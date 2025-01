El crimen golpea a Santa Elena mientras las autoridades callan

El asesinato del teniente coronel Ronald Patricio Gancino Chávez, jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en Salinas, cometido la noche del 25 de enero en la playa de Chipipe del cantón Salinas, provincia de Santa Elena, ha conmocionado no solo a los miembros de su institución, sino también a los residentes y turistas que, indignados, lamentan que las autoridades no se pronuncien al respecto y “peor aún, no tomen medidas para frenar los crímenes” en el territorio.

“Un día después de lo ocurrido y en uno de los puntos turísticos más importantes del sector, a escasos metros de decenas de familias, asesinaron a un hombre. Lo hicieron ante los ojos de todos. Y hoy (26 de enero) no solo que no he visto pronunciarse al alcalde o a los concejales, sino que en la zona afectada, en el malecón, no se ha visto ni policías ni militares. No se ha visto nada”, se quejó la guayaquileña Alejandra Carrión, quien vive en el sector de San Lorenzo.

Según indicó la CTE, el coronel había asumido su cargo hace pocas semanas, aunque ya había trabajado en el destacamento entre 2016 y 2017, así como en un período de 2024. Quienes lo conocieron destacaron su liderazgo y compromiso con su tropa.

“Siempre fue un excelente vigilante y un ser humano maravilloso. Su muerte nos ha sorprendido a todos”, expresó Jorge Silvestre, jefe del área de Gestión de Riesgos en Salinas, quien trabajó junto al oficial en coordinaciones interinstitucionales.

Ataque. El crimen se registró pasadas las 19:00 en Chipipe, a escasos metros de locales y turistas. JOFFRE LINO

En redes sociales, sus compañeros de la Novena Promoción de oficiales de la CTE, en la que se graduó Gancino, manifestaron su dolor por la irreparable pérdida: “Descanse en paz, mi Comando”, decía una de las publicaciones.

Investigadores siguen atando cabos por el ataque armado que tuvo lugar pasadas las 19:00 del 25 de enero, mientras Gancino Chávez compartía con un grupo de amigos. Ellos estaban sentados en unas sillas sobre la arena, a orillas del mar.

Investigación Ni las víctimas mortales ni los heridos tenían antecedentes penales, dijo la Policía, que está a cargo del caso y esclarecimiento del ataque.



Testigos del hecho indicaron que el ataque fue perpetrado por un solo individuo, quien habría aprovechado la oscuridad para descender por las escalinatas del malecón de Chipipe, acercarse al grupo, que escuchaba música a alto volumen y consumía cervezas, y abrir fuego.

Los disparos desataron el pánico entre los turistas presentes. “Fue una escena de horror. Las víctimas quedaron tendidas en la arena, y el oficial de tránsito falleció de manera instantánea”, relató un testigo que prefirió mantener el anonimato.

Junto al oficial también fue asesinado el estudiante universitario Kleitver Balón González, de 24 años. Otras tres personas resultaron gravemente heridas. Ellos han sido identificados como Alexi Maricela Flores, Carlos Julio Espinoza y Jonathan Pilay, quienes permanecen hospitalizados en centros de salud de la provincia. Sus testimonios serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido.

Control. En el sitio donde se registró el hecho, no hubo vigilancia de ningún tipo. Hubo quienes se enteraron de lo ocurrido recién al llegar al lugar. JOFFRE LINO

Según datos de la Policía, a cargo de la investigación, ni las víctimas ni los heridos tienen antecedentes penales.

De acuerdo con la ordenanza municipal de Salinas, el ingreso a la playa en horas nocturnas está prohibido. Comerciantes de la zona informaron que inspectores municipales recorrieron el área alrededor de las 18:30 para advertir a las personas y solicitarles que abandonaran el lugar. Sin embargo, el oficial de tránsito y sus acompañantes aparentemente decidieron quedarse.

Cifra Cuatro asesinatos registra el cantón Salinas en lo que va del año. La ciudadanía siente temor.



La playa de Chipipe, considerada una de las más exclusivas de la región, cuenta con cámaras de videovigilancia que monitorean el área durante todo el día. Estas grabaciones serán clave para las investigaciones.

Este ataque armado se produce en un contexto de creciente inseguridad en la provincia de Santa Elena, que ya registra más de veinte homicidios al estilo sicariato en lo que va de enero de 2025.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad local había emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

“¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el mismo presidente Daniel Noboa? ¿Por qué, si están matando a quemarropa y ya no hay sitio seguro en la provincia, ninguna autoridad está haciendo nada? ¿Qué pretenden? ¿Hasta cuándo tanta indiferencia?”, cuestionó Kenny Arguello, residente del cantón.

Sobre esta situación, solo la Policía Nacional se pronunció, pero limitándose a informar que trabaja intensamente para localizar a los responsables de este nuevo crimen.

Otro agente de la CTE fue asesinado



La noche del 25 de enero, en Naranjito, provincia del Guayas, el agente Klever Pérez, también miembro de la CTE, fue asesinado mientras estaba en una reunión con amigos.

César Garzón, comandante del cuerpo de vigilancia de la institución, dijo que como institución no conocían si los agentes habían sido amenazados, aunque no lo descartó, pero sí aclaró que hasta el momento no existen indicios de que los crímenes tengan alguna conexión entre ellos.

