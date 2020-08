Trece conductores sancionados por incumplir con la restricción vehicular

Un total de 13 conductores sancionados y tres vehículos retenidos fue el resultado del operativo de control que realizó personal de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y policías durante el lapso de hora y media, este 11 de agosto de 2020, en ambos carriles de las avenidas de Las Américas e Isidro Ayora.

La medida de circulación vehicular acorde al último dígito placa, se reanudó luego de que el COE nacional dispusiera libre movilidad durante el feriado del 10 de agosto, donde salieron de Guayaquil más de 67.000 personas a otros cantones, según la Terminal Terrestre.

Según datos proporcionados por la Terminal Terrestre de Guayaquil, Santa Elena fue el destino favorito de los turistas. Les siguieron los cantones Milagro, Pedro Carbo y Villamil. 👇 https://t.co/b9O0cG4z57 — Diario Expreso (@Expresoec) August 10, 2020

El uso indebido del salvoconducto y las personas que estaban autorizadas para movilizarse según el documento, pero no eran las mismas al momento que los agentes realizaban la inspección, fueron parte de los motivos para imponer la sanción de 200 doláres.

En el punto se intensificó el tráfico por más de 30 minutos. Usuarios como Carlos Gutiérrez mencionaron que el irrespeto al documento se da en toda la ciudad, por lo que sugirió aumentar los controles en sectores que no sean solo del norte.

Efectos. Tres vehículos fueron retenidos por incumplir con la norma. Christian Vásconez

"No respetan el salvoconducto y por eso se ven tantos vehículos circulando. El automotor que no justifique el documento o no tiene la placa que corresponda al dígito correspondiente, será retirado de circulación", argumentó Luis Lalama, jefe de Tránsito.

Fue el caso de tres vehículos que fueron retenidos por no portar el documento. Hasta el punto llegó una grúa para llevar a los automotores a los patios de retención y que estarán allí cinco días, añadió Lalama quien señaló además que estos controles se repetirán en otros puntos de la ciudad.

Desde este martes se restablece la circulación vehicular por el último dígito de placa, luego de que el COE dispusiera libre movilidad durante el feriado. Hoy, personal de la ATM realiza labores de control. Hasta ahora, 10 conductores fueron sancionados. Vía: @JuanDaPonce pic.twitter.com/1Zh5j7kC4H — Diario Expreso (@Expresoec) August 11, 2020

Pasadas las 9:00 se tiene previsto realizar otro operativo similar en la avenida Francisco de Orellnaa, en el norte. Asimismo, participarán agentes de la ATM y policías.