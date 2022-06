María Báez ha sido víctima de la delincuencia en cuatro ocasiones en lo que va de este 2022, su Kia Picanto se ha convertido en un blanco para los hampones que han sido reincidentes en llevársele los retrovisores de su vehículo.

“No es justo que uno trabaje honradamente y, en cuestión de segundos, los delincuentes se lleven las partes de tu carro”, lamentó indignada la mujer de 25 años. Según detalla, todos los robos han sido afuera de su casa, en La Saiba. “Se supone que esta zona es tranquila, de hecho nunca me habían robado. Hay un cuidador de carros que siempre está aquí, pero ellos (delincuentes) esperan el mínimo descuido para hacer de las suyas. La policía debe poner mano dura”, pidió.

Estadísticas de la Policía Nacional dan cuenta que el robo de autopartes, en Guayaquil, ha incrementado levemente. En los primeros 6 meses del 2021 se registraron 939, mientras que en el mismo período de este 2022 van 959. El Distrito Modelo es el que más eventos registra (389). Sin embargo, las víctimas consideran que esta cifra es superior, ya que no todos denuncian.

“La gran mayoría no vamos a la Fiscalía porque eso no soluciona nada y solo es una pérdida de tiempo. Todos saben que en la Ayacucho los informales venden los repuestos robados y no hacen nada”, considera Aurelio Mora, también perjudicado.

“Me robaron la memoria del carro en febrero, en la Alborada. Hace una semana se me volvieron a llevar en Urdesa. Es indignante, pero nunca denuncié”, confesó Claudio Prette, morador de Sauces 5.

Las plumas de los vehículos son también muy buscadas por los delincuentes. CHRISTIAN VÁSCONEZ

Para Máximo Bohórquez, especialista en seguridad, los robos de los artículos de vehículos son de los más repetidos por los delincuentes. “Es algo que lamentablemente se está poniendo de moda. El problema es que muy poca gente lo denuncia y esto hace que las autoridades no redoblen sus esfuerzos para evitarlos. La indiferencia permite que aumenten los robos”, sostuvo el especialista. Cree que para los hampones este es considerado un ‘robo exprés’. “Para ellos, este es uno de los robos más ‘sencillos’. En 10 segundos se pueden llevar un retrovisor, en un minuto se llevan las memorias de los carros, los tapacubos también suelen sacarlos fácilmente”, explicó Bohórquez, al pensar que los hurtos también lo hacen los consumidores de droga.

Junior Soledispa, vendedor de repuestos, avala que esta clase de delitos ha aumentado en los últimos meses. “Cada vez son más los que vienen a buscar autopartes, la mayoría de clientes sufrió robos. Lo que más se roban son los retrovisores”, afirma al narrar que también ha sido víctima. “Se me llevaron tres veces las plumas traseras de mi carro. La última vez decidí dejarlo ahí”.