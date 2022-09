EXPRESO pasa a una nueva etapa. Ante la ausencia de un plan de ordenamiento urbano de largo aliento en la ciudad y tras una serie de reclamos ciudadanos que claman por un Puerto Principal más amigable, verde e inclusivo; este Diario busca soluciones para que Guayaquil recupere su identidad. De la mano de dos arquitectos, uno de ellos editorialista de esta Redacción, EXPRESO lidera un concurso de ideas que fija su mirada en la transformación del centro. Ahora, en abandono.

Florencio Compte y Félix Chunga, las mentes detrás de este torneo que plantean lanzarlo en octubre próximo (por las fiestas) y del que se analizan ya los más mínimos detalles, aseguran que la idea surgió de las necesidades que tiene la ciudadanía y el anhelo de volver a habitarlo.

“Todos pensamos y queremos saber qué es lo que está pasando en el centro, que fuera de las horas laborables muere. Que hay propuestas que han tenido éxito, como la de la calle Panamá, es cierto; pero por qué no se replican en otras vías, por qué la gente se ha ido y no quiere volver, por qué en la zona predominan las bodegas y no la vida, es lo que queremos comprender y, más que eso, revertir, pero con ayuda de la gente”, relata Compte, el articulista de EXPRESO, que pretende - a través de la competencia- ver convertida a la 9 de Octubre en esa avenida arbolada, con iluminación y mobiliario urbano que facilitaba el descanso en el pasado.

Aunque los profesionales en los próximos días darán a conocer las bases oficiales de esta iniciativa, confirman que el concurso consistirá en que arquitectos, urbanistas y paisajistas, además de representantes de estudios de arquitectura; den ideas de los proyectos que permitirían recuperar el centro histórico, limitado por las parroquias Rocafuerte, Carbo y Roca.

Figuras. Félix Chunga y Florencio Compte, los urbanistas a cargo del torneo. Alex Lima

“Lo que podemos anunciar desde ya es que el concurso será ciudadano, abierto a quienes quieran aportar a repensar el centro; que las zonas fijas a intervenir serán las que colinden con esas parroquias, es decir, por el norte, con las calles Loja y Julián Coronel; por el sur, con la avenida Olmedo; por el este, con el Malecón Simón Bolívar; y por el oeste, con la calle Lorenzo de Garaycoa; además del bulevar de la 9 de Octubre. Desde ya también informamos que quienes compitan podrán presentar un proyecto integral o que apunte a solo mejorar determinada arteria o cuadra”, asegura Chunga.

Compte, quien destaca la participación de EXPRESO como motor interpretativo de lo que la ciudadanía demanda y quiere, ve necesario intervenir este espacio en vista de que en él apenas vive el 0,67 % de toda la población guayaquileña, lo que equivale a no más de 30.000 personas.

“Como verán es poquísima gente. Sin embargo, durante el día está lleno de vida. ¿Qué nos dice eso? Que allí está todavía la ciudad y que, ejecutando los movimientos necesarios, podemos devolverle el grado de importancia que siempre tuvo y debe tener”, coinciden.

La avenida 9 de Octubre, ícono de la ciudad. Freddy Rodriguez

Por ser un concurso de ideas, la competencia no está cerrada a que lo que se presente sea un proyecto arquitectónico o urbanístico nada más. En ella se podrán plantear intervenciones arquitectónicas o patrimoniales; de orientación al peatón o que facilite la caminabilidad; o que apunte a integrar el espacio público con los monumentos.

“Cualquiera de estas acciones, revitalizará el área y aportará a la reactivación económica y turística. Así ha pasado en Madrid y en otras ciudades europeas; ha pasado muy cerquita, en Medellín. Los ejemplos están”, aseguró Compte.

Para la ciudadanía, que iniciativas de este tipo salgan a la luz en el Puerto Principal, evidencia que “aún hay personas y empresas que se preocupan por crecer y ser parte de una ciudad habitable”. “Guayaquil tiene errores garrafales que son el resultado de la falta de planificación por parte del Cabildo de esta y la anterior administración. Guayaquil no tiene rumbo, dejó morir su identidad. Que ahora, a través de su propia ciudadanía, se intente recuperar cada uno de esos detalles, es una gran oportunidad para cambiar el norte, para que no tengamos más que compararnos con metrópolis que sí piensan en la sombra, en los parques, en la distracción; en la importancia de hacer comunidad”, piensa Virgina Marín, habitante del barrio Centenario, otra joya arquitectónica apagada.