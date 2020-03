Coronavirus: En Guayaquil la prevención es a medias

Abre la puerta del carro y el chofer escupe, es lo primero que se ve al empezar el recorrido para ver si los ciudadanos mantienen las medidas de limpieza que urgen durante estos días. La pregunta es: ¿Cómo escupir en la calle en tiempos de COVID- 19 (coronavirus)? La escena revela que la mala costumbre ha sobrevivido al brote del cólera, la tifoidea, la tuberculosis y otras enfermedades.

Es martes 10 de marzo de 2020, 18:40 y el vehículo va rumbo a la iglesia Nuestra Señora de la Alborada.

En el camino se ven los restaurantes sin clientes, hasta el vendedor de churros que está afuera del santuario se queja de que sus ventas se han reducido un 50 % por la enfermedad del coronavirus.

Cerca de la carretilla están dos vendedoras: una de lotería y otra de plantas medicinales, las dos reconocen no saber cómo protegerse para no ser contagiada por el virus. En sus manos solo muestran sus productos, los tres no tienen gel antibacterial y trabajan en la calle más de ocho horas.

La misa ha empezado y está en la parte final. Las personas se dan la paz con besos y abrazos; con una efusión que grita: “Aquí no pasa nada” . Ello lleva a que la mayoría reciba la hostía en la boca.

En el salón hay más de 100 personas, no llegan a 10 los que hacen una venia en el intercambio de la paz y solo unas cinco personas ponen la mano para recibir la hostia.

Prev Next En la misa de la iglesia Nuestra Señora de la Alborada, es único ejemplo en esa misa de cómo se debe recibir la hostia en tiempo de coronavirus. Miguel Canales

Torrejón de Ardoz: un foco sin pánico Leer más

Se consulta a una de ellas sobre su buen actuar, pero prefiere quedar en el anonimato. Se limita a decir, es lo que la Arquidiócesis sugiere.

En efecto, los líderes de la iglesia Católica en Guayaquil el lunes 2 de marzo emitieron un boletín donde se indicó las medidas a seguir:

1.- Distribución del sacramento de la Eucaristía, si ven pertinente, en la mano.

2.- Cambiar el agua bendita con frecuencia.

3.- Instalar medidas higiénicas en los confesionarios.

4.- Evitar dar la mano durante el rezo del Padre Nuestro o el intercambio de la paz.

El punto cuatro, la mayoría lo pasó por alto en la misa de la 19:00, en la Alborada. Y es que el miedo bajó y con ello se olvidan de las medidas de limpieza que se deben mantener.

Se sale de la Alborada y rumbo a la avenida de Las Américas se ven más restaurantes con pocos clientes. Ahora en la Metrovía está un usuario que prefiere ir con su cara fuera de la ventana, para evitar compartir el respirar en el bus que está lleno. Aquí ni soñando hay un metro de distancia entre cada persona como es la medida en Italia, es la hora pico y los cuerpos se pegan unos a otros.

En la estación que está cerca del parque Centenario se ingresa sin que se pueda visualizar el depósito de gel antibacterial, se lo recorre dos veces y solo se observa a a un vendedor de mascarillas. “A un dólar, a un dólar”, vocea a un tono bajo, para evitar que lo saquen de la estación.

La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil – Metrovía anunció un protocolo de prevención desde el domingo 1 de marzo; entre las que están evitar el uso de la Metrovía si se está con síntomas gripales y un proceso para desinfectar las unidades constantemente.

Prev Next Un joven vende mascarilla en una estación de la Metrovía. Lina Zambrano

Ahora se toma la calle Lorenzo de Garaicoa y a la altura de Alcedo están los puestos de comida de los 'agachaditos'. Aquí hay más clientes que en los restaurantes tradicionales, las personas disfrutan del alimento sin ningún temor. Las cucharas y platos se lavan en baldes.

Sin avanzar mucho se ve a un hombre orinando en la calle, sin sentir vergüenza lo hace sin que nada tape su genital, tiene su rostro hacia la vereda. Hacer una foto sería contra la moral.

El coronavirus priva de escuela a uno de cada cinco alumnos en el mundo Leer más

Aquí otra pregunta que inquieta: ¿qué pasará con los jóvenes que deambulan drogados por las calles de Guayaquil? Ellos no se preocupan por mantener sus manos limpias.

Se sigue y a pocos metros de la emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al sur de la ciudad, hay más personas comiendo en las carretillas y puestos informales de comida.

Unos días antes en las filas de varios bancos se vieron a personas con gripe y tos sin mascarillas. ¿Puede el guardia solicitar a la persona que regrese a hacer el trámite pero usando la mascarilla debida? La respuesta fue: “No tengo esa disposición del gerente del banco”.

