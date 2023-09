Los riesgos de catástrofes son tan inminentes como El Niño

“Cada vez que llueve vivo un infierno. Puedo escuchar los deslizamientos de tierra y cómo las paredes crujen. Es un miedo constante el que estoy padeciendo, y ahora con la llegada de El Niño todo será un desastre. Tengo miedo”, relata con su rostro lleno de temor Miriam Núñez, quien reside en El Paraíso, justo al lado de una vivienda que está al borde del colapso desde febrero pasado que, como publicó entonces EXPRESO, una parte se derrumbó luego de que la ciudad soportara 16 horas continuas de lluvias.

Hoy, siete meses después todo sigue igual. Y no solo en esta vivienda, sino en otras tantas de la ciudad que permanecen en riesgo de desplomarse. Que las autoridades no han actuado, advierte la ciudadanía, que lamenta que ni siquiera se esté reforzando la tierra que de a poco se desvanece y corre el riesgo de que se forme un alud.

Lo que experimenta El Paraíso se replica en Bellavista, Cumbres de Los Ceibos, Los Ceibos, Mucho Lote, Urbanor y otras tantas zonas, donde las acciones, a decir de las comunidades, no llegan aun cuando existe una alerta naranja que advierte de que el fenómeno puede causar severos daños.

En los últimos días, el caso más emblemático ha sido el de la ‘Casa Tola’, una vivienda que data de 1918 y que fue declarada bien patrimonial nacional. La estructura está ubicada en la avenida 9 de Octubre y Escobedo, pero desde 2022 su deterioro ha ido aumentando. Esto, después de que en abril del año pasado se desplomara una parte de su fachada, lo que dejó comprometida toda la estructura.

Sobre el caso, su propietario Javier Tola ha pedido incansablemente su desvinculación como bien patrimonial para proceder a la demolición para precautelar el bienestar de las miles de personas que pasan a diario por el área. “Es mi casa, pero con mucha pena, creo que lo mejor será desvincularla de la lista de bienes patrimoniales del Ecuador porque tiene el 86 % de riesgo de caer y si eso ocurre dirán que soy el responsable”, lamenta Tola, quien se indigna de ver cómo no está primando la seguridad hacia el ciudadano.

“Hasta 2021, la casa estaba excelente, había un consulado y abajo incluso locales comerciales. Ahora está destruida por el sismo que hubo en esa época. La llegada de El Niño solo hará que todo colapse”, sentenció.

Alerta. En marzo pasado, el Municipio aseguró que 6 bienes patrimoniales de la ciudad estaban en riesgo: dos casas y cuatro iglesias.

En el lugar, los residentes, dueños de negocios y peatones tildan de irresponsables al Ministerio de Cultura y al Instituto de Patrimonio por no permitir que “se haga algo” para precautelar sus vidas. “Si la pueden rescatar que lo hagan, pero si no, derríbenla. ¿Quieren acaso que los palos, la madera y todo ese patrimonio del que hablan nos caiga encima? No se trata ya de resguardar un bien, sino de protegernos. Lo mismo pasa con la iglesia que desde el año pasado alertan de estar en pésimo estado. Es allí hacia donde las autoridades, incluida la Alcaldía, deben apuntar. Si Cultura no lo hace o está lento, que el Municipio exija ayuda”, sentenció Noelia Cantos, residente del entorno.

Ciudadela El Paraíso. Una vivienda privada se desmoronó en marzo pasado producto de las lluvias. Josué Andrade

Frente a esta situación, EXPRESO consultó al Municipio qué número de edificaciones, patrimoniales o no, integran la lista de las que están en peligro; y qué acciones se ejecutarán de forma inmediata para reforzarlas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En 2020, al menos unas 350 casas de la ciudad, según informó la administración municipal pasada, se encontraban en estado de vetustez y debían ser reparadas o demolidas. Qué pasó con estas y si el número aumentó o se redujo fue otro de los cuestionamientos que hizo este Diario, pero que no obtuvo contestación.

No obstante, el riesgo no se ve reflejado solo en las bases o estructuras de las viviendas. En Los Senderos, en Los Ceibos, por ejemplo, asimismo la comunidad comparte el tema de que puedan ser testigos y víctimas de lo que sucedió meses atrás en Alausí, donde hubo un deslizamiento de tierra que sepultó a decenas de personas.

En este punto, desde marzo pasado la tierra se desvanece como arena. No obstante, pese a los oficios enviados al Cabildo las acciones de prevención no llegan. Así como tampoco lo hacen en Cumbres Bajas de Los Ceibos, donde una zanja que en cada invierno se repleta de agua, a tal punto de inundar el vecindario, tiene alarmados e indignados a los residentes que año tras año, sin suerte, han sido escuchados por los funcionarios municipales.

Casa Tola: “solo tiene el 86% de daños”

Coordinadora de Cultura señala que ha pedido al Municipio tomar medidas

La decisión de no desvincular la Casa Tola como bien patrimonial no depende del Ministerio de Cultura y Patrimonio, sino de los informes técnicos realizados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), asegura Gabriela Mendieta, coordinadora general de Asesoría Jurídica de esa cartera de Estado.

Estado. En estas condiciones quedó la Casa Tola, en abril de 2022. JUAN FAUSTOS

En respuesta a EXPRESO, explica que “de acuerdo a la ley, el Ministerio de Cultura debe pedirle un informe técnico al INPC. La recomendación del ente fue que no procedía la desvinculación porque no reunía los requisitos que exige la normativa”, explicó Mendieta. Añadió que uno de los motivos para que no sea desvinculada es que la ley indica que eso puede ocurrir cuando ya no sea posible la restauración del bien y los informes no dicen eso, ya que solo tiene el 86% de daños.

“Además, un bien inmueble puede ser desvinculado cuando pierda sus características culturales históricas o que pierda las razones por las que fue declarada patrimonio cultural y de acuerdo al informe, verdaderamente la Casa Tola no ha perdido esas características entonces no procede la desvinculación del bien inmueble”, detalló la representante de Cultura.

Mendieta sostuvo que se solicitó al Municipio de Guayaquil que se adopten medidas preventivas y correctivas y que se trabaje en un plan de restauración y que el dueño de la vivienda también es el responsable de proteger, conservar y restaurar el inmueble.

Estamos en alerta naranja, las casas que están en mal estado pueden caerse. Sentimos miedo. Javier Tola,

Javier Tola, propietario de la vivienda, no logra entender cómo no se puede dar la desvinculación. “A la audiencia (desarrollada el pasado 22 de septiembre) llegaron con un montón de razones absurdas que no sé comprender. Se debe priorizar el derecho a la vida y mi casa hoy está causando peligro y queremos hacer algo al respecto para evitar desgracias”, insistió Tola. Sostuvo que el problema no solo ocurre con su vivienda, sino también con algunos otros bienes patrimoniales de Guayaquil que no pueden ser desvinculados pese a su mal estado.

