una defensa que solo las autoridades se creen”.

“Lo que vale son los resultados y el hecho de no sentir más temor. Y pues aquí, en cualquier parte de la provincia, vivimos con miedo, no podemos salir, ya nadie disfruta del tiempo fuera de casa o en el mismo barrio. La convivencia se acabó, el crimen la eliminó y eso es lo que vemos”, señaló Agustín Enderica, habitante de Salinas.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