Sobre este tema Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, dijo que los bancos ya han activado sus protocolos y planes de prevención, con el objetivo de minimizar los riesgos y garantizar la continuidad de negocio. "De igual manera, se está coordinando con la Superintendencia de Bancos para la aplicación de disposiciones oficiales", dijo.

Destacó que la primera medida de prevención les corresponde a los clientes, con la aplicación de acciones de cuidado básico como el lavado frecuente de manos o el uso de desinfectante. "Si una persona tiene alguno de los síntomas asociados al coronavirus, debe seguir las indicaciones de las autoridades de salud y evitar concurrir a lugares públicos", manifestó.

También resaltó que los bancos cuentan con una serie de recursos y herramientas tecnológicas, como los canales digitales, banca virtual o banca móvil, que están disponibles las 24 horas del día para que los clientes puedan realizar sus transacciones.

En el recorrido se pasó por la farmacias y ya no hay largas filas para comprar mascarillas, lo que se apega a las indicaciones de las autoridades de salud. “Usar el tapa boca solo si se tiene gripe o tos”.

Estudio: El coronavirus permanece en las habitaciones y los baños Leer más

En esta mañana, miércoles 11, se pasó por un dispensario del IESS, ubicado en la bahía. Aquí en la puerta está una persona que pone gel antibacterial. Pero en la fila para hacerse exámenes hay personas con gripe y sin mascarilla.

Es el escenario a 10 días de que se anunció el primer caso de coronavirus en Ecuador, importado desde España. Guayaquil dejó de sentir miedo al coronavirus y lleva las medidas de limpieza a medias.

La voz del experto

“Hay que estar en alerta, pero sin alarma”

El epidemiólogo Mario Paredes explica a EXPRESO por qué los guayaquileños llevan las medidas de limpieza a medias.

- ¿Las personas han bajado la guardia en cuanto a la limpieza que se debe seguir, usted como doctor qué opina?

- Los ciudadanos están teniendo una percepción de riesgo equivocada y por eso se baja la guardia y se deja de hacer lo que se debe hacer. Lo que tienen que hacer las autoridades es instruir a las personas . Se debe hacer espacios de foros que envíen el mensaje correcto en alerta y sin alarma, estar al tanto de lo que ocurre a nivel internacional y que la población adopte las medidas necesarias de bioseguridad.

- ¿Cuál es la medida que se debe tomar sin entrar en pánico?

- Indiferentemente del coronavirus, el lavado de las manos es una medida que evitar un sin número de enfermedades de carácter respiratoria y gastrointestinal.

- ¿En el caso de los buses cada qué tiempo se deben desinfectar?

- Hay que limpiar los tubos, los pasamanos y los bordes de los asientos. Se ve con satisfacción que en las paradas de una línea existan depósitos de gel antibacterial. Aunque esta medida es parcial, lo que debemos acostumbrarnos es a lavarnos las manos con frecuencia y en especial antes de comer y después de ir al baño. También hay que superar el saludo social, somos muy cariñosos en este país, en dar las manos, besos y abrazos. Ahora hay que saludar a distancia.

El coronavirus transforma el hábito del saludo Leer más

- ¿Qué pasa con las personas que escupen y una persona pisa y llega a la casa donde hay un bebe que gatea?

- No se sabe el tiempo en que el virus se mantiene en una superficie, se ha dicho que poco tiempo; pero también se ha dicho que en materiales metálicos puede estar vivo hasta 20 horas. Lo mejor es mantener una limpieza constante en el hogar. Lo ideal es que las personas aprendan a no escupir en la calle.

- ¿Se debe cambiar la costumbre de poner la hostia en la boca?

- No he visto a un sacerdote con guantes, no es parte del rito religioso. La norma es que la hostia se da en las manos del receptor y así limita la posibilidad de contagio. Si una persona topa los labios de una persona puede ser el medio de transmisión de una enfermedad a la otra persona y se debe considerar esto.

Los vacacionales

“Para seguir con los cursos nos asesoramos con una doctora”

"Cinco vacacionales optaron por cerrar, las que eran organizados por las ciudadelas en la vía Samborondón", indicó Jems Márquez profesor de natación. Agregó que en las cuatro que si siguen, se han implementando protocolos de bioseguridad.

Uno de los vacacionales que siguen, de las instituciones particulares, es el de la Escuela Culinaria de las Américas. La licenciada Pamela Martillo, encargada del vacacional, explicó que pidieron la asesoría a una doctora. Adicional de esto se dio una inducción a los alumnos, en base a las indicaciones que dio el Ministerio de Salud. Se insiste a los alumnos sobre informarse solo a través de lo que dice la autoridad y no difundir datos falsos.

Se ha dado más énfasis en el lavado de manos y uso de gel antibacterial. Cada alumno usa guantes y se está con gripe se ha solicitado que no asista a clases.

Unos cinco minutos antes de irse a casa se reitera en la importancia de la limpieza. Las salas se ventilan constantemente abriendo las ventanas.