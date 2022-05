Con mucho entusiasmo, cientos de guayaquileños y turistas esperaban el arribo de cinco buques, que luego de cuatro años llegaban a navegar por el río Guayas en el evento náutico Guayaquil a Toda Vela 2022.

El primer punto donde decenas de personas esperaban con ansias la llegada de las embarcaciones era el puente basculante de la isla Santay, en este sitio, tres de los cinco buques iban a hacer su entrada, algunas familias se reunían para observar este acontecimiento que para muchos es primera vez.

“Es una emoción tremenda ver estos buques navegar por el Guayas, la ciudad se engalana con esta visita. He traído a mi hija para que pueda ver de cerca los barcos”, relataba Mónica Timm, que llegaba con su hija Marcela, de 12 años, para que pueda disfrutar.

“ Mi mamá dice que me trajo cuando yo era chiquita, pero no recuerdo. Ahora que ya soy grande los veo de cerca y me encantan, ojalá esto lo hagan más seguido”, decía emocionada la pequeña.

El representante ecuatoriano Buque Escuela Guayas, la embarcación colombiana Arc “20 Julio” y la uruguaya Capitán Miranda, atravesaron el puente, mientras que las de Brasily Perú no lo hicieron por seguridad debido a su gran tamaño.