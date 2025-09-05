¿Quién será la nueva Reina de Guayaquil 2025? Estas son las candidatas y su agenda

Trece jóvenes guayaquileñas compiten por la corona con propuestas sociales y compromiso comunitario

Las 13 candidatas oficiales del certamen Reina de Guayaquil 2025, presentadas en el Centro Cultural Olmedo.

Guayaquil empieza la celebración por sus fiestas octubrinas con el inicio oficial del certamen Reina de Guayaquil 2025, que este año celebra su edición número 69. Trece jóvenes fueron seleccionadas entre 50 aspirantes para disputar la corona que ostenta, hasta octubre, Jenniffer Tutivén, actual soberana y líder de proyectos sociales en beneficio de madres de sectores vulnerables.

La presentación de las candidatas se realizó en el Centro Cultural Olmedo, donde la reina saliente impuso las bandas oficiales y recordó que el título no solo representa belleza, sino también un compromiso de servicio y amor por la ciudad.

El concurso, organizado por el Municipio de Guayaquil, busca resaltar valores cívicos y compromiso social. La futura reina liderará el voluntariado de la ciudad, representándola en eventos culturales y potenciará un proyecto social propio.

Este año, las candidatas ya trabajan en dos iniciativas clave:

Red de emprendedoras Oriflame: Creación de una red de mujeres que impulsen su independencia económica mediante oportunidades de negocio en distintos sectores de la ciudad.

Campaña “Adoptamos Humanos”: En alianza con Proanimal y la Dirección de Bienestar Animal, promueve la adopción responsable de perros y gatos rescatados, con activaciones en redes y sesiones fotográficas junto a las mascotas.

Agenda oficial del certamen



Gala de Talentos – 20 de septiembre, 19:00, Plaza Guayarte. Espacio para mostrar habilidades artísticas y desenvolvimiento escénico.

Gala Final – 3 de octubre, 20:00. Se elegirá a la Reina, Virreina y Estrella de Octubre, quienes presidirán los desfiles cívicos. El lugar será anunciado próximamente.

13 aspirantes a la corona

Las aspirantes al título de Reina de Guayaquil 2025, reunidas en su primera presentación oficial en el Centro Cultural Olmedo. CORTESÍA

Las candidatas vienen de diversas áreas profesionales y académicas, desde medicina y derecho hasta comunicación, economía y diseño. Todas comparten un mismo objetivo: servir a la comunidad y representar con orgullo a la Perla del Pacífico.

Lista oficial de candidatas a Reina de Guayaquil

Paula Veliz Cervantes – 26 años, Lic. en Diseño Gráfico.

Ivanna Nicola Salazar – 22 años, Lic. en Comunicación Social.

María Raquel Aguirre García – 19 años, estudiante de Medicina.

Allyson Medranda Freire – 20 años, Auxiliar de Enfermería.

Valentina López Gordon – 24 años, Lic. en Comunicación (RR.PP).

Valeria Coello Chedraui – 21 años, estudiante de Derecho.

Lady Lastra Pachito – 20 años, estudiante de Ingeniería en Logística.

Gabriela Ruilova Caval – 23 años, Lic. en Comunicación Social.

Evelyn Lloré Caisaguano – 23 años, estudiante de Comunicación Social.

Valeria Salazar Pozo – 23 años, Lic. en Producción Audiovisual.

Abby Riqueros Véliz – 22 años, estudiante de Administración de Empresas.

Fiorella Velásquez Ponce – 23 años, estudiante de Economía.

Luciana Juez Cedeño – 20 años, estudiante de Contabilidad y Auditoría.

La elección de la Reina de Guayaquil 2025 definirá a la nueva embajadora de la ciudad y a la líder de proyectos que impactarán directamente en la vida de cientos de guayaquileños. Entre pasarelas, galas y actividades comunitarias, las trece candidatas combinan tradición, compromiso y amor por la Perla del Pacífico.

