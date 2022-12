Sobre el puente de Urdesa, en plena Víctor Emilio Estrada y frente a la plaza gastronómica Guayarte, la cubierta de una de las fuentes es inexistente. La ciudadanía asegura que hace al menos dos semanas que se la llevaron, lo que ha dado cabida a accidentes en el sitio.

Los barrios de Guayaquil demandan mayor atención a sus veredas, vías y exigen más rondas policiales Leer más

La semana pasada, explica Danilo Carrera, quien habita en el vecindario y se moviliza por la zona siempre en bicicleta, cayó en él y dobló hasta su medio de transporte.

“Quisiera saber a quién puedo reclamarle por esta situación. Guayaquil está repleta de huecos que no están solo en el concreto. Hay baches, pero también hay agujeros en las alcantarillas, los parques y ahora, hasta de los adornos que están sobre las veredas”, se quejó.

La comunidad exige atención al Cabildo, pero de forma urgente.

En repetidas ocasiones, EXPRESO ha contado ya sobre los daños que ha sufrido la comunidad, sobre todo los adultos mayores, que han tenido incidentes a causa de escenario como el que en este espacio se relata. Laura Mejía, quien habita en la ciudadela Kennedy, por ejemplo, lamenta que las veredas no sean amigables con las personas de su edad, de más de 65 años.

Se adueñan de las veredas para construir garajes Leer más

" Nosotros, a determinada edad, no podemos alzar muchos los pies. Subir, por lo tanto una vereda en Guayaquil casi que es una actividad de riesgo. No hay planificación, no la hay ahora ni la hubo antes para construir una metrópoli amigable. Eso hay que regenerar con urgencia. Que nos estén llevando siempre de la mano es algo que no a todos nos hace sentir cómodos", indicó Mejía.