Con mucho entusiasmo, cientos de guayaquileños y turistas esperaban la llegada de cinco buques, que luego de cuatro años volvían a navegar por el río Guayas en el evento náutico Guayaquil a Toda Vela 2022.

El primer punto donde decenas de personas se agolparon para ver cómo pasaban las embarcaciones fue el puente basculante de la isla Santay.

En este sitio, donde tres de los cinco buques hicieron su entrada, algunas familias se reunieron para observar este acontecimiento que para muchos era la primera vez. “Es una emoción tremenda ver estos buques navegar por el Guayas, la ciudad se engalana con esta visita. He traído a mi hija para que pueda ver de cerca los barcos”, relató Mónica Timm, quien llegó con su hija Marcela, de 12 años, para que pueda disfrutar del evento.

“Mi mamá dice que me trajo cuando yo era chiquita, pero no recuerdo. Ahora que ya soy grande, los veo de cerca y me encantan; ojalá esto lo hagan más seguido”, dijo emocionada la pequeña.

Nadie se quería perder observar las enormes embarcaciones Freddy Rodriguez

El representante ecuatoriano Buque Escuela Guayas, la embarcación colombiana Arc 20 Julio y la uruguaya Capitán Miranda atravesaron el puente, mientras que las de Brasil y Perú no lo hicieron por seguridad, debido a su gran tamaño.

Mientras esto sucedía, alrededor de doscientas personas esperaban el arribo de los buques en el Malecón 2000.

Los aplausos de los espectadores se mezclaron con el ruido que provocaron las enormes embarcaciones que con su imponente tamaño hicieron que la piel de muchos se erice. “Qué privilegio poder disfrutar de este hermoso evento, nunca había visto un barco tan enorme así de cerca, solo en películas lo podía hacer”, dijo emocionada Raquel Vaca, quien había salido unos minutos de su trabajo para ser testigo de este acontecimiento. “Laboro por aquí en el centro y pedí permiso para poder ver los barcos, esto no me podía perder, es una fiesta náutica”, expresó la mujer, quien además confiesa que entiende la importancia de este hecho, ya que su padre fue marino.

Las familias que se dieron cita, miraron con admiración los enormes buques; pero otros se asombraron aún más al ver al velero Morgan varado en un muelle cercano.

El barco Morgan se encuentra varado hace varios meses en el muelle Josué Andrade

“Hubiese sido ideal ver nuevamente al Morgan navegar; para los guayaquileños este es nuestro representante en las aguas. Es una lástima que esté ahí botado”, comentó Rafael Bobadilla, quien se emocionó al hablar de temas náuticos. “Yo navegué por 20 años de mi vida y esto es como un mundial para la navegación, ocurre cada cuatro años y todos queremos verlo, pero no entendemos por qué nuestro Morgan no estuvo entre los que desfilaron en el Guayas, es más, no entiendo por qué hace mucho no navega. Es un referente de la navegación en el Guayas”, reiteró.

En un especial que publicó EXPRESO hace poco, se detalló que el barco Henry Morgan no navegaba porque las autoridades no lo permitían debido al alto de sus mástiles. Sin embargo, pocos días previos a este evento, su dueño, Claudio Llanas, confirmó que sí recibió la invitación para participar en la navegación, por parte de la Empresa Pública de Turismo, quien organizó el desfile náutico. Pero finalmente no lo hizo.

Es un evento emocionante para todos los quayaquileños. Mi hermano estuvo en el Buque Escuela Guayas, estamos muy contentos de su arribo

luego de 5 meses. Verónica Morán

​familiar de tripulante

Decenas de familias esperaban con ansias a los tripulantes que no veían hace mucho tiempo. “Mi hermano está en el Buque Escuela Guayas, lo vamos a ver después de casi seis meses”, dijo Verónica Morán, quien junto a sus padres y tíos esperaban la llegada de José Morán.

Entre risas, lágrimas de emoción y aplausos, la familia Rodríguez recibía a otro navegante. “Para nosotros es un héroe, lo extrañamos mucho. Estamos muy contentos por él, sabemos que es una hermosa experiencia”, comentó Rosa Cedeño, prima del marino.