Coronavirus: A restricción vehicular, la bicis se toman la vías

Han pasado ya 27 días desde que Guayaquil ya no es la misma. En el norte de la ciudad, donde el claxon incesante de los carros detenidos por el tráfico, hacía vibrar a avenidas de alto tránsito como Luis Plaza Dañín, avenida Kennedy o la tradicional Víctor Emilio Estrada, no se escucha más. Sin embargo, la restricción total de circulación vehicular, no evitó que gente saliese a las calles.

La Francisco de Orellana no fue ejemplo porque los carros, aunque en menor medida, rodaron este fin de semana incluso con la restricción vehicular total. Sin embargo, la bicicleta fue quizá uno de los mejores aliados en esa y otras arterias, para quienes quisieron movilizarse ayer en Guayaquil, según constató un equipo de EXPRESO.

Son cerca de las 10:00 del sábado 11 de abril. En la intersección de la avenida San Jorge (Del Periodista) y avenida Kennedy, el grito de pájaros desde los árboles ha reemplazado el ruido humano y de sus motores. Son pocos los que se mueven en ese sector. Tiendas, supermercados, restaurantes, pero en especial, farmacias y hospitales, son las áreas donde sí queda gente, aunque pocos carros.

Pero no todo es ejemplar. “Por vía a Daule parece que no hay prohibición de vehículos. Circulan como si nada, qué horror”, reclama la guayaquileña Fanny Barrezueta.

Según se pudo evidenciar también en fotografías captadas por los ojos de águila del sistema de control y vigilancia del ECU 911. En la zona de la Penitenciaría, tanto tricimotos, camiones y vehículos particulares también ocuparon la vía para moverse.

Cerca al parque Samanes, se registró poco tráfico vehicular. CHRISTIAN VASCONEZ

En el sur, al contrario de lo que sucede en ciertas avenidas del norte, como la San Jorge, todavía muestran que la restricción, aunque por decreto total, no ha alterado la sinergia del sector. “Sector suburbio. En la 23 y la Q se ven bastantes carros y motos, quién hace aplicar la ley de que ningún vehículo particular circule”, señaló Wilmer Mitte, a través de su cuenta de Twitter, donde acompañó el reclamo con un video que evidenciaba la cantidad de carros en circulación.

El mismo incumplimiento se registró en la Guangala, según denunció el usuario Luis Arturo. “Den un paseo por la Guangala. Comiencen por el Tía hasta el fondo de las Malvinas, ahí están circulando carros y tricimotos. Es una irresponsabilidad”, indicó.

Estos cambios en la movilidad dentro de Guayaquil fueron anunciados la semana pasada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que hasta esa fecha dejaba 3.368 casos confirmados y 145 fallecidos. Ahora esa cifra de portadores del virus a nivel nacional llegó a los 7.257.

Hasta antes de este nuevo aviso, la normativa de circulación de los vehículos permitía su rodaje dos días por semana, pero, desde el pasado lunes 6 de abril, se cambió a un día por semana para cada carro de acuerdo al número de la placa. Y los fines de semana, la circulación no está permitida para ninguno de los vehículos particulares.

El acato a esta norma, según explicó la semana pasada Andrés Roche, gerente de la Autoridad Tránsito Municipal (ATM), se dificulta por el mal uso de los salvoconductos. Por ello, advirtió, la verificación del documento será más rigurosa.

Este sábado, EXPRESO solicitó a la ATM información sobre el número de multados o retenidos en el operativo del sábado 11 de abril, para conocer el número de desacatos detectados por la autoridad en Guayaquil, con respecto a la prohibición. Explicaron que esos datos estarían listos horas más tarde, luego del cierre de esta edición.