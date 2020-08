“Guayaquil, Samborondón y Durán si tienen menos covid, pero no hay que descuidarse”

Las imágenes de los cuerpos de las personas que fallecieron por coronavirus en Guayaquil, esperando mínimo cuatro días para ser retirados, para llevarlos a un cementerio no se pueden borrar fácilmente. Los pacientes en Emergencias recibiendo oxígeno sentados en sillas porque no había más camas el Puerto Principal, son otra razón para no olvidar ese escenario. Y está bien, han dicho los médicos consultados por EXPRESO. ¿Por qué? Porque el número de personas contagiadas ha bajado y ello puede dar una sensación falsa de que se ha vencido al coronavirus, lo que incrementaría el riesgo de un posible contagio, advierten.

En la semana 29 de este 2020 había 160 personas positivas al COVID-19 y en la semana 34, que fue la pasada, hubo 20, según precisa el Ministerio de Salud.

Entonces, las cifras podrían instar al ciudadano a bajar la guardia en mantener las medidas de bioseguridad. Pero no se debe hacer, porque el virus sigue en la ciudad, en el país y en el mundo. No hay todavía cura y no hay aún una vacuna.

La autoridad se pone como ejemplo. “En la actualidad tengo inmunidad, porque a mi me dio coronavirus y sin embargo voy con mi frasco de alcohol o gel a todas partes. Suelo rociar alcohol sobre la mesa donde voy a estar, es importante que cada uno de nosotros sigamos cuidándonos. Hay que usar mascarillas y mantener la distancia física”, dijo a EXPRESO Francisco Pérez García, coordinador Zonal 8 del Ministerio de Salud.

ENTREVISTA | El viceministro de Gobernanza, #XavierSolórzano señaló que la pandemia por la #COVID19 no ha terminado, instó a la ciudadanía a mantener las medidas como el lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento físico y social. @democraciaec #ActivadosPorLaSalud pic.twitter.com/SksvkdPpyt — Salud_Ec (@Salud_Ec) August 25, 2020

La autoridad hizo un recuento de cuando la pandemia empezó, a finales de marzo estaban habilitados solo un 15 % de los centros médicos porque parte del personal era del grupo vulnerable y otros se contagiaron. “Pero cuando ingresamos con el nuevo ministro de Salud, en poco tiempo se logró habilitar a todos los centros de salud y también se activaron a los doctores de barrio”, indicó Pérez.

El doctor consideró que llevar la medicina a casa y atender al paciente desde el inicio es lo que ha ayudado a reducir los casos en Guayaquil, Samborondón y Durán.

También trajo a la memoria cuando se empezó a hacer pruebas en el aeropuerto del Puerto Principal. Reconoció que al inicio hubo descoordinación, como criticaron decenas de pacientes y gremios de la ciudad, como registró este Diario meses atrás. Ahora, advierte, hay coordinación. Allí laboran 18 médicos en turnos de 24 horas.

En los hospitales Abel Gilbert Pontón, Guasmo Sur y Monte Sinaí hasta la fecha se han internado a 8.395 pacientes con Covid-19, y en el servicio de la Unidad de Cuidado Intensivo 6.438, según el Ministerio de Salud.

Explicó que cuando un pasajero no trae el examen PCR es llevado a un hotel y tras realizarse la prueba y si sale negativo puede ir a su casa. Enfatizó que las pruebas rápidas no son aceptadas en el protocolo establecido en el aeropuerto, porque se debe evitar un rebrote y esto se cuida en varios frentes.

Reiteró que por ahora los casos han bajado y por ello se abrió la consulta externa en el hospital Monte Sinaí. También mencionó que ahora son más los pacientes que egresan, que los que ingresan de los centros hospitalarios.