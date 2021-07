Samanes 4: "Parece que el Municipio está diseñando la capilla sixtina"

La paciencia se acaba. Los residentes de Samanes 4, al noreste de Guayaquil, se cansan de seguir viendo cómo un tramo de la caminera de la única área verde de la ciudadela se desmorona. Es el mayor problema que aqueja al vecindario, pues llevan al menos diez años enviando oficios para que la autoridad los escuche y rescate a esta parte del barrio.

Luego de que EXPRESO dio a conocer esta problemática, personal municipal aterrizó en la ciudadela e hizo una inspección de la que no se conocen muchos detalles. Al consultarle a la autoridad sobre cuáles fueron los resultados de la visita y si se prevé la construcción de un muro para evitar que la tierra siga cediendo, como fue una de las posibles soluciones propuestas por parte de la comunidad; no hubo respuestas hasta el cierre de esta nota.

Ese silencio les deja un sabor amargo a los moradores, quienes volvieron a enviar hace pocos días un nuevo requerimiento esperando esta vez que el Cabildo actúe y no espere que se siga deslizando el terreno, que está contiguo al canal de drenaje 31. En el área se levantan árboles nativos que son hogar de diversas especies de aves y cada cierto tiempo ejecutan mingas para embellecer su único espacio recreativo.

“Ya hablamos con Gestión de Riesgos y nada; lo derivan a Áreas Verdes. Parece que el Municipio está diseñando la capilla sixtina”, se queja la residente Karla Maldonado, quien recordó que sus vecinos han colocado piedras y tierra para evitar que esa parte vaya cuesta abajo. Este trabajo comunitario es positivo, pero les resulta insuficiente.

Ambiente. Las plagas en los árboles también han aterrizado en esta ciudadela. Esperan que sean rescatadas. Jimmy Negrete / Expreso

Por no tener una respuesta clara, el barrio se alista a llevar su pedido a la Defensoría del Pueblo con el propósito de que la autoridad los atienda.

En el documento, al que tuvo acceso este rotativo, Idilia Espín, presidenta del Comité de Voluntarios Samanes 4, reclama por la intervención y conocer cuáles son los avances que se han hecho sobre esta petición. “Nuestro barrio lleva más de 10 años a la espera de una respuesta. Nos acercamos a otro invierno y el canal seguirá cediendo y sé que comprenden lo grave que sería que el canal se tape”, detalla.

Agrega que en una reunión en conjunto con la comunidad y dada la grave problemática existente, se estableció que en un plazo de 30 días Samanes 4 tendría una respuesta, pero, afirma, “vemos pasar los días y ningún departamento se ha pronunciado de manera oficial”.

Ella se siente decepcionada. Dice que al vecindario se lo ha dejado de lado, sin obra, y se lamenta de que tampoco se ejecuten tareas de fumigación en la zanja, que divide a esta ciudadela con Guayacanes, y que tampoco se ponga en marcha un estudio del agua que por allí recorre.

“Lo que pedimos son soluciones no esperar a que el terreno siga cediendo. Hasta ahora conocemos qué mismo se va a hacer. ¿Cuánto más esperamos?”, cuestiona Espín.

70 familias en promedio son las que presentan problemas como fisuras en sus paredes traseras.

En mayo anterior, Alexandra Rivadeneira, directora de Áreas Verdes; y Allan Hackay, director de Gestión de Riesgos, aseguraron al primer pedido de información de EXPRESO que la situación, “no representa peligro para ninguna persona tampoco para alguna vivienda que se asiente en zonas aledañas al suceso”.

La dirigente comunitaria Jannina Carrera lo cuestiona. Ella asevera que sí hay casas que presentan fisuras y que han tenido que ser reparadas por más de una ocasión. Al igual que sus vecinas aguarda el día en que la autoridad determine un trabajo integral en el barrio.

“Suficiente tenemos con la pandemia de la COVID-19 y estamos a puertas de un invierno y vemos que tenemos una epidemia de dengue. No esperemos desgracias” concluye.

Plagas afectan a especies

No solo el problema del deslizamiento de tierra en el muro perimetral del área verde preocupa al barrio. Los árboles del parque, incluso palmeras y plantas pequeñas, están enfermas con plagas.

Este mal ha obligado a que la comunidad organice y trate de salvarlas con remedios alternativos. No obstante, estos esfuerzos, reconocen, no son suficientes por lo que también hacen un llamado a la Dirección de Áreas Verdes para que tenga en cuenta un plan que preserve las especies. Un árbol ya fue consumido por las plagas y no quieren que estas sigan devorando a otros.