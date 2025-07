Jennifer Tutivén: “Quiero ser la primera reina maratonista”

Durante su reinado, Jennifer Tutivén, de 21 años, no abandonó sus estudios de Medicina porque sueña con convertirse en neurocirujana. Otras de sus pasiones son el modelaje, el baile y correr. Por ello se prepara para participar en la Semana de la Moda en Nueva York y en la maratón Guayaquil 42,2 km.

El reinado de Guayaquil no fue el primer certamen en el que intervino. También ha participado en el Miss Piel Dorada Ecuador 2019, fue Nereida 2021, reina de la Armada, de la Ganadería Ecuador 2023 y de la Universidad de Guayaquil 2023. Vive con su madre (Johanna Maritza) y su hermana (Asley). Su padre se llama Pedro Tutivén, pero no viven juntos.

¿Qué la motiva a participar en certámenes? Ha estado en varios.

Siempre he creído que hay un propósito en cada concurso. Por ejemplo, el de la Armada me enseñó disciplina. El reinado de Guayaquil vinculó la labor social que llevo a cabo desde los 11 años y la belleza, porque soy modelo. Después de entregar la corona, iré al New York Fashion Week en septiembre. Allá luciré trajes de diferentes diseñadores. Aprendí a modelar en Glamour, Escuela de Artes, con Mario Peña.

El baile y correr le quita el estrés

La carrera de Medicina es exigente. Sin embargo, logró alternarla con sus actividades como soberana de la ciudad.

No he dejado la carrera, me doy tiempo para todo. Desde pequeña he estado en varias disciplinas a la vez. Soy tecnóloga en Administración de Empresas (en el Tecnológico Espíritu Santo) y estudiante de cuarto año de Medicina en la Universidad de Guayaquil. Quiero ser neurocirujana. Me llaman la atención los retos. Después de que termine la carrera, debo hacer la especialización.

¿Considera que el baile es su forma de expresarse?

A los 12 años empecé a bailar. Me atraía la salsa, también diversos géneros. Mi mamá me inscribió en una academia, pero era de ballet. No era lo que quería, era algo nuevo, luego me gustó. Trabajé en el montaje de Guayaquil, una historia de amor. Finalmente me incliné por el baile contemporáneo. Sigo bailando porque es una forma de expresión. Cuando estoy triste o enojada, bailo. Lo que no se dice con palabras, se dice con el cuerpo.

Es decir que el baile le quita el estrés que le provoca la carrera de Medicina y ser reina.

(Risas) Por supuesto. Tengo horarios variados. Pero el baile no es lo único que me ayuda, también correr. Entreno porque participaré en la maratón Guayaquil 42, 2 km, que se desarrollará el 26 de septiembre. Seré la primera reina maratonista. Ya competí en la media maratón, quedé en cuarto lugar.

Le gusta recorrer Las Peñas. Cortesía

Las Peñas es su lugar favorito

¿Qué tan guayaquileña se considera?

No solo nací en esta ciudad, además vivo en ella. Conozco casi todo Guayaquil y mi padre vino al mundo aquí.

Uno de los lugares que usted siempre visita y recomienda a los turistas es Las Peñas.

Desde pequeña siempre he visitado Las Peñas, iba con mi familia. Conservo esos recuerdos. Con mi hermana subía las escalinatas, era como una especie de competencia hasta llegar al Faro. Son muchas gradas, antes se me hacía eterno subirlas. En Las Peñas comía los helados Salcedo, me encantan.

Guayaquileño que se respete tiene huecas que visita para comer rico…

Voy a El bolón de Janeth en Guerrero Valenzuela y Azuay. Ofrecen un bolón riquísimo y grande. El encebollado de la picantería Diana Gabriela en Bastión Popular. También me encanta el maduro asado con mantequilla y queso, pero tiene que ser de carreta. Aunque mi mami no quiere que coma en la calle por las enfermedades.

Lastimosamente por la inseguridad se complica recorrer la urbe.

Visito con frecuencia el sector de la calle Panamá. Aprovecho para correr o montar bicicleta durante el fin de semana. Recomiendo a los visitantes que acudan a Las Peñas y a la calle Panamá. Hay historia que contar y ver.

No está enamorada

¿Qué espacio le ha dejado al amor?

Por ahora estoy sola, no es mi prioridad. Es una responsabilidad afectiva y no me parece justo no darle el tiempo que requiere. Tampoco he conocido a nadie que cumpla con mis expectativas. Estoy conmigo misma.

Se considera disciplinada y organizada. Cortesía

Usted lidera el proyecto El peso invisible…

Hace un mes lo lanzamos. Mediante un test calculamos en kilos la carga mental que llevan las madres en el hogar. Se lo hizo con el fin de hacer conciencia de que en cada ama de casa también hay una mujer. Muchas veces se olvidan de ser ellas mismas. Se han dado charlas para hablar de la autoestima, el cuidado… Generalmente no se reconoce el trabajo en casa porque se infravalora (no dar o atribuir a algo o alguien el valor o aprecio suficientes), se cree que es una obligación.

Después de Reina de Guayaquil, ¿vendrá otro certamen?

Dios abre las puertas y los caminos. Tengo planes de participar en otros certámenes. Por ahora estoy enfocada en mi trabajo como soberana de la urbe. Pronto se lanzará un proyecto virtual educativo para emprendedoras.

¿Parece ser muy organizada?

Totalmente. Los domingos siempre armo mi agenda de la semana. Nadie mueve mis actividades, solo si sucede algo que se escape de mis manos. Vivo lejos, movilizarme desde mi casa hasta el lugar de mis actividades es complicado. Todo lo que vestiré o luciré también lo dejo listo.

