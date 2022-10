El rescate de la identidad del centro inicia hoy

El momento esperado llegó. Hoy EXPRESO lanza el concurso de ideas ‘Rescate de la avenida Nueve de Octubre y casco central’, orientado a desarrollar propuestas creativas de intervención urbana o arquitectónica, y de mejora del espacio público en el centro histórico y el bulevar Nueve de Octubre del Puerto Principal. Dos puntos icónicos que, ante la ausencia de un plan de ordenamiento urbano de largo aliento en Guayaquil y el abandono que las embarga, han quedado sumidos en una serie de problemáticas que afectan a los ciudadanos, quienes, pese a esta realidad, continúan visitando estos sectores por ser un referente social, turístico y económico.

Este Diario ha venido publicando en los dos últimos años, al menos, los reclamos y cambios que los guayaquileños quieren ver reflejados en el corazón de la ciudad. Sueñan con tener un centro amigable, verde e inclusivo, diverso, con áreas peatonalizadas, vida nocturna y familias que habiten las decenas de edificaciones que se han convertido tristemente en bodegas.

A lo largo del último mes, desde que EXPRESO anunció que lanzaría este concurso, cuyas bases están detalladas en la parte inferior de esta página, urbanistas y planificadores territoriales del país y del extranjero, hicieron énfasis en la necesidad que tienen hoy las metrópolis del mundo de mirar hacia adentro. De enfocarse y revitalizar sus raíces, por lo que aplaudieron esta iniciativa.

La ciudadanía pide facilidades para utilizar transporte multimodal en el centro de la ciudad. Miguel Canales Leon

Que una ciudad sin centro y sin historia para contar, está perdida, precisó a este Diario el codirector regional de la firma global de diseño, planificación urbana y arquitectura Gensler, Christian Wolff, al detallar de qué manera urbes como Puerto Madero, en Buenos Aires, que en un inicio fueron catalogadas como zonas rojas, al apostarle a la transformación ganaron tal plusvalía, que tiene el metro cuadrado más caro de Latinoamérica.

El miedo se fue y volvió la convivencia. Tal como pasó con Medellín (Colombia), con San Miguel de Tucumán y Buenos Aires (en Argentina), y con Salamanca (España), donde la prioridad finalmente es el peatón, detalló la arquitecta y magíster en Accesibilidad, Josefina Ocampo, de nacionalidad argentina, quien hizo hincapié en que con un plan maestro y la ayuda de la sociedad entera, Guayaquil puede rescatar su núcleo urbano, y con ello su patrimonio e identidad.

La receta extranjera evidencia que Guayaquil puede ser su espejo https://t.co/fFyNIpm8vg — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) October 8, 2022

Este 9 de Octubre, que el Puerto Principal conmemora un año más de Independencia, arranca, por lo tanto, el cambio del rostro del centro.

Con la participación de los equipos de profesores y/o estudiantes universitarios, nacionales o residentes en Ecuador, pertenecientes a los campos de la arquitectura, el diseño, la planificación urbana y el paisajismo; el centro histórico (dentro del límite comprendido entre las calles Loja y Julián Coronel al norte, la avenida Olmedo al sur, el Malecón Simón Bolívar al este y la calle Lorenzo de Garaycoa al oeste) y el bulevard Nueve de Octubre (en el tramo comprendido entre el Malecón Simón Bolívar, al este, y el puente 5 de Junio, al oeste) se alistan para ser intervenidos.

El detalle En los últimos años, el centro ha sufrido un sostenido deterioro caracterizado por su baja habitabilidad (menos del 1 % de la población total de la ciudad), el abandono de edificios y la inseguridad.



La ciudadanía pide dar vida al centro, hoy desolado. CARLOS KLINGER

Mónica Hinojosa, quien creció en el casco comercial, anhela vivir sus años dorados en este sector. “Tengo los mejores recuerdos, hice los mejores amigos. Salí, jugué, paseé y me divertí de la manera más sana posible. En el centro había arte por doquier, aunque les parezca imposible. La gente se saludaba de balcón a balcón, nuestros patios eran los soportales. Fue tan hermoso vivir así, que de revivir a mi vecindario no dudaría ni un solo minuto en volver. Ojalá lo pueda lograr. Ojalá las autoridades escuchen la voz de su gente y las ideas de su pueblo que está dispuesto a todo para no dejar morir el espacio más icónico de nuestra ciudad”, aseguró esta guayaquileña, de 57 años, quien ahora vive en Urdesa.

Una iniciativa cívica con el apoyo de la empresa privada. RESCATEMOS EL CENTRO DE GUAYAQUIL

Las bases del concurso de ideas 'Rescate de la avenida Nueve de Octubre y Casco Central'

EXPRESO convoca al CONCURSO DE IDEAS: RESCATE DE LA AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE Y CASCO CENTRAL, orientado a desarrollar propuestas creativas de intervención urbana y/o arquitectónica y de mejora del espacio público en el centro histórico y el Bulevar Nueve de Octubre de la ciudad de Guayaquil.

ÁREA DE INTERVENCIÓN:

El área de intervención del concurso abarca el centro histórico de Guayaquil, dentro del límite comprendido entre las calles Loja y Julián Coronel al norte, la avenida Olmedo al sur, el Malecón Simón Bolívar al este y la calle Lorenzo de Garaycoa al oeste. Se incluye, adicionalmente, el bulevar Nueve de Octubre en el tramo comprendido entre el Malecón Simón Bolívar, al este, y el puente 5 de Junio, al oeste.

