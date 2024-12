Ruta Norte del Monigote: Una nueva tradición navideña en el Parque Samanes

Desde el 15 hasta el 31 de diciembre, el Parque Samanes se transformará en el epicentro de una nueva celebración navideña, donde la creatividad y la tradición se unen para ofrecer a los guayaquileños una alternativa local a las tradicionales ferias de monigotes. La actividad, denominada Ruta Norte del Monigote, contará con la participación de 30 artesanos y 15 emprendedores locales, quienes se encargarán de dar vida a una serie de monigotes de hasta dos metros de altura, que serán exhibidos en distintos puntos del parque.

Ruta de los Monigotes en Guayaquil: ubicación, fechas clave y horarios Leer más

Esta iniciativa, organizada por emprendedores locales, busca brindar a los ciudadanos una experiencia festiva sin tener que desplazarse hacia otros puntos de la ciudad, como la tradicional calle 6 de Marzo, en el centro sur de Guayaquil. De acuerdo con un comunicado oficial del Municipio, los monigotes estarán ubicados desde el sector de las piletas hasta el redondel de La Bandera, disponibles para la admiración de los asistentes desde las 10:00 hasta las 19:00 todos los días.

(Le puede interesar leer: El suburbio de Guayaquil se encendió con el esplendor de los ‘Gigantes de Luz')

Monigotes para todos los gustos

Cada monigote tendrá una temática diferente, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de una gran variedad de figuras que van desde personajes de cine y televisión hasta superhéroes y deportistas. La diversidad de opciones busca atraer tanto a los más pequeños como a los adultos, quienes podrán encontrar una réplica de sus personajes favoritos.

Además de la exhibición de los monigotes, el evento ofrecerá actividades para toda la familia. Este 15 de diciembre, se habilitará un espacio para presentaciones artísticas y una zona infantil, garantizando así una experiencia completa para los asistentes.

(Lo invitamos a leer: Regalar los juguetes en Navidad, una tradición sentimental que no pierde vigencia)

Una alternativa para los vecinos del norte de la ciudad

La Ruta Norte del Monigote se presenta como una opción conveniente para los habitantes de los sectores más alejados del centro y sur de la ciudad. Laura Quijano y Lissete Salame, vecinas de la décima etapa de la Alborada, están entre los primeros en planear su visita al Parque Samanes. Ambas coinciden en que la ubicación de este evento les permitirá ahorrar tiempo y evitar el estrés del tráfico intenso que caracteriza a la ciudad, especialmente durante la temporada navideña.

Monigotes Gigantes 2024: Descubre fechas e inversión para el programa en Guayaquil Leer más

"Siempre ha sido para mí una tradición irme a la calle 6 de Marzo, que por cierto, me encanta; pero me alegro de que en el norte haya un punto específico para ver decenas de monigotes. Ahora, por el tráfico que se registra en las vías, no quiero ni salir de casa. Ir al trabajo, regresar de vuelta a la casa es todo un infierno. Que ahora pueda comprar mi monigote a cinco o diez minutos de casa es lo que más necesito ahora", expresó Salame, quien ya está en busca de un monigote de Disney. "El rey León, Tarzán, un pato Donald... me encantarían", añadió entusiasmada.

(Le puede interesar leer: Navistock 2024, rock benéfico este sábado 14 de diciembre)

Por su parte, Raúl Carmín, residente de Sauces 4, también compartió su satisfacción por la ubicación de este evento en el norte. "No tener que pagar un taxi para llegar a la 6 de Marzo es ya un alivio. Esa visita la tengo aún pendiente, siempre suelo ir los primeros días de diciembre. Ahora no lo he hecho porque está imposible movilizarse por la ciudad: es una locura", comentó Carmín, quien aseguró que la Ruta Norte del Monigote será su destino estas fiestas.

Un espacio para el arte y la tradición

La Ruta Norte del Monigote no solo es una vitrina para la venta de figuras artesanales, sino también un espacio donde los emprendedores locales pueden mostrar su talento y creatividad. Con el apoyo de la Municipalidad de Guayaquil, a través de Parques EP, la actividad -dice la entidad- promete convertirse en una nueva tradición que reunirá a la familia guayaquileña en un ambiente festivo, accesible y lleno de color.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!