Salud: "Falta la dirección exacta, pero les dimos los números de teléfono"

La polémica sobre los datos de contagiados con coronavirus en Guayaquil que hay entre el Municipio y el Ministerio de Salud (MSP) no termina. Hay aclaraciones que van y vienen entre las principales autoridades de las entidades. La cartera gubernamental anunció que entregó la información, pero la alcaldesa Cynthia Viteri replicó que la documentación no está completa, porque falta la dirección. Ahora el coordinador de la Zona 8 del MSP, Francisco Pérez, dice a Diario EXPRESO que la información dada sí está completa, solo faltaron las direcciones y a cambio de estas se entregaron números de teléfono.

Este 10 de septiembre, Viteri denunció que los datos llegaron un día tarde. "Además, no tienen fecha ni dirección; es decir, estos datos no nos sirven de nada, con esto no podemos saber dónde están las personas afectadas y no podemos saber dónde hacer los cercos epidemiológicos”. La alcaldesa agregó que ha solicitado la destitución de las autoridades que tenían que cumplir con la información, que es vital para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Acción de Acceso a la Información Pública Nro. 09201-2020-01864, interpuesta por el COE Cantonal

A su vez, el coordinador de Salud le responde a Viteri, a través de la entrevista con este Diario, que el software del MSP que se está utilizando es del 2013 y en estos cinco meses ha recibido la información que hubiera ingresado en cinco años. Entonces para evitar la saturación del sistema se inhabilitaron unos ítems y por eso no se entregaron las direcciones exactas. "Pero, le hemos dado números de teléfonos de las personas y ese dato no lo solicitaron. Entonces, el que quiere trabajar lo hace" , expresa con un tono de voz enérgico tras señalar que en la rueda de prensa que se dio con el COE no se le dio la oportunidad de hablar, pese a que levantó la mano solicitando su intervención.

También aclara que no son nueve puntos que el Municipio solicitó, sino cuatro y reitera que solo faltaron las direcciones exactas, pero se precisó de qué parroquia y circuito son las personas. Además se ha enviado una copia al sistema judicial, dado que a través de un dictamen judicial es que se ordenó al MSP entregar los datos. Enfatiza por segunda vez en la entrevista: "El que quiere trabajar lo hace, allí tienen los números de teléfono y pueden llamar a las personas".

"Se remitieron los datos con menos del 50 % de lo requerido. Ante esto, hemos acudido a las instancias legales y estamos solicitando la sanción, que puede llegar hasta la destitución de las autoridades”



Cristian Castelblanco, Procurador Síndico del Municipio de Guayaquil

Pérez hace una invitación al Municipio para hacer un trabajo en conjunto. "Una vez más invito a que un doctor del Municipio se integre a las brigadas del MSP, para trabajar juntos en pro de la salud de la ciudadanía, una labor que la venimos haciendo con mística. La zona 8 incluye tres ciudades y con los alcaldes de Samborondón y Durán estamos trabajando muy bien, me le saco el sombrero a esos alcaldes", resalta Pérez.

El dime que te diré entre el Municipio y el MSP empezó desde julio cuando la alcaldesa hizo público que la entidad no le había entregado la información detallada de lo contagiados registrados por la entidad del Gobierno y por eso pondría una acción constitucional. Así el caso se llevó hasta un juez, para que mediante un dictamen se ordene la entrega de los datos, no obstante los hechos muestras que las aclaraciones entre las autoridades todavía no tienen fin.