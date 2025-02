La tierra se desmorona bajo el mirador turístico de Anconcito

El miedo está latente. En el puerto pesquero de Anconcito, en Salinas (Santa Elena), los habitantes conviven desde hace varios días con el temor de que el mirador, conocido como ‘Balcón Encantado’ y uno de los principales puntos turísticos del lugar, se desplome con ellos encima.

Preocupación de los habitantes

“Nos acostamos orando para que eso no pase. Las grietas cada vez se agudizan más”, aseguró Carlos Armijos, residente del barrio 9 de Octubre, donde se encuentra precisamente el mirador, hoy afectado por un socavón. Y es que a orillas de la baranda, en la que a diario se instalan locales y turistas para ver la caída del sol, el tamaño del agujero los espanta.

Armijos aseveró que el daño se originó “con apenas dos lluvias leves que cayeron sobre la ciudad”. Según él, “bastó que lloviera un poco, el pasado 11 y 12 de febrero, para que todo quedara en ruinas. No queremos ni imaginar lo que podría suceder si llegara a llover torrencialmente. Estamos preocupados”. También hizo hincapié en el riesgo que experimentan las viviendas que se encuentran a escasos metros del lugar, incluida la suya.

Por su parte, Nathalia Estrellas, guayaquileña que habita en Chipipe y alterna sus rutinas entre el mirador de Anconcito y el malecón de Salinas, manifestó: “Tres veces por semana suelo ir al lugar a trotar y me espero hasta las 18:00 para ver el sol caer. Esta punta, además de Mar Bravo, son los sitios más espectaculares para ver el atardecer. Sin embargo, me he llevado la sorpresa de que el lugar está cuarteado. No me atrevo a pasar por ahí. ¿Y si hay un derrumbe como el de La Gasca en Quito, que enlutó a tantas familias? La situación es crítica. El espacio debe ser ya intervenido porque con cada lluvia todo puede pasar”.

Hecho. En 2004 se construyó el mirador. La ciudadanía sugiere darle más protección y vida: áreas verdes, color, glorietas.

Sin embargo, este no es el único punto crítico en la localidad. En la vía que conduce al puerto, las precipitaciones también han causado un enorme hueco en la calzada, lo que pone en riesgo la circulación vehicular y peatonal. “Si llueve con mayor intensidad, esto podría terminar en una tragedia. Las autoridades deben actuar de manera urgente. Este no es un simple bache”, advirtió el pescador Kleber Tumbaco.

Riesgos en la infraestructura y respuesta de las autoridades

Frente a la situación, el Municipio de Salinas, junto a la Comisión de Tránsito del Ecuador, ha ordenado el cierre inmediato del tráfico vehicular en las zonas de mayor riesgo. Además, han exhortado a la ciudadanía a no acercarse a las áreas afectadas, debido al constante desprendimiento de tierra que se está registrando.

Los residentes aseguran que el suelo ha comenzado a agrietarse, lo que incrementa su temor de que en cualquier momento la tierra ceda por completo. “Este problema no es nuevo, cada vez que llueve sucede lo mismo. Nadie hace nada”, denunció Rosa Reyes, una de las habitantes del sector. Según su testimonio, el mirador se ha ido deteriorando con los inviernos debido a la inestabilidad del terreno.

Toda la zona afectada está señalizada y, desde el 13 de febrero, está prohibido el paso vehicular. Para la carga de pescado que sale del puerto rumbo a los mercados del país, se usa una vía alterna.

Ante la magnitud del problema, las familias esperan que las autoridades cantonales y provinciales declaren en emergencia la zona, para que el Gobierno Nacional pueda asignar recursos que permitan una intervención inmediata.

Ruta. El socavón que se ha formado en la vía que conduce al puerto se agrieta cada día más. Moradores temen que el daño se agudice. Joffre Lino

El ‘Balcón Encantado’, además de ser un sitio turístico, es un punto estratégico desde donde los visitantes pueden observar de cerca la actividad pesquera artesanal, una de las principales fuentes de sustento para este territorio.

Anconcito está en riesgo, la vida de su gente, su turismo, el comercio. La ayuda debe llegar ahora. El tema es prioritario.

Gabriela Mendoza, residente de Salinas

“No queremos más medidas parche, que es como se arregla todo en la provincia. Anconcito se ha visto afectada por la inseguridad, como todo el país. La diferencia es que esta zona es pequeñita y que los pocos sitios con los que contamos para ir a recrearnos ahora son los que están resquebrajados. ¿Qué nos queda? Un invierno encerrados y sin opciones para distraernos, lo que vuelve todavía más gris el panorama”, lamentó Jackie Vélez, también residente.

El prefecto de Santa Elena, José Daniel Villao, anunció que ya han solicitado los informes técnicos de las mesas de trabajo que evalúan la magnitud de los daños, para determinar cuál es la ruta a seguir. “Es inminente el peligro que representan los desprendimientos de tierra en este sector. Vamos a solicitar la intervención directa de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Estamos sumamente preocupados”, declaró la autoridad provincial.

Joyas turísticas por explotar

El 14 de febrero, los guayaquileños Noel Vásquez e Indira Domínguez, quienes estaban de vacaciones en Salinas, fueron hasta Anconcito para almorzar y fotografiarse, pero sus planes quedaron a medias. “Amo ir a Ancón y recorrer el barrio inglés porque ahí pasé, por mi familia materna, mis vacaciones escolares muchos años, además de ir a Anconcito a fotografiarme en el mirador y junto a los pelícanos abajo en el puerto. Sin embargo, todo quedó en nada. Las cintas de peligro detuvieron mis ganas. Y es que aunque había residentes que caminaban hasta saltando, como si estuvieran jugando a la rayuela, yo no me atreví. Ya los socavones han dejado varias secuelas en el país. Nadie quita que acá algo similar pueda pasar. Como visitante, me apena ver rincones como estos, naturales, en peligro”, expuso Domínguez, de 34 años e ingeniera comercial de profesión.

La Alcaldía, el Concejo, el Gobierno... todos deben atender este daño. No es juego, no es una pequeñez.

Olivia Centenaro, turista guayaquileña

Y añadió: “Creo que la prioridad es recuperarlo a como dé lugar. En esta terraza, que aunque linda carecía de cuidado, siempre he dicho que podría haber áreas verdes, glorietas, un corredor gastronómico. Creo que pondría a esta localidad en el radar del turista. Anconcito y Ancón, que guardan tanta historia, siguen siendo tesoros ricos pero desaprovechados. Son las joyas invisibles u olvidadas de la Península, que tienen tanto por dar y potenciar, y a las que hay que atender para que situaciones como las que ahora estamos viendo no las apaguen ni las vuelvan todavía más vulnerables”.

