Pese a los riesgos que ahora constituyen el islote El Palmar, los nuevos puentes y la aerovía, un grupo de entidades y profesionales porteños insiste en la necesidad y la conveniencia de reactivar la navegación por el río Guayas, e inclusive, por sus dos afluentes el Daule y el Babahoyo.

Afirman que desde el sur de la ciudad hacia el norte, el río aún tiene un caudal suficiente para permitir la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de calado (la profundidad que alcanza la parte sumergida de una nave), al menos hasta el sector de La Rotonda, frente a la avenida 9 de Octubre.

“Eso significa que el río hasta ese sector del malecón podría recibir barcos grandes como los que llegan a Manta”, afirma Milton Lalama, director ejecutivo de la Cámara Marítima del Ecuador (Camae).

El exoficial de la Armada cita una decena de cruceros y barcos que han acoderado en el puerto manabita en los últimos cinco años, cuyo calado oscila entre 4,6 y 7,05 metros; y su eslora (distancia de popa a proa) es menor a los 200 metros.

Para que esto se pueda concretar, haría falta la construcción de un muelle en el malecón, con espacios y logística para dar facilidades a los turistas.

Julio 12

8:30

se realizará el foro en el Banker’s Club. La entrada es libre, previa reserva al 3812290.



De igual modo, y habilitando los respectivos muelles, cree posible retomar el transporte fluvial de pasajeros por los ríos Daule y Babahoyo con embarcaciones de menor calado.

El historiador e investigador Fernando Mancero recuerda que Guayaquil, a través de la historia, siempre se caracterizó por ser puerto fluvial y no solo marítimo. Y que esto es parte de la identidad de la ciudad.

Mancero, Lalama y la Camae forman parte del Foro Río Guayas, un colectivo de entidades y profesionales que se identifican como amantes de la ciudad y de sus íconos. Por ello, proponen que el río recobre su importancia, “no solo por constituir un medio de transporte y movilización, sino por el atractivo turístico que posee y que ha sido muy poco explotado”.

Con ese fin, alistan un ciclo de conferencias en el que abordarán diversas aristas como el dragado, la navegabilidad, los muelles y el transporte público, la historia, entre otros.

El Municipio de Guayaquil ha desechado la opción de sumar al río para el transporte público, por considerar que no es rentable. No obstante, los expositores dicen tener argumentos para sustentar su propuesta. Y, aludiendo a la aerovía, su costo y su impacto, consideran que las decisiones del Cabildo no han sido las más adecuadas.

La isla Santay.

Según Milton Lalama, los habitantes de la aldea de la isla Santay les han dicho que les resultaría conveniente contar con un muelle de arribo en la orilla de Guayaquil; porque el paso peatonal les sirve, pero les implica un largo recorrido. El Foro Río Guayas ha cuestionado la construcción de ese puente.

Quinto puente.

Según Fernando Mancero, temen que el puente sur cause en esa zona los mismos problemas que en el norte el de la Unidad Nacional, al que se le atribuye la sedimentación que ha formado el islote El Palmar. Plantean que sea colgante y de altura adecuada para permitir el paso de los barcos.

Las conferencias

- Navegación fluvial como una fuente de progreso, por Milton Lalama, director ejecutivo de la Camae.

- Muelles, transportes fluviales y navegabilidad, por Rafael Espinosa, del Colegio de Ingenieros Navales.

- El dragado del río Guayas y sus futuros desafíos, por Víctor Hugo Yépez, exdirector del Servicio de Dragas.

- Infraestructura que afecta a la navegabilidad del río, por Fernando Donoso, exministro de Defensa.