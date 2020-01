Salud le adeuda $ 160 millones a las clínicas de diálisis a nivel nacional

“Lastimosamente nos tocará quedarnos, por una semana, sin diálisis para que las autoridades nos escuchen al ver que estamos en riesgo de morir. Al parecer nos quieren en las calles reclamando”, dijo este 13 de enero Dora García, presidenta de la Asociación de Pacientes Renales, ante la situación por la que están pasando los centros de diálisis en los que se hacen atender.

A la fecha, a $ 160 millones asciende la deuda de Salud con 90 establecimientos de este tipo en el país, desde al menos siete meses, lo que representa cerca de 14.500 pacientes afectados.

La Universidad de Guayaquil busca ofrecer nuevas especialidades médicas Leer más

“Son 14.500 vidas las que están en riesgo. Nosotros seguimos dándoles los tratamientos, pero debido a la falta de pago a nuestros proveedores, algunos ya nos han cerrado los créditos y nos han dejado de despachar los insumos. La situación es compleja y eso nos preocupa”, precisó Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis de las zonas 4, 5, 7 y 8, al hacer un llamado a la ministra de Salud, Catalina Andramuño, y al ministro de Finanzas, Richard Martínez, a que actúen y respondan “antes de que un paciente pierda la vida”.

“Si se acaba el stock de medicinas, ellos podrían hasta fallecer... No entiendo por qué nada ha cambiado, si ambos prometieron hace algunos meses tener cancelado todo antes de Navidad”, agregó.

Si no hay diálisis mi esposo muere. No quiero eso. Nos urge que ayuden y respondan a los establecimientos.

Violeta Andaluz,

familiar de paciente renal

Un alivio médico para ocho niños 'con piel de mariposa' Leer más

Sin embargo, este punto no es el único que le preocupa a Freire. Las demandas que están recibiendo los directivos de los centros por no pagarles a sus empleados y las liquidaciones que asimismo no han podido dar a quienes están renunciando, han vuelto más aguda la emergencia.

“Es un cúmulo de problemas lo que estamos atravesando”, coincidieron las representantes de los grupos, al revelar que mañana una comitiva acudirá a la Defensoría del Pueblo a exponer el tema y exigir soluciones. De no tener respuesta, saldrán nuevamente a la calle, pero bajo condiciones más severas.

Mi esposo no está recibiendo todos los fármacos y se desvanece. Pido a Salud que vele por él, por todos. Mercedes López,

familiar de paciente renal

En diciembre el grupo hizo un plantón en las instalaciones del Gobierno Zonal y pretenden hacer lo que sea necesario.

Pacientes renales realizan plantón por deuda del MSP Leer más

“Salud debe saber que los pacientes renales vivimos, sentimos y existimos”, manifestó García, apoyada de los testimonios de Victoria Haro y Mercedes López, familiares de dos pacientes que ante la falta de determinados medicamentos se han visto ya afectados.

“La diálisis es la vida de los enfermos. No quiero que mi hermana esté en riesgo. Clamo porque la ministra nos escuche y comprenda el dolor que estamos sintiendo”, dijo Haro.