PARTICIPACIÓN:

La convocatoria está abierta a las universidades del país a través de equipos de profesores y/o estudiantes universitarios, nacionales o residentes en Ecuador, pertenecientes a los campos de la arquitectura, el diseño, la planificación urbana y el paisajismo.

OBJETIVO DEL CONCURSO:

El objetivo del concurso es la generación de ideas para la recuperación del centro histórico y el bulevar Nueve de Octubre de Guayaquil.

Las propuestas podrán abarcar el total del área de intervención o un sector puntual de esta y deberán hacer énfasis en el desarrollo de diseños e ideas viables de ser ejecutadas, que den prioridad al peatón, que deriven en espacios urbanos incluyentes, seguros, sostenibles y económicamente prósperos.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

Junto con la entrega de la propuesta se deberán completar los siguientes datos: a) Nombres del o de los integrantes del grupo proponente con información de contacto (correo electrónico y teléfonos). b) Institución o universidad a la que pertenecen (de ser el caso).

La inscripción deberá hacerse al correo:concursoguayaquil@granasa.com.ec en el plazo establecido.

FORMATO DE ENTREGA:

Se deberán entregar tres láminas en archivo digital (formato pdf) e impresas sobre soporte rígido en formato A2 horizontal, en las que se deberá incluir la memoria descriptiva del proyecto, en donde se explique el sustento conceptual de la propuesta, la visión para el área de intervención, sus objetivos y estrategias urbanas. La propuesta deberá incluir toda la información planimétrica necesaria para explicar la propuesta, esto incluye: plantas, cortes, detalles, renderings, fotomontajes o cualquier otra manera clara de evidenciar la intervención.

Nota: Las propuestas que no se ajusten a las disposiciones de la entrega no serán admitidas al concurso.

PLAZOS:

Presentación de las bases del concurso: 9 de octubre de 2022.

Etapa de consultas: entre el 10 y el 17 de octubre de 2022 (al correo concursoguayaquil@granasa.com.ec).

Entrega de las propuestas: El archivo digital deberá ser enviado al correo concursoguayaquil@granasa.com.ec hasta el 15 de diciembre de 2022. Las láminas impresas deberán ser entregadas en las oficinas de Diario EXPRESO, ubicadas en la av. Carlos Julio Arosemena de la ciudad de Guayaquil, hasta el 15 de diciembre de 2022.

Publicación de los resultados: Viernes 20 de enero de 2023.

PREMIOS:

Todos los participantes recibirán un diploma por su participación y se entregarán menciones de honor a las propuestas que, de acuerdo con el Jurado, sean las más destacadas.

Primer lugar: USD 15.000.

Segundo lugar: USD 10.000.

Tercer lugar: USD 5.000.

Se hará una publicación de un suplemento especial en el Diario EXPRESO con los diez primeros lugares.

COMISIÓN TÉCNICA:

Previo al trabajo del Jurado, las propuestas serán examinadas por una Comisión Técnica que absolverá las consultas de los participantes y verificará que se cumplan las directrices establecidas en las bases. Esta comisión estará conformada por las siguientes personas:

Florencio Compte Guerrero. Arquitecto por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y doctor en Diseño por la Universidad de Palermo, Argentina. Investigador y profesor universitario. Historiador de la arquitectura. Editorialista de Diario EXPRESO.

Félix Chunga de la Torre. Arquitecto por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Máster en urbanismo y planificación estratégica por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Investigador y profesor universitario. Miembro del directorio de la Cámara de la Construcción de Guayaquil.

JURADO:

El Jurado estará integrado por las siguientes personalidades: (por confirmar)

Margarita Greene Zúñiga. Arquitecto y magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Ph.D. de University College London. Profesora de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad de Chile e investigadora principal del grupo de Entorno Construido del Centro de Desarrollo Sustentable (Cedeus).

Zaida Muxí Martínez. Arquitecta y urbanista de la Universidad de Buenos Aires y doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y codirectora del Máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es además conocida su experiencia en cuestiones de espacio y género.

Horacio Caride Bartrons. Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires. Estudios de posgrado en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales y doctorando en Epistemología e Historia de la Ciencia, Untref. Profesor titular de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y profesor adjunto de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es director de la Sección de Estudios Históricos e investigador principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas ‘Mario J. Buschiazzo’.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El Jurado de Evaluación deberá tomar en cuenta en su análisis el manejo del espacio público, el funcionamiento del área de intervención, la representación gráfica y la viabilidad de la propuesta.

Se valorarán, entre otros aspectos:

· La flexibilidad y novedad de las propuestas.

· El manejo adecuado y la integración de los espacios públicos y monumentos actuales: Hemiciclo de La Rotonda, Parque del Centenario, Plaza de las Artes (entre la Casa de la Cultura y la Corte Superior de Justicia) y Plaza Baquerizo Moreno.

La puesta en valor del patrimonio edificado.

El incremento de áreas verdes y mobiliario urbano.

La orientación al peatón y la caminabilidad.

La seguridad.

La sustentabilidad y el uso de materiales adecuados.

La inclusión a las personas con capacidades especiales.

El respeto y potenciación de las actividades comerciales.

La viabilidad de implementación.