Un robo en La Joya aumenta el enojo y los cuestionamientos a la eficacia de la seguridad

La noche del pasado 24 de octubre alrededor de las 19:00, dos antisociales ingresaron a la etapa Rubí, de la urbanización La Joya en Daule, donde irrumpieron en uno de los predios y sustrajeron varias pertenencias de los domiciliarios, que no se encontraban al momento del robo. Entre las pertenencias sustraídas estaban reliquias familiares, según denunciaron.

La Aurora crece, pero sin ojos que la cuiden Leer más

Además de que se encontraron documentos y tarjetas de créditos fuera de su lugar y alineadas, como si se hubiese tomado foto de ellas, precisó a EXPRESO el dueño de la vivienda asaltada, quien solicitó que no se publicara su nombre.

“La puerta la rompieron, por suerte pudimos grabar las caras de los ladrones, pero no es posible que entren así como así y vengan a robar”, reclamó.

Ante esta situación, varios residentes salieron a reclamar por la poca seguridad y los filtros que existen para ingresar a los predios privados. “Se paga mes a mes una alicuota para que al final entre cualquiera... La única cámara que sirve en esta ciudadela es la de la garita, sumada a las que colocan las familias en sus hogares, pero por cuenta propia; porque las que han sido colocadas por la administración están de adorno”, señaló el morador Julio Flores; que se quejó de la falta de control registrado, una queja que compartieron los habitantes que cuestionaron el hecho de por qué tener que pagar tanto por seguridad, si no la reciben.

Frente a esta situación, EXPRESO se contactó con la administradora de la etapa, Tamara Chacón, para saber qué pasó y cómo es que los delincuentes lograron pasar los filtros; pero aseguró que los detalles los daría a conocer recién pasadas las 18:00 en una rueda de prensa que se llevaría a cabo en el vecindario. “Lo que puedo adelantarle es que identificamos todo de manera rigurosa. Hay filtros”, sentenció.

Pese a esto, Jessenia Calle, Wilson Ochoa y Carmen Jurado, también moradores, señalaron lo contrario. “Hace dos meses me llamaron por una supuesta visita que tenía, yo no estaba, solo mis hijas menores de edad. Yo comuniqué en garita que no esperaba a nadie y aún así los dejaron pasar, hasta vinieron a tocar el timbre las supuestas visitas. Por suerte ninguna de mis hijas abrió”, señaló Calle.

Pero este caso, no fue el único que generó indignación a la ciudadanía. También estuvo el robo reportado en Durán, en la ciudadela Primavera 1, donde los delincuentes lograron llevarse alrededor de $ 50.000 en productos y fármacos de una farmacia.

“Le acaban de vaciar toda la mercadería a mi mamá en una de sus farmacias. Se robaron aproximadamente $ 50 mil. Es terrible lo que estamos viviendo y nadie hace nada”, publicó vía Twitter la usuaria @maybeeavs, su hija; quien horas más tarde de lo ocurrido cuestionó lo engorroso que resulta el proceso de denuncia. “Fui a la Fiscalía en Durán a poner la denuncia (flagrancia) y no había funcionario que la recepte porque se había ido a almorzar. ¿Cómo es posible que en una de las ciudades más violentas del país no hayan suficientes funcionarios?”, publicó en otro tuit.