A raíz de que EXPRESO anunció que lanzará, en los próximos días, un concurso de ideas para rescatar al centro de la ciudad, más proyectos y alternativas para lograrlo salen a luz. Todos coinciden en que hacerlo es más que urgente. Implica recuperar la identidad guayaquileña, opina Wong, también autora del libro ‘Guayaquil, su espacio público, uso y apropiación’, quien prioriza la idea de que haya plazas, parques de bolsillo y arte en sus calles.

Florencio Compte: “Rescatar el centro será recuperar la esencia genuina de Guayaquil” https://t.co/hg0uYhuo4h pic.twitter.com/xBqbJK0bfp — Felix Sánchez (@Felix_SanchezR) September 5, 2022

¿Qué tan prioritario es que el centro de Guayaquil no sea más el desolado e inseguro lugar que es hoy?

Las empresas, entusiasmadas por el concurso de EXPRESO que apunta a recuperar el centro Leer más

Es vital, porque al rescatarlo no solo la gente irá de paso, sino que se quedará, y al hacerlo ya no habrá desplazamientos tan largos, no habrá tampoco tantos atascos. Si hoy los hay, en parte, es porque la misma gente que trabaja en el centro, vive hoy en La Puntilla, en La Aurora, en la vía a la costa, y va y viene, generando entonces congestionamientos. Volver a poblar este lugar, además, nos permitirá poner en práctica aquel concepto urbanístico de los 15 minutos, que implica vivir y hallar todos los servicios en un radio que no supere ese tiempo. El centro lo tiene todo, menos familias que pasadas las 18:00 accedan a ellos. Hay ciertas zonas que deben ser intervenidas, que son claves para que, en el buen sentido de la palabra, nos apropiemos de ellas.

¿Cuáles, por ejemplo?

La 9 de Octubre, en el tramo que va del puente 5 de Junio al parque Centenario. Esa zona debe volver a estar viva. Son zonas de oficinas, con pocos restaurantes, que pueden tener tremendas metamorfosis. Que podrían tener restaurantes, cafeterías, veredas llenas de vida. Claro, habría que reformular el eje vial, ver hacia dónde se desvían los vehículos, pero es viable y generaría cambios enormes.

¿Cambios como el que menciona serían suficientes para lograr que el centro sea un lugar para vivir y no de transición, como es ahora?

No, faltaría más. El cambio debe ser integral. Para que una familia decida volver a vivir en este sector, requiere de espacios públicos de esparcimiento. Actualmente, las opciones se limitan al Malecón, al Malecón del Salado y a la calle Panamá. Si uno hace del lugar su residencia, requiere de parques de bolsillo, de espacios libres con una modalidad vecinal, de ciclovías, la suficiente sombra y aceras que permiten la movilidad segura, como peatón.

Peatonalizar ciertas calles ha sido la promesa de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, pero la medida no se la ha aplicado prácticamente más que en feriados. ¿Hasta qué punto resulta útil esta iniciativa?

Desde siempre he sido pro peatonalización porque tengo claro el cambio que han tenido no solo ciertas calles, sino barrios enteros de París, Alemania, Londres, Buenos Aires. Pero claro, hacerlo no implicará cerrar las calles y ya, sino que exista buena iluminación, arte, convivencia alrededor, comercio y seguridad. Implica que lo uno sea el complemento de lo otro... Todo esto ayudará a que redescubramos la zona y nos reconectemos con su gente. La planificación será el punto clave.

Los soportales del centro deben ser valorados. Son la estructura ideal para dar sombra y facilitar el encuentro entre amigos y las familias.



¿Qué gana la ciudad con las iniciativas ciudadanas y el concurso que EXPRESO está lanzando?

Ricardo Sarmiento: “El centro es el termómetro que revela qué tan saludable es la ciudad” Leer más

Gana mucho. Es evidente que ha aumentado la importancia de crecer de forma ordenada y por eso hay un espacio cada vez más grande para el urbanismo. De hecho, esa es la razón por la que en la UEES abrimos dos programas (la maestría de Planificación y Diseño Urbano, y la carrera de Arquitectura y Urbanismo), que apuntan a resolver problemáticas locales y de la región. Lo bonito de la iniciativa que ahora lanzan es que se empieza a notar que, sin embargo, no es solo el especialista el que quiere involucrarse con las soluciones, sino el ciudadano común. Ellos también piden a la Municipalidad, a las autoridades, hacer algo, cambiar las cosas. Estas iniciativas, por lo tanto, son importantes. Son el comienzo de un todo. A una renovación que además debe ser inclusiva y tiene que ir ligada al arte.

¿Abriendo más sitios de entretenimiento de este tipo? ¿Llenando de música las veredas y parques?

Todo ayuda. En Guayaquil vemos por todos lados a los artistas callejeros, ¿por qué no incluirlos, acompañarlos y darles esos espacios? En otros países, ellos tienen su spot, ves arte permanente: de día, de noche, siempre. ¿Por qué no hacer que todos ellos se instalen en el centro? Hoy los vemos en los semáforos, pero apenas unos pocos bajan los vidrios por el miedo a la inseguridad. ¿Por qué no ayudarlos y ayudarnos? El arte es un imán. El arte alegra, revive y une. Lo mismo pasa con los monumentos ... Para atraer a los jóvenes, en el centro podría haber monumentos interactivos, con luces o que se fusionen con la tecnología. Lo ideal es que haya espacio para la familia entera, para un niño de 3 años y un adulto mayor que supere los 80; para una mujer que pasea a su hijo en coche o un ciudadano que se moviliza en bastón o silla de ruedas. El centro debe ser el hogar de todas las generaciones.