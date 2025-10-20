Expreso
  Guayaquil

Policía Iguana
UPMA rescata a la iguana golpeadaCORTESÍA

Rescatan a una iguana atropellada en el Malecón de Guayaquil

El reptil fue impactado por un auto en el centro. La UPMA también auxilió a una tortuga mascota en Durán

La Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional reportó una jornada agitada este lunes 20 de octubre, con el rescate de tres especímenes de fauna silvestre en Guayaquil y Durán. Los animales, que se encontraban en riesgo, fueron puestos a buen recaudo.

Un gavilán herido

Uno de los casos ocurrió en la ciudad de Durán, donde la unidad rescató a un gavilán que se encontraba herido. "Inmediatamente se lo traslada a una veterinaria para darle una calidad de vida un poquito más acorde", explicó Fran Huilca, coordinador de la UPMA. 

Gavilán
Gavilán rescatado por la Policía.CORTESÍA

El protocolo para esta ave rapaz incluye su total recuperación. Posteriormente, será reintroducido en su hábitat natural.

Una tortuga como mascota 

El segundo rescate en Durán también fue posible gracias a la alerta de los moradores del sector. En este caso, se trataba de una tortuga silvestre.

Turtles
La tortuga ya tenía un tamaño considerable.CORTESÍA

"Aparentemente estaba en alguno de los domicilios de una zona intervenida, como mascota", señaló el coordinador de la UPMA.

 El espécimen fue trasladado a un centro de rescate especializado donde será analizada y valorada por expertos para "darle una mejor calidad de vida", ya que tener fauna silvestre en cautiverio es ilegal.

Una iguana rescatada

El tercer rescate del día tuvo lugar en el centro de Guayaquil, en la avenida Malecón y Olmedo.

Una alerta al ECU-911 informó sobre una iguana que había sido atropellada por un vehículo.

Los agentes de la UPMA acudieron al sitio y trasladaron al reptil, que se encontraba "muy mal herido", a un centro veterinario. 

Allí se espera su recuperación para, al igual que el gavilán, ser reinsertada en su hábitat.

Iguana
La iguana estaba sangrando debido al impacto con el vehículo.CORTESÍA

¿Qué hacer si encuentro un animal silvestre herido?

Las autoridades enfatizan la importancia de no manipular directamente a la fauna silvestre, ya que pueden reaccionar de forma agresiva por el dolor o el miedo. La recomendación principal es contactar a los expertos.

  1. Contactar al ECU-911: Es la vía principal para reportar la emergencia y que se despache a la unidad competente.
  2. No intervenir: No intente mover al animal a menos que corra un peligro inminente mayor.
  3. Esperar a los expertos: La UPMA es la unidad capacitada para realizar una contención segura.
