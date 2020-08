Las restricciones se reanudan frente al intento de reactivarse

Una vez terminado el feriado del 10 de agosto, los conductores no pueden más circular con libertad, como lo dispuso el COE nacional entre el viernes y lunes pasado. El martes 11 de agosto solo los vehículos cuyas placas terminan en número par debían estar recorriendo la urbe. Sin embargo, eso no pasó. Hubo quienes salieron a las calles cuando no les correspondía. Pero lo hicieron, según explicaron, para trabajar. Y es allí cuando las dudas en torno a los operativos que ejecuta la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) salen a la luz.

“¿Realmente son efectivos? ¿Está bien controlar e impedir que uno salga a laborar en su auto porque sabe que el sistema de transporte público en la ciudad es tan deficiente?”, cuestiona Ernesto García, conductor y habitante de la ciudadela Álamos Norte, al detallar que así no tuviera un salvoconducto que le permita desplazarse con libertad (que es su caso); no se arriesgaría a tomar un bus o articulado de la metrovía.

“En ellos no se respeta el distanciamiento social y tampoco las medidas de bioseguridad. No me voy a arriesgar jamás a enfermarme. Los operativos que hacen se dan simplemente porque la cabeza principal de la entidad, cambió. En las próximas semanas será todo igual”, piensa.

A ese comentario se suman los de otros trabajadores y conductores de la ciudad, como es el caso de Johnny Morán, quien sostiene que las autoridades todavía no toman en cuenta que Guayaquil se mantiene por casi tres meses en semáforo amarillo , por lo que debería haber una verdadera reactivación y no a medias. “No se deja trabajar libremente y lo necesitamos. Nuestra ciudad se reactiva poco a poco y hay operativos. ¿Así cómo podremos salir? La planificación debe incluir planteamientos de este tipo”.

Control. Ayer, siete vehículos fueron retenidos durante los operativos de la ATM. Christian Vasconez / Expreso

Por su parte, Carlos Pástenes, residente de una urbanización de vía a la costa y conductor, asegura que la restricción debe mantenerse, pero critica la falta de unidades para movilizar a los trabajadores. Esto, a su juicio, es lo que origina el riesgo de utilizar vehículos particulares y la aglomeración de personas en los paraderos de buses.

“¿Y qué pasa con los carros sin placas y con las películas negras que circulan libremente en la ciudad, si no son de políticos son de pandilleros. En torno a estos temas deben girar los operativos”, argumenta.

Me gustaría que hagan operativos a tricimotos. Conducen con harta imprudencia, aparte que algunos no tienen ni placa, y si cometen fechorías? Esto en sector ESTEROS por el TIA. Revisen si tienen licencia o esperan un accidente grave para recien hacer operativos? @EmergenciasEc https://t.co/QOK8ec50YY — Jean Charles Lucero (@amigo_del_barce) August 11, 2020

Los últimos controles realizados ayer por agentes de la ATM y de la policía se ejecutaron en diversos puntos de la urbe y dejaron como resultado 57 citaciones y se retuvieron a siete vehículos. Tres de ellos se registraron en un lapso de hora y media en ambos carriles de las avenidas de las Américas e Isidro Ayora, en el norte.

Desde este martes se restablece la circulación vehicular por el último dígito de placa, luego de que el COE dispusiera libre movilidad durante el feriado. Hoy, personal de la ATM realiza labores de control. Hasta ahora, 10 conductores fueron sancionados. Vía: @JuanDaPonce pic.twitter.com/1Zh5j7kC4H — Diario Expreso (@Expresoec) August 11, 2020

Hasta allí llegó una grúa para llevar a los automotores a los patios de retención y que estarán guardados durante cinco días. Los conductores fueron sancionados con una multa equivalente a la mitad de un sueldo básico (200 dólares) y la reducción de 9 puntos en la licencia. La mayoría de sanciones obedeció a que las personas que se movilizaban en los automotores no constaban en el salvoconducto que los conductores poseían.

La restricción debe darse, pero los buses y articulados de la metrovía no abastecen a las personas que ahora están saliendo a laborar porque estamos con el 50 %, más trabajos independientes. Carlos Pástenes, conductor y residente de vía a la costa

Así lo aseguró el director de control de Tránsito de la institución, Luis Lalama, quien defiende estas acciones, ya que, precisó, hay un mayor flujo vehicular que se ha visto desde hace varios días, pero que ahora se mantendrán todos los días en diferentes horarios. “No se respeta el salvoconducto y por eso se ven tantos vehículos circulando. Si no se justifica el documento o no tiene la placa correspondiente, será retirado de circulación”, dijo Lalama.

Por el momento está bien, pero hay otros factores más importantes. Si esperaban que la gente salga en otros carros, eso no ha sido así. Hay otras aristas para buscar la reactivación. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador

No obstante, estas medidas también han causado reacciones en las redes sociales. Allí, decenas de internautas criticaron el hecho de que, en su mayoría, se hagan controles a los vehículos particulares y no a las tricimotos. Asimismo cuestionaron que recién hace pocos días, como publicó este Diario, los controles se intensifiquen en las unidades de transporte público.

“La Alcaldía recalca tanto el distanciamiento y la metrovía es un caos total...”, escribió en un tuit el usuario César Villacís.