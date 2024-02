Samborondón denuncia vivir las históricas inundaciones en cada invierno

Los habitantes de La Puntilla, en Samborondón, lamentaron tener que soportar un año más los mismos estragos de cada invierno. Vías inundadas, "las mismas de siempre", dijeron; además de tráfico interminable.

La tarde de este 20 de febrero, tras la lluvia que cayó en el lugar, zonas como Ciudad Celeste, Entre Ríos y Los Arcos registraron tal acumulación de agua; que para muchos circular por las calles fue como "rodar en un río".

"Hubo pequeñas especia de olas. Sí, olas. Hubo tanta agua retenida que con el paso de cada neumático, el agua chocaba contra los vehículos generando ese efecto. Es lo mismo de siempre. Me pregunto por qué la Alcaldía no trabajó previamente en un plan preventivo para situaciones como estas. Y es que se supone que vendría hasta El Niño. Lo que vivimos hoy es un invierno y no uno severo. Al menos no todavía y ya estamos bajo el agua", se quejó el residente de Ciudad Celeste Román Ocaña, quien tardó dos horas más de lo previsto en llegar a casa.

Una situación similar vivió Angélica Pedrosca, cuyo vehículo debió hacer un "descanso" en el sector de Los Arcos, cerca de la plaza comercial Las Terrazas, que pasadas las 20:00 permanecía aún con agua.

"El agua sigue estancada y yo sigo sin rodar. Vivo en Ciudad Celeste y no me moveré hasta que vea rodar sea seguro. La Alcaldía no hizo nada para evitarlo. Quisiera saber qué dice el alcalde al ver todo esto", sentenció.

Por su parte el alcalde Juan José Yúnez sí se refirió al tema, pero alegó que la inundación reportada se dio porque el cantón soporto 4 veces más la cantidad de agua de lo esperado.

"La última alerta reportada del Inamhi indicaba que entre el 19 y 20 de febrero en Samborondón se registrarían precipitaciones con intensidad muy alta, de posiblemente 95 milímetros de agua. Sin embargo, este 20 de febrero el cantón recibió 118 milímetros de lluvia, 4 veces más de la intensidad esperada provocando inundaciones en vías y viviendas por la acumulación del agua", publicó en un comunicado posteado en sus redes oficiales.

Que frente a ello la Alcaldía activó a un continente de 200 personas, desplegadas en todo el territorio (incluidos los recintos de Samborondón también afectados), para atender las emergencias, indicó.

Sin embargo para los residentes esta medida resulta tardía. "El alcalde pudo haber hecho mucho más. Revisar el estado de su sistema de aguas lluvias, poner en práctica algún plan de desfogue de agua; o hacer incluso una vía alterna... En fin, debió hacer algo, pero no pasó. Ahora no nos queda más que afrontar lo que se vendrá. Es lamentable", sentenció.

PRECAUCIÓN ANTE LLUVIA

Llueve en toda la provincia del Guayas tomar precauciones. Daule, Samborondon, La Puntilla y Guayaquil. Intensa lluvia y tormenta eléctrica pic.twitter.com/ciZI0ZHj2s — Rasputin (@noticiarasputin) February 21, 2024

Para la ciudadana Amelia Sánchez, la Alcaldía debió y debe evitar rellenar los esteros y zanjas naturales que rodean a La Puntilla. "Eso es lo que ocasiona que nos inundemos. El ingreso a Ciudad Celeste ya no es nuevo... Y en el lugar todo ha sido rellenado", mencionó.

Tras lo ocurrido, los conductores exhortan a que Yúnez aplique un plan inmediato para descongestionar la única arteria que tiene La Puntilla, al menos durante el invierno. "No espero que construyan otra ruta, eso sería imposible, pero al menos limpien las alcantarillas; habiliten vías de contraflujo; y verifiquen que hay suficientes agentes de tránsito en el sitio. Hoy vi poquísimos. Nos tocó defendernos como pudimos y todo fue un invierno", lamentó Camilo Fernández, residente.

Varias calles de Samborondón aún inundadas… pic.twitter.com/8BQj4k99Iy — Carlos Vera (@CarlosVerareal) February 21, 2024

