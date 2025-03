Ruta Centro comenzó con el reto de ampliarse a otros sectores de Guayaquil

Amira Cerezo llegó con su hija y sus sobrinas desde Ceibos, en el norte de la ciudad, hasta calle Panamá, en el centro. Con sombreros y helados le hacían frente al resplandor que cerca del mediodía marcaba la jornada de inauguración en la Ruta Centro, proyecto del Municipio de Guayaquil para peatonalizar el espacio público y priorizar a peatones, biciusuarios, patinadores, entre otros.

"Qué chévere que se pueda salir a pasear en familia", comentó la ciudadana mientras a su lado otras personas iban y venían en bicicletas, patines y patinetas. "De aquí nos vamos hacia Malecón, hemos recorrido todo lo que tiene que ver con la feria de emprendedores, también hemos degustado algunas cositas que venden por acá, también ya compartimos el desayuno aquí en calle Panamá y ahora nos vamos a sacar unas fotos porque hay lugares muy bonitos", contó Cerezo.

En avenida Malecón se destinaron dos carriles para la Ruta Centro, que replica el modelo de Recreovía, una ciclovía recreativa similar a la que cumple 30 años en Bogotá. FREDDY RODRIGUEZ

La iniciativa municipal replica el modelo de la Recreovía, que funciona los domingos en la avenida Isidro Ayora y parque Samanes, en el norte. Solo por esta ocasión, esa edición no se efectuó, pero desde el próximo domingo 30 de marzo se prevé que ambas iniciativas se realicen.

Así confirmó a EXPRESO la concejala Tatiana Coronel, quien está al frente de este plan piloto. "El desafío que tenemos es colocar a los agentes (municipales y de tránsito) suficientes para que haya la seguridad vial aquí y también en la Recreovía de Samanes. Es un reto y esto lo pensamos mantener domingo a domingo para que se cree esta Ruta Centro pero tampoco olvidar las demás rutas", insistió.

La edil dijo el pasado miércoles, al anunciar el proyecto, que se piensa replicarlo en sectores como Urdesa. "A futuro pensamos no solo unir (Recreovía y Ruta Centro) sino crear nuevas rutas pero primero vamos caminando y luego vamos corriendo. Por el momento este es un muy buen ejercicio, estamos contentos con la aceptación de la gente y estamos seguros de que al pasar los domingos, la gente se va a ir más enterando y por lo tanto acudiendo. También desarrollando el turismo y la economía locales", manifestó este domingo.

Emprendimientos confían en que actividad sea exitosa

Junto a ella se habían instalado unos 15 estands de emprendedores de Épico, que ofrecían productos como bisutería, cuidado personal, gastronomía y ropa. Uno de ellos fue Zoé Harmos, donde se vendían productos orgánicos como aceites esenciales y jabones artesanales.

"(La participación del público) ha sido muy buena en realidad. Hay presentaciones, ciclistas, gente caminando y se ve bastante movimiento. De hecho en este momento hay una presentación de baile. Eso hace que se promueva el movimiento en la zona", comentó su propietario, Julio Gómez.

A pocos pasos, la música y algarabía emanaban de la plazoleta ubicada entre Juan Montalvo y Padre Aguirre. Ahí, uno de los grupos de baile de Zumar animaba al público con una danza afro. Cerca, la Banda Municipal se alistaba para actuar ante el público, conformado por niños, jóvenes y adultos.

Integrantes de Zumar bailaron en una de las plazoletas de calle Panamá, como parte de la primera edición de Ruta Centro. FREDDY RODRIGUEZ

Diversificar la oferta, entre las sugerencias

Al menos 1.262 personas acudieron a esta primera edición de Ruta Centro, según cifras de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). El cuadrante peatonalizado contempló República de Guayaquil (antes 10 de Agosto), avenida Malecón, Loja, Panamá y Pichincha.

A la altura de Panamá y Juan Montalvo, jóvenes pintaron coloridas imágenes en el extremo norte de Ruta Centro. FREDDY RODRIGUEZ

En avenida Malecón, la afluencia de público era menor. La gran mayoría iba y venía en bicicleta a través de los dos carriles habilitados para la actividad y que estaban delimitados por conos. Un tercer carril quedó destinado para vehículos motorizados.

"Me gustaría ver un poquito más de presencia de artistas, un par de tarimitas por ahí no harían mal. Quizás para el cierre del festival o al inicio", fue la sugerencia de Roberto Coello, quien llegó desde Urdesa en patineta. "Es importante que hayan estos espacios. Hay que aprovecharlos y hacer difusión, venir a hacer presencia y apoyar a los emprendimientos, hacer consumo", añadió.

"Es recreacional venir acá a pasar un rato y despejar la mente. Puedo venir relajado, está todo lleno de conos y sé que no me va a pasar un bus, carro o moto al pie o con el peligro de que me puedan aplastar. Está bueno porque también motiva a que salgan a patinar a la calle los menores". Roberto Coello, patinador

En esta primera edición se destinaron 45 agentes municipales y de tránsito, según informó la Alcaldía. Pese a su presencia y a la delimitación de conos, ciertos conductores en moto invadían en avenida Malecón el espacio destinado para que las personas caminen o se desplacen en movilidad activa. En calle Panamá, peatonalizada totalmente, hubo también autos que pasaron pese a la presencia de peatones.

Movimiento comienza desde temprano

La Ruta Centro empieza a las 06:00 y se extiende hasta el mediodía. De ahí, calle Panamá queda peatonalizada hasta las 16:00, entre Loja y Francisco Roca. En la Plaza de la Administración, junto al Municipio, hay espacio para que los niños pinten y también se da información sobre seguridad vial.

Tanto en Plaza de Administración como en calle Panamá, la ATM ofrece el servicio de préstamo de bicicletas. El público también acude con sus mascotas e incluso hay una brigada de atención médica para animales.

Ante la oferta existente, el reto municipal será mantener la expectativa para que la ciudadanía acuda masiva y constantemente a este espacio, que se presenta como una alternativa para revitalizar el centro de la ciudad, caotizado de lunes a sábado por la presencia masiva de autos y motos, pero que los domingos da paso a las personas.